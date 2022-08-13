На територію ЗАЕС окупанти завезли два автобуси "масовки" та встановили український прапор на своїй САУ біля в’їзду в Енергодар, - ГУР. ФОТО

Окупанти обстрілюють ЗАЕС з села Водяне та готують провокації під українським прапором

Про це повідомляється на сторінці Головного управління Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Один з артилерійських ударів рашистів пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Також в результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.

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Одночасно окупанти активно створюють "картинку" для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси "масовки", яка має виконувати роль начебто "місцевих жителів та персоналу". Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.

До стели "Енергодар" на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою "Z". На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ.

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