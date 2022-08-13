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Новини Фото Війна
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Українські воїни на сході збили 4 ворожі безпілотники та штурмовик Су-25, - Угруповання Об’єднаних сил. ФОТОрепортаж

знищення

Збройні сили України завдали окупантам втрат на східному напрямку.

Про це повідомляється на сторінці Угруповання об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що за минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ на сході України знищили 5 повітряних цілей. У небі підбито 4 російські безпілотники типу "Орлан-10", з них - один вночі. Також підбито ворожий штурмовик Су-25.

Читайте також: Українські воїни знищили 15 одиниць ворожої техніки та 46 окупантів, - ОК "Південь"

Раніше підрозділи протиповітряної оборони оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" ліквідували повітряну ціль. Ними було збито ворожий БПЛА "Орлан-10", який окупанти планували використати для розвідки позицій українських сил.

Українські воїни на сході збили 4 ворожі безпілотники та штурмовик Су-25, - Угруповання Об’єднаних сил 01
Українські воїни на сході збили 4 ворожі безпілотники та штурмовик Су-25, - Угруповання Об’єднаних сил 02
Українські воїни на сході збили 4 ворожі безпілотники та штурмовик Су-25, - Угруповання Об’єднаних сил 03
Українські воїни на сході збили 4 ворожі безпілотники та штурмовик Су-25, - Угруповання Об’єднаних сил 04

авіація (4168) армія рф (17833) безпілотник (4338) знищення (7571) втрати (4447) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+12
это единственная проблема у тебя с которой ты проснулся сегодня ?
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13.08.2022 11:36 Відповісти
+7
FV4333 Stormer
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13.08.2022 11:56 Відповісти
+5
Підбито й збито - різні поняття, з різними наслідками. А безпосередньо на сайті угруповання об"єднаних сил пише "знищено". Цензор, навчіться грамотно подавати новини.
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13.08.2022 11:27 Відповісти
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Підбито й збито - різні поняття, з різними наслідками. А безпосередньо на сайті угруповання об"єднаних сил пише "знищено". Цензор, навчіться грамотно подавати новини.
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13.08.2022 11:27 Відповісти
это единственная проблема у тебя с которой ты проснулся сегодня ?
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13.08.2022 11:36 Відповісти
Гепарди?
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13.08.2022 11:30 Відповісти
не гепарды, но шо-то непонятное)
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13.08.2022 11:45 Відповісти
FV4333 Stormer
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13.08.2022 11:56 Відповісти
Так. Теж схожу фотку знайшов в інтернеті. Стормер!
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13.08.2022 12:11 Відповісти
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13.08.2022 11:58 Відповісти
На нижньому фото не "Козак" з ЗРК малої дальності від КБ "Луч"?
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13.08.2022 12:09 Відповісти
Stormer від Alvis
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13.08.2022 13:31 Відповісти
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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13.08.2022 12:32 Відповісти
дороговато по беспилотникам ракетами пулять, имхо, как минимум, если в условном тылу. надо бы а-ля Илон Маск запилить ракету с возвращением ценных частей.
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13.08.2022 13:10 Відповісти
еще дороже по ним не пулять.
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13.08.2022 13:30 Відповісти
Гарно,гарно.
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13.08.2022 14:15 Відповісти
В такому ракурсі соняшників ще не бачив.
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13.08.2022 15:31 Відповісти
 
 