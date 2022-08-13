Російський терор спрямований на те, щоб зламати нашу внутрішню силу, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Російський терор спрямований передусім на те, щоб зламати нашу внутрішню силу.

Про це у фейсбуці повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони нічого не можуть зробити з нами на полі бою. Наші захисники дуже міцні. Такими ж міцними маємо бути й ми з вами", - звертається глава держави до українців.

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