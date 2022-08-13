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16 041 48

2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Віцепрем’єр-міністромміністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук, Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР 01

 "Щоденний незаконний прибуток складав 2 мільйони гривень. У травні поточного року рішенням Ради оборони Запорізької області було затверджено Порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати відповідні заявки, які розглядаються уповноваженими особами та на їх основі формуються відповідні списки Але окремі "ділки" Запорізької ОВА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за "швидкий" та позитивний розгляд таких заявок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того аби пришвидшити процедуру, бажаючим пропонувалось заплатити. Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронця з Хмельниччини, що вимагав кошти у керівника одного із підприємств Міноборони, затримали "на гарячому", - ДБР. ВIДЕО

"Сьогодні, 13 серпня, працівники ДБР провели понад 20 обшуків у: Запорізькій ОВА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі у осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми. З-поміж іншого слідчі ДБР затримали одного із посередників "на гарячому" у момент передачі коштів у сумі 1 400 дол. США за "позитивний" розгляд заяви особи", - додали у ДБР.

2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР 02
2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР 03
2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР 04
2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР 05
2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР 06
2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР 07
2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР 08
2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР 09
2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР 10
2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР 11


обшук (1983) Запорізька область (3736) ДБР (3558)


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Топ коментарі
+19
Я щось не зрозумів!
Тобто громадяни України - мешканці Запорізької області їздять через лінію фронту (яку накуй "лінію зіткнення", у нас війна чи куй собачий?) на сторону, окуповану орками?

Тобто, ****, ми тут у Київській області зустрічали орків зі старими ментовськими калашами і коктейлями молотова, а там громадяни України вільно і по своїй волі їздять до орків?
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13.08.2022 13:30 Відповісти
+15
А хто ж призначив цю Військову Адміністрацію?
Чи не БоНеВтік?
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13.08.2022 13:29 Відповісти
+11
Нужен расстрел! Пока война не кончится не до либерализма ЕС...
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13.08.2022 13:24 Відповісти
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Нужен расстрел! Пока война не кончится не до либерализма ЕС...
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13.08.2022 13:24 Відповісти
Та ні, почекаай! Куй з ними, з чиновниками, вони завжди щось *******.
Я хочу зрозуміти: мешканці Запорізької області за волі їздять через лінію фронту на окуповані території? Під час війни?
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13.08.2022 13:35 Відповісти
Так,і не тільки запоріжської,усіх областей які межують з фронтом,а ще з білопараші може заїхати люба істота.
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13.08.2022 13:45 Відповісти
Ничего не поменялось! крысы во время войны,и до войны,и после будут,это система!!!даст взятку,поделиться с другими крысами!и все! Слава Украине!
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13.08.2022 13:50 Відповісти
Так, і це не був секрет. Є достатньо причин на то. А також безліч волонтерів і т.д. А ще, виїзжають не по зеленому коридору.
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13.08.2022 13:58 Відповісти
ВСЕХ отправить НА РАЗМИНИРОВАНИЕ !!! ....... . .( без миноискателей )
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13.08.2022 15:12 Відповісти
....а більша частина там ще й живе.. .
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17.08.2022 15:59 Відповісти
Когда это они упели такой стационарный пункт пропуска на лінії розмежування забабахать ? И ведь обтрелов 100% не опасались . Поистине война для лохов и бизнесу не мешает .
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13.08.2022 13:29 Відповісти
Це не пункт пропуску. Це місцевий авторинок. Ця схема діяла ХЗ з коли. А ціна занижчена там брали з 2-4.5 т. $
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13.08.2022 14:40 Відповісти
А хто ж призначив цю Військову Адміністрацію?
Чи не БоНеВтік?
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13.08.2022 13:29 Відповісти
Я щось не зрозумів!
Тобто громадяни України - мешканці Запорізької області їздять через лінію фронту (яку накуй "лінію зіткнення", у нас війна чи куй собачий?) на сторону, окуповану орками?

Тобто, ****, ми тут у Київській області зустрічали орків зі старими ментовськими калашами і коктейлями молотова, а там громадяни України вільно і по своїй волі їздять до орків?
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13.08.2022 13:30 Відповісти
Виїздять в основному ті хто займаєтьсяя євакуацією з Запорізької,Донецької,Херсонської областей це у них досить прибутковий бізнес, дуже багато повертається із за того що немає де і за що жити на підконтрольній території, виїхать виїхали а житла немає,кошти ВПО випоячуються з затримкою 2-3 місяці, та й прожити на 2200 грн неможливо в місті....Запорізька обласна військова адміністрація уе щось, я б розстріляв би їх в дворі і тільки б була польза..Євакуйовані представлені в основному самі собі..Шукають квартири ціни на аренду від 15 тис грн, у кого з євакуйованих такі кошти ,в одиниць....Щоб не їхали додому в окуповану територію треба умови зробити, а обл адміністрації це ні до чого вони погрязли в корупції...
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13.08.2022 14:58 Відповісти
Мабудь це справедливе пояснення діла, схилен так теж вважати що коїться з переселенцями. Помикались помикались, та і до дому.. спробуй з дітьми чи старими на койкі місця побути місяць.. з ума схилишся . Грошове забезпечення для них, теж в пізду, на чебурек мабудь не достатньо після сплати аренд
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13.08.2022 15:15 Відповісти
Кому война , а кому мать родная. Опять слуги народа обосрались!!
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13.08.2022 13:31 Відповісти
Мінімум один Байрактар ТВ2
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13.08.2022 13:33 Відповісти
Вже й розмежували.
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13.08.2022 13:40 Відповісти
медведчуківська ворощук має на меті відбілитися після Чонгара, провальної евакуації, грошей абрамовічєй, та евакуації Азовців. Авца узбагойся! Пам'ять не коротка як у "приСлуг".
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13.08.2022 13:41 Відповісти
Корупція, колаборанство та наведення під час військового стану це завжди був розстріл на місці! Може вже пора відновити цю норму в законодавстві?! Бо як населенню то закони швидко штампують, а як привести в почуття здурілих чиновників то тільки роблять вигляд!
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13.08.2022 13:41 Відповісти
Так може не треба Запорізьку область від орків звільняти, якщо її мешканці ********** їздити через лінію фронту на окуповані території?
Який сенс тоді класти на Півдні тисячи життів захисників України, якщо цим "мешканцям" так подобаються окуповані території?
Це лижи не їдуть чи я?
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13.08.2022 13:42 Відповісти
Слухайте, поїдьте туди на декілька днів, ви все зрозумієте. Є не тільки чорне і біле. Ніхто до орків не їде. Але достатньо причин у простого громадянина для такої дії.
Більше вам не пишу, бо ви болісно реагуєте. Важко вам бути не упередженим, якщо ви не звідти.
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13.08.2022 14:03 Відповісти
теоретично може. цікаві причини по 1400 зелених спинок. обіцяю своєю реакцією нікому боляче не робити.
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13.08.2022 14:20 Відповісти
А ви думаєте цікаво чекати в черзі від 3-х неділь? А якщо треба вигнати авто, яке коштує $40тис. то багато це 1400 чи ні? Є і інші причини. Є і комерційні грузи (ліки, продукти і т.д). І такса менша, там десь 700, хача можливо змінилася. Як мінім такси бути не повинно взагалі. І є можливість контролювати хто що везе.
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13.08.2022 14:32 Відповісти
На жаль зараз є тільки "чорне" і "біле" - громадянин України або зрадник (колаборант).
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13.08.2022 14:41 Відповісти
А як ви їх з дивану розрізняєте? Я про чорне і біле не стосовно громадян писав.
я не хочу продовжувати, ви не маєте поняття, що таке 6міс окупації. І слухати не хочете
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13.08.2022 15:25 Відповісти
я думаю часть этих "предпринимателей" составляет 0,01 % населения. и вы считаете что всех остальных нужно списать на мусор. вы за кого вообще? ваши высказывания не поднимают патриотизма проживающим в аккупаци. можно даже бало бы при возможности набить рожу за эти слова тебе гнида!
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13.08.2022 14:13 Відповісти
Проживаючі в окупації досі шукають ,щоб купити товари, продукти українського виробництва. І ті 0.0001 їм у цьому дещо допомагають. Не бачу зради.
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13.08.2022 14:35 Відповісти
Та банальное выживание в условиях войны для начала---а уже потом всякая моралистика и словесный понос!
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13.08.2022 14:42 Відповісти
Люди їдуть на окуповану територію тому, що в когось там залишились домашні тварини і тепер є нагода їх забрати звідти. Хтось їде забрати вціліли особисті речі - одяг, взуття, тощо. Хтось волонтерить та вивозить людей з окупованих територій, бо диванні експерти на це не здатні, вони можуть тільки отрутою бризкати на тих, що хтось щось робить більше ніж просто лежить на дивані. А хтось таки, на жаль, повертається додому, бо помикавшись без грошей, без житла по Україні розуміють, що вони нікому не потрібні в своїй країні. А там залишилось вціліле житло. Та ще багато інших причин. Не треба так категорично всіх осуджувати. Бо коли я бігла з Маріуполя, де тобі весь час була загроза життю, з собою взяла лише собаку, онуку, доньку та валізу. Все моє життя залишилося там.
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17.08.2022 09:57 Відповісти
Це законний бізнес Верещук ?
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13.08.2022 13:46 Відповісти
*****!
Немає слів!
Собаки, нічого святого.
На жаль в Запоріжжі відсотків 30%, на мою думку, коллаборанти.
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13.08.2022 13:54 Відповісти
Якщо би ваш регіон попав в окупацію, ви би сильно здивувались. Даю гарантію. Мене Херсон і Запоріжжя навпаки здивували приємно - неймовірні. Терпіти потвор і чекати ЗСУ, допомагати хто як може, радіти обстрілам по оркам, навіть якщо це поруч з проживанням! А як херсонці поздоровляли один одного з «новофедорівкою» !)
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13.08.2022 14:08 Відповісти
В нас орки біля села стояли, через річку Ірпінь, у сусідньому селі, 1,0-1,5 км від мого будинку. Бучанський район.
Але в нас не було ніякої "лінії розмежування", "тимчасового пункту пропуску", "порядку перетину лінії розмежування".
З цього берега були наші, з того - орки, замінований міст через річку і шоденні дуелі артилерії протягом лютого-березня. Ніякі волонтери туди не їздили, і цивільні не їздили. Бо все, що рухалось, відразу знищувалось.
Це вже бізнес якийся почався на "лінії розмежування", договорняки з кацапами, бо по іншому вони нікого не пустили би.
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13.08.2022 14:40 Відповісти
Зрозуміло, але зважте, що у Вас то не було пів року… ч
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13.08.2022 14:46 Відповісти
У Вас були бойові дії, а не окупація ! От якби ви пожили в окупації Ви б скільки відкритів зробили б про своїх односельців, що мабуть в уяві не можете представити. Ви виходили на мітинги на кулемети з Українським Прапором, зупиняли колони голими руками... коли всі місцеві депутати і влада пішла до орків так що стуліть то що розмовляє і читайте....
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13.08.2022 19:22 Відповісти
Пішов ти на ***.. експерт ****
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13.08.2022 15:18 Відповісти
Ну це *** вобще!
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13.08.2022 14:05 Відповісти
Главный вопрос,а какого хера они ездят на окупированную територию и платят немалые гроши,наверное имеют ну очень большой интерес? Вот и делятся с этого интереса.
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13.08.2022 14:10 Відповісти
Попадеш в окупацію, зрозумієш.....
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13.08.2022 19:24 Відповісти
А вам волшебное имя Злата о чем нибудь говорит? Или вы вчера в Запорожье приехали?
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13.08.2022 15:21 Відповісти
Всетаки росіянам до українців ще ой як далеко. Наші падлюки для своїх же громадян придумали "правила перетину неіснуючого кордону", ще й в цих "правилах" корупційну схему замутили...
Хай краще буде ядерний попіл чим життя з такими "громадянами" в одній країні.
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13.08.2022 15:52 Відповісти
Так Зеленський призначив голову обласної вйськово цівільної адміністації, 84% запоріжчан проти цього упиря -голови і адміністрації обласної...
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13.08.2022 19:26 Відповісти
Це все шоколадний винний, просто Зе за 2.5 роки не встигнув виправити. Він не мав часу, в очі заглядав.
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13.08.2022 17:20 Відповісти
Читай вище.....кадра януківського Зеленський призначив на посаду обл адміністрації...
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13.08.2022 19:27 Відповісти
Так,їздять,торгують,туди все необхідне,ліки,будматеріали,побутову хімію,а назад овочі,фрукти
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17.08.2022 16:46 Відповісти
Деякі приїжджають, оформляють ВПО і їдуть назад,а гроші на картку капають
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17.08.2022 16:54 Відповісти
 
 