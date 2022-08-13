2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Віцепрем’єр-міністромміністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук, Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Щоденний незаконний прибуток складав 2 мільйони гривень. У травні поточного року рішенням Ради оборони Запорізької області було затверджено Порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати відповідні заявки, які розглядаються уповноваженими особами та на їх основі формуються відповідні списки Але окремі "ділки" Запорізької ОВА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за "швидкий" та позитивний розгляд таких заявок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того аби пришвидшити процедуру, бажаючим пропонувалось заплатити. Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання.

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"Сьогодні, 13 серпня, працівники ДБР провели понад 20 обшуків у: Запорізькій ОВА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі у осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми. З-поміж іншого слідчі ДБР затримали одного із посередників "на гарячому" у момент передачі коштів у сумі 1 400 дол. США за "позитивний" розгляд заяви особи", - додали у ДБР.

























