У трьох містах Донеччини госпіталізовано до лікарень 16 осіб, поранених внаслідок ворожих обстрілів, - ДСНС. ФОТО
На Донеччині ДСНС допомогли госпіталізувати 16 цивільних громадян.
Про це повідомляється на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
На Донеччині рятувальники доправили до лікарень 16 поранених громадян, які постраждали від ворожих обстрілів. 7 чоловіків та 9 жінок на автомобілях швидкої медичної допомоги доставлено до лікувальних закладів Бахмута та Краматорська.
Вони отримали поранення внаслідок обстрілів міст Бахмут, Торецьк та Краматорськ і потребували невідкладної медичної допомоги.
Раніше повідомлялося, що російська армія накрила вогнем Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар’їнку, смт Північне, Карлівку, Яковлівку, Галицинівку, Первомайське, Срібне. Ворог вдарив по мирному населенню з авіації, ракет "Іскандер-9М723", реактивних систем "Град", "Ураган", "Смерч", артилерії.
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