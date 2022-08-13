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Новини Фото Війна
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На територію ЗАЕС окупанти завезли два автобуси "масовки" та встановили український прапор на своїй САУ біля в’їзду в Енергодар, - ГУР. ФОТО

гур

Окупанти обстрілюють ЗАЕС з села Водяне та готують провокації під українським прапором

Про це повідомляється на сторінці Головного управління Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Один з артилерійських ударів рашистів пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Також в результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.

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Одночасно окупанти активно створюють "картинку" для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси "масовки", яка має виконувати роль начебто "місцевих жителів та персоналу". Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.

До стели "Енергодар" на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою "Z". На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ.

Також читайте: Ситуація в Енергодарі критична. Відбувається найбільше загострення за останні 2-3 місяці, - мер Орлов

На територію ЗАЕС окупанти завезли два автобуси масовки та встановили український прапор на своїй САУ біля в’їзду в Енергодар, - ГУР 01
На територію ЗАЕС окупанти завезли два автобуси масовки та встановили український прапор на своїй САУ біля в’їзду в Енергодар, - ГУР 02

Міноборони (7479) розвідка (3881) Запорізька область (3736) Енергодар (264)


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Топ коментарі
+32
Завдання спецслужб нейтралізовувати такі дії окупантів, а не констатувати факти.
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13.08.2022 12:04 Відповісти
+29
Гнусні гниди, вонючі брехливі паскуди!
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13.08.2022 12:02 Відповісти
+17
хаймарсом ****** по этой САУ , чтобы мало не показалось козлорылой мразоте
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13.08.2022 12:07 Відповісти
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Гнусні гниди, вонючі брехливі паскуди!
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13.08.2022 12:02 Відповісти
Завдання спецслужб нейтралізовувати такі дії окупантів, а не констатувати факти.
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13.08.2022 12:04 Відповісти
хаймарсом ****** по этой САУ , чтобы мало не показалось козлорылой мразоте
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13.08.2022 12:07 Відповісти
А ышшшо лудшее Эскалибурчиком да в саму башенку, да в лючок командирский та... От это был бы видосик, до Новааахведарафффки конечно далеко, но круче, чем ежедневные мультики мохнорылого аффффтара с Банковой, угу... *** 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.08.2022 12:14 Відповісти
Ветерок то северо-западный. Если шо - сами себе и нагадят радиацией.
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13.08.2022 12:07 Відповісти
Їм пофігу - буде черговий привід тєснєє сплатіцца вокруг вождя.
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13.08.2022 12:08 Відповісти
У них бабыисчонаражают... ежели чо 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.08.2022 12:16 Відповісти
а мозгів то нема самі би подумали як може бути український прапор в повністью окупованому місті чи орки такі добрі що дозволили
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13.08.2022 12:07 Відповісти
Это ДРГ на гаубице
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13.08.2022 12:24 Відповісти
Та они по жизни *******... Как цап... он и в Африке бивень слонячий 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.08.2022 12:09 Відповісти
А номери львівські чого не начепили?
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13.08.2022 12:09 Відповісти
Ну ты их уж как *********, так ********* 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.08.2022 12:18 Відповісти
в Грузии на польские гранатометы писали, что это написано на украинском, а наши красные пластиковые транзитные номера называли дипломатическими))))
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13.08.2022 12:51 Відповісти
Боиовии дрон ім на бошку
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13.08.2022 12:10 Відповісти
Про цей піон ще вчора повідомляли енергодарці, але щось ніхто так і не знищив, хоч казали, що стоїть на видному місці без перешкод поруч, молодці!
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13.08.2022 12:11 Відповісти
"До стели "Енергодар" на в'їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою "Z". На САУ піднято синьо-жовтий український прапор." Рашистов уже убивает радиация ЗАЭС. Какой вменяемый пропагандист нанесет на Пион и рашистскую Z и украинский флаг. Поэтому задача нашей разведки нанести там же рядышком турецкий флаг: и делов на копейку и путлер в очередном бункерном капуте.
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13.08.2022 12:13 Відповісти
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13.08.2022 12:19 Відповісти
Зверніть увагу на напис на коробці нагорі

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13.08.2022 12:28 Відповісти
Дебилы кацапские действуют правилами "деды воевали",другие "вторая армия мира" не освоила, причина, отсутствие мозгов
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13.08.2022 12:29 Відповісти
Ох і мразь , ці кляті кацапи !
Іх потрібно безжалісно знищувати всіма способами , так як це НЕ люди ,
а якісь неземні істоти 🤬
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13.08.2022 12:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Dbu7FzT8QZ0&t=3s Симметричная бавовна: что ждет шизофашистов в случае подрыва Запорожской АЭС
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13.08.2022 12:37 Відповісти
А есть какие то АЭС на Рабсее в досягаемости из Украины хаймарсами или загадочным "крымским" оружием?
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13.08.2022 12:38 Відповісти
Кацапчеги, подумайте дважды , можем в**бать не меньше👊
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13.08.2022 12:41 Відповісти
Нічого не змінюється в тактиці каазламордих... Як колись переодягались у форму ОУН НКВДшники і знищували села, так і зараз схоже діють.. привезенних в автобусах можуть показово знищити...
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13.08.2022 12:42 Відповісти
Знищать... ну і хєр з ними, ЗСУ ********** зекономить
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13.08.2022 12:47 Відповісти
может просто "Z" забыли стереть ? )
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13.08.2022 14:28 Відповісти
«В России лишь одна десятитысячная часть наличных мозгов работала кое-как».
Д. Писарев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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13.08.2022 13:12 Відповісти
Ця книга, не Писарєва, а Скальковського, який брав вислови відомих російських людей про Росію, її народу, різні стани, державні інститути, культурного і суспільного життя. Деякі з них можуть здатися жорстокими і необ'єктивними, деякі виявляють причиною своєї появи хвилинний настрій, емоцію, інші ж здивують вражаючою точністю.. Коля, я б хотів, щоб українці, теж задумалися про себе, про своє місце в світі і історії якщо людина перестає думати про себе критично, вона перестає бути людиною. А так спасибі, що нагадав, перечитаю із задоволенням
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13.08.2022 14:01 Відповісти
І ще трохи, якщо не заважаю. Говорити, а тим більше думати про себе критично, це не тільки дуже корисно, але і вкрай конструктивно)))Мої приклади. Я задумався, що я багато палю, (3 пачки на добу) важко, але кинув, 15 років тому і дуже радий. Потім, задумався навіщо я випиваю ввечері гр.200 горілки, вранці в'яленький)) 10 років горілку не п'ю взагалі, тільки сухе вино, але це ритуал, а не потреба. Я в молодості, активно займався спортом, а ось після 40, піднабрав вагу, що? Жорстока критика себе, щоденний велотренажер, гантелі... Микола, критикувати себе треба частіше, жорстко і мотивовано. Удачi)).
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13.08.2022 14:22 Відповісти
Одна я вижу какой то зелёный флаг?
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13.08.2022 17:40 Відповісти
 
 