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Попереджено витік інформації про розташування Сил оборони столиці. Затримано інформаторку ворога, - СБУ. ФОТО

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Служба безпеки України затримала 35-річну мешканку Києва, яка діяла в інтересах країни-агресора.

Про це повідомляє Цензорр.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, жінка, маючи антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури Києва.

"Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Телеграм-канал", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники затримали інформаторку під час спроби передати чергові дані про дислокацію військовослужбовців однієї з військових частин міста.

Попереджено витік інформації про розташування Сил оборони столиці. Затримано інформаторку ворога, - СБУ 01
Попереджено витік інформації про розташування Сил оборони столиці. Затримано інформаторку ворога, - СБУ 02
Попереджено витік інформації про розташування Сил оборони столиці. Затримано інформаторку ворога, - СБУ 03

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Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.

Автор: 

армія рф (17833) Київ (19663) контррозвідка (470) СБУ (12979) шпигунство (1015) колабораціонізм (1171)


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Топ коментарі
+35
Корова тупорила. Навіть російською з помилками пише. Якась вата з місцевих або "пєрєсєлєнка"
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13.08.2022 13:12 Відповісти
+25
Довічне з повною конфіскацією. На зоні співкамерниці самі вирішать, скільки буде тривати це довічне.
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13.08.2022 13:17 Відповісти
+25
Специально для таких гнид, нужен трибунал по законам военного времени. Сколько людей могли бы погибнуть из-за одной твари
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13.08.2022 13:22 Відповісти
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Корова тупорила. Навіть російською з помилками пише. Якась вата з місцевих або "пєрєсєлєнка"
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13.08.2022 13:12 Відповісти
у нее такая фигура,с обвисшей задницей,что можно без скромности запускать на зону,там о ней позаботятся !
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13.08.2022 13:34 Відповісти
Переселенка. Или с Партии Регионов, Ахметовская подстилка.
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13.08.2022 13:58 Відповісти
Довічне з повною конфіскацією. На зоні співкамерниці самі вирішать, скільки буде тривати це довічне.
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13.08.2022 13:17 Відповісти
от кобыла упоротая... ***** крашенная !
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13.08.2022 13:18 Відповісти
Специально для таких гнид, нужен трибунал по законам военного времени. Сколько людей могли бы погибнуть из-за одной твари
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13.08.2022 13:22 Відповісти
Не могли бы, а уже погибли и продолжают гибнуть. Хорошо бы, такие гниды исчезали до приезда полиции и СБУ.
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13.08.2022 13:36 Відповісти
Надіть каску на голову і пустити через лінію фронту і не нехай йде до "своїх"! Якщо друзі не відправлять по дорозі на той світ, то хоч влаштують колективну любов!
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13.08.2022 13:24 Відповісти
Колективна любов ій піде тільки на користь , краще посадити іі на коляку 😡
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13.08.2022 13:59 Відповісти
зачем ей каска??
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13.08.2022 14:57 Відповісти
навіщо блурити суку, хай її впізнають рідні, сусіди, знайомі
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13.08.2022 13:26 Відповісти
Місцевість, де її затримано, можна впізнати. Можливо вона з того района. Тілобудова в неї специфічна, тож сподіваюсь хтось з місцевих її впізнає.
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13.08.2022 19:02 Відповісти
За неделю в Харькове поймал 60!!!предателей,это много!а сколько не поймали?
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13.08.2022 13:30 Відповісти
Особое внимание надо уделять женскому полу...
Среди них много крыс путлера...Одну из них недавно замочили ...путлер присвоил дохлячке звание Херой рабZeи...
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13.08.2022 13:33 Відповісти
Лахудру товстос@раку запроторити за грати , бажано дати пожиттєве , оскільки у нас немає смертноі кари , на яку ця с@ ка заслуговує 🤬
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13.08.2022 13:57 Відповісти
Вже не перший раз помічаю що затримані рашистські агенти вдягають одяг з українською символікою чи український прапор мають в квартирі. Очевидно їх заздалегідь інструктують таким чином маскуватися.
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13.08.2022 14:02 Відповісти
Скоріше за все "наші люді" з терен донбасу. Відпустять під заставу, буде далі допомогати кацапам...
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13.08.2022 14:06 Відповісти
Нахіба їй (це вже вчергове) тулять ту статтю, розраховану на несвідомих випадкових дописувачів у соцмережах? Вона СВІДОМО збирала й передавала інформацію. Це шпигунство. Санкція там суворіша. Ну й державна зрада - довіском.
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13.08.2022 14:14 Відповісти
Безугла?
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13.08.2022 14:14 Відповісти
Безугла?
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13.08.2022 14:16 Відповісти
Зачем лица этих мразей прятать? Во время войны Закон о защите персональных данных для предателей и вражеских шпионов не должен работать. Пусть все видят их лица - соседи по дому, родственники, друзья.
Сейчас никаких любезностей и деликатного отношения к вражеских агентам не должно быть.
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13.08.2022 15:05 Відповісти
Невже бузмозглу затримали?
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13.08.2022 16:05 Відповісти
это была единственная оставшаяся возможность исполнения мечты похудеть. И она близка к реализации.
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13.08.2022 16:18 Відповісти
Расстрелять эту тварь на месте.
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13.08.2022 18:59 Відповісти
Кто то помнит окончительные вердикты суда по каллаборантам за 8 лет войны?
На ум приходит Штэпа и др мэры...
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14.08.2022 02:01 Відповісти
 
 