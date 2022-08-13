Російський терор спрямований на те, щоб зламати нашу внутрішню силу, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Російський терор спрямований передусім на те, щоб зламати нашу внутрішню силу.
Про це у фейсбуці повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони нічого не можуть зробити з нами на полі бою. Наші захисники дуже міцні. Такими ж міцними маємо бути й ми з вами", - звертається глава держави до українців.
Топ коментарі
+15 botoks
показати весь коментар13.08.2022 12:34 Відповісти Посилання
+13 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар13.08.2022 12:37 Відповісти Посилання
+9 віктор федорович #394174
показати весь коментар13.08.2022 12:36 Відповісти Посилання
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Дмитрий Чекалкин @Chekalkin
Oleksii: Замисліться: Ніяких рейтингів з 24.02.2022 пересічний українець не бачив, дякувати Богу,бо війна і тільки кончений виродок міг би думати про якісь рейтинги у час,коли Україна захлинається кров'ю. Увага,запитання:Про які рейтинги говорить Арєстовіч і де він міг їх бачити?
При этом он добавил, что, к сожалению, бывают и потери.
"Слава Богу, что это гремит гром, а не звучат выстрелы, - прокомментировал он доносящиеся раскаты грома и добавил: - Не знаю, насколько это будет долго. Будем для этого все делать".
https://politics.segodnya.ua/politics/gremit-grom-a-ne-zvuchat-vystrely-zelenskiy-posetil-peredovuyu-1556859.html
Ну и что ты сделал, наркозеледент? Твои же слова чуть более года, *****, года назад. Маленькие дети в районе года от рождения начинают делать свои первые самостоятельные шаги. А ты что, в свои 44 года так и не научился делать самостоятельные шаги как патриот Украины? Просто тебе текст по дебильному написан?