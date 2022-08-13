На Донеччині зафіксовано понад 100 руйнувань за добу внаслідок ворожих обстрілів. Поранено 3 дітей, - Нацполіція. ФОТО
Окупанти атакували дитячий садок, школу, житлові будинки та заводи. Є вбиті та поранені цивільні, серед травмованих троє дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від поліції Донецької області.
Російські окупанти завдавали ударів по оселях і виробничих потужностях у 11 населених пунктах.
"Російська армія накрила вогнем Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар’їнку, смт Північне, Карлівку, Яковлівку, Галицинівку, Первомайське, Срібне. Ворог вдарив по мирному населенню з авіації, ракет "Іскандер-9М723", реактивних систем "Град", "Ураган", "Смерч", артилерії. Зруйновано та пошкоджено 101 об’єкт – 94 житлових будинки, дитячий садок, школа в с. Срібному, два заводи тощо", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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