2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР. ФОТО
Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Віцепрем’єр-міністромміністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук, Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Щоденний незаконний прибуток складав 2 мільйони гривень. У травні поточного року рішенням Ради оборони Запорізької області було затверджено Порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати відповідні заявки, які розглядаються уповноваженими особами та на їх основі формуються відповідні списки Але окремі "ділки" Запорізької ОВА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за "швидкий" та позитивний розгляд таких заявок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для того аби пришвидшити процедуру, бажаючим пропонувалось заплатити. Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання.
"Сьогодні, 13 серпня, працівники ДБР провели понад 20 обшуків у: Запорізькій ОВА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі у осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми. З-поміж іншого слідчі ДБР затримали одного із посередників "на гарячому" у момент передачі коштів у сумі 1 400 дол. США за "позитивний" розгляд заяви особи", - додали у ДБР.
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Я хочу зрозуміти: мешканці Запорізької області за волі їздять через лінію фронту на окуповані території? Під час війни?
Чи не БоНеВтік?
Тобто громадяни України - мешканці Запорізької області їздять через лінію фронту (яку накуй "лінію зіткнення", у нас війна чи куй собачий?) на сторону, окуповану орками?
Тобто, ****, ми тут у Київській області зустрічали орків зі старими ментовськими калашами і коктейлями молотова, а там громадяни України вільно і по своїй волі їздять до орків?
Який сенс тоді класти на Півдні тисячи життів захисників України, якщо цим "мешканцям" так подобаються окуповані території?
Це лижи не їдуть чи я?
Більше вам не пишу, бо ви болісно реагуєте. Важко вам бути не упередженим, якщо ви не звідти.
я не хочу продовжувати, ви не маєте поняття, що таке 6міс окупації. І слухати не хочете
Немає слів!
Собаки, нічого святого.
На жаль в Запоріжжі відсотків 30%, на мою думку, коллаборанти.
Але в нас не було ніякої "лінії розмежування", "тимчасового пункту пропуску", "порядку перетину лінії розмежування".
З цього берега були наші, з того - орки, замінований міст через річку і шоденні дуелі артилерії протягом лютого-березня. Ніякі волонтери туди не їздили, і цивільні не їздили. Бо все, що рухалось, відразу знищувалось.
Це вже бізнес якийся почався на "лінії розмежування", договорняки з кацапами, бо по іншому вони нікого не пустили би.
Хай краще буде ядерний попіл чим життя з такими "громадянами" в одній країні.