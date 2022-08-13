Українські воїни на сході збили 4 ворожі безпілотники та штурмовик Су-25, - Угруповання Об’єднаних сил. ФОТОрепортаж

Збройні сили України завдали окупантам втрат на східному напрямку.

Про це повідомляється на сторінці Угруповання об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що за минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ на сході України знищили 5 повітряних цілей. У небі підбито 4 російські безпілотники типу "Орлан-10", з них - один вночі. Також підбито ворожий штурмовик Су-25.

Читайте також: Українські воїни знищили 15 одиниць ворожої техніки та 46 окупантів, - ОК "Південь"

Раніше підрозділи протиповітряної оборони оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" ліквідували повітряну ціль. Ними було збито ворожий БПЛА "Орлан-10", який окупанти планували використати для розвідки позицій українських сил.







