Попереджено витік інформації про розташування Сил оборони столиці. Затримано інформаторку ворога, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала 35-річну мешканку Києва, яка діяла в інтересах країни-агресора.

Про це повідомляє Цензорр.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, жінка, маючи антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури Києва.

"Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Телеграм-канал", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники затримали інформаторку під час спроби передати чергові дані про дислокацію військовослужбовців однієї з військових частин міста.







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Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.