Наслідки обстрілу Нікополя: ворог бив зі сторони Енергодару. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 13 серпня, ворог зі сторони Енергодару накрив вогнем місто Нікополь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, господарські споруди, автотранспорт. Попередньо постраждалі відсутні.

"На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції. Поліцейські продовжують фіксувати всі воєнні злочини РФ, документують кожен факт російської агресії. За зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини. По Нікополю випущено 30 снарядів із "Граду", понівечено багатоповерхівки та дитячий садок, - Резніченко. ФОТО







