Наслідки обстрілу Нікополя: ворог бив зі сторони Енергодару. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі, 13 серпня, ворог зі сторони Енергодару накрив вогнем місто Нікополь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, господарські споруди, автотранспорт. Попередньо постраждалі відсутні.
"На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції. Поліцейські продовжують фіксувати всі воєнні злочини РФ, документують кожен факт російської агресії. За зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
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Один з артилерійських ударів рашистів пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один «приліт» призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Також в результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.
Одночасно окупанти активно створюють «картинку» для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси «масовки», яка має виконувати роль начебто «місцевих жителів та персоналу». Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.
До стели «Енергодар» на в'їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ. https://t.me/operativnoZSU/36258 https://t.me/operativnoZSU/36258
Оккупанты используют крупнейшую атомную станцию в Европе в качестве щита для обстрелов мирного населения г. Никополь, г. Марганец и прибрежных территорий. Именно это города одними из первых прочувствуют возможный взрыв на ЗАЭС.
Семьям никопольцев угрожают. Угрожают всему цивилизованному миру.
Это не личная проблема каждого - это проблема всего мира, которая требует немедленного решения!