У трьох містах Донеччини госпіталізовано до лікарень 16 осіб, поранених внаслідок ворожих обстрілів, - ДСНС. ФОТО

На Донеччині ДСНС допомогли госпіталізувати 16 цивільних громадян.

Про це повідомляється на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

На Донеччині рятувальники доправили до лікарень 16 поранених громадян, які постраждали від ворожих обстрілів. 7 чоловіків та 9 жінок на автомобілях швидкої медичної допомоги доставлено до лікувальних закладів Бахмута та Краматорська.

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Вони отримали поранення внаслідок обстрілів міст Бахмут, Торецьк та Краматорськ і потребували невідкладної медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що російська армія накрила вогнем Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар’їнку, смт Північне, Карлівку, Яковлівку, Галицинівку, Первомайське, Срібне. Ворог вдарив по мирному населенню з авіації, ракет "Іскандер-9М723", реактивних систем "Град", "Ураган", "Смерч", артилерії.



