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На Донеччині зафіксовано понад 100 руйнувань за добу внаслідок ворожих обстрілів. Поранено 3 дітей, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти атакували дитячий садок, школу, житлові будинки та заводи. Є вбиті та поранені цивільні, серед травмованих троє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від поліції Донецької області.

На Донеччині зафіксовано понад 100 руйнувань за добу внаслідок ворожих обстрілів. Поранено 3 дітей, - Нацполіція 01

Російські окупанти завдавали ударів по оселях і виробничих потужностях у 11 населених пунктах.

"Російська армія накрила вогнем Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар’їнку, смт Північне, Карлівку, Яковлівку, Галицинівку, Первомайське, Срібне. Ворог вдарив по мирному населенню з авіації, ракет "Іскандер-9М723", реактивних систем "Град", "Ураган", "Смерч", артилерії. Зруйновано та пошкоджено 101 об’єкт – 94 житлових будинки, дитячий садок, школа в с. Срібному, два заводи тощо", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині зафіксовано понад 100 руйнувань за добу внаслідок ворожих обстрілів. Поранено 3 дітей, - Нацполіція 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу рашисти вбили 5 мирних жителів, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



На Донеччині зафіксовано понад 100 руйнувань за добу внаслідок ворожих обстрілів. Поранено 3 дітей, - Нацполіція 03
На Донеччині зафіксовано понад 100 руйнувань за добу внаслідок ворожих обстрілів. Поранено 3 дітей, - Нацполіція 04
На Донеччині зафіксовано понад 100 руйнувань за добу внаслідок ворожих обстрілів. Поранено 3 дітей, - Нацполіція 05
На Донеччині зафіксовано понад 100 руйнувань за добу внаслідок ворожих обстрілів. Поранено 3 дітей, - Нацполіція 06
На Донеччині зафіксовано понад 100 руйнувань за добу внаслідок ворожих обстрілів. Поранено 3 дітей, - Нацполіція 07
На Донеччині зафіксовано понад 100 руйнувань за добу внаслідок ворожих обстрілів. Поранено 3 дітей, - Нацполіція 08

обстріл (29195) Нацполіція (15276) Донецька область (8812)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.08.2022 10:54 Відповісти
 
 