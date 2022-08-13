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11 українців, які постраждали від російських обстрілів, евакуювали на лікування до Данії, - МОЗ. ФОТО

МОЗ та Єврокомісія евакуювали ще 11 пацієнтів на спеціалізоване лікування до клінік Данії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.

11 українців, які постраждали від російських обстрілів, евакуювали на лікування до Данії, - МОЗ 01

"Нині у складі групи евакуйовані пацієнти з мінно-вибуховими травмами. Серед них є пацієнтка з Авдіївки, яка внаслідок ворожого обстрілу втратила кінцівку. Наразі вона прямує на протезування та реабілітацію. Пацієнтів супроводжують їхні родичі й близькі, враховуючи потребу у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан, а також у подальшому післяопераційному догляді", - йдеться у повідомленні.

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Спочатку пацієнтів доставили до Львівщини, а звідти, після стабілізації їхнього стану, евакуювали в Данію для продовження лікування та реабілітації.


11 українців, які постраждали від російських обстрілів, евакуювали на лікування до Данії, - МОЗ 02
11 українців, які постраждали від російських обстрілів, евакуювали на лікування до Данії, - МОЗ 03

Данія (787) МОЗ (5401) евакуація (2342)


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Швидкого одужання.
Дякуємо, Даніє.
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13.08.2022 14:55 Відповісти
не хочу злословити,але більш ніж впевнений,що мінімум 2/3 цих евакуйованих в благополучну Данію до останнього чекали на асвабадітєлєй і плювали нашим хлопцям у спину.
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13.08.2022 15:05 Відповісти
Вот вдалая страна и народ там. Не раз печатал. Пришлось побывать часто, долго, и давно. Но запомнилось. Самые открытые в ЕС как народ. Там легко жить всем. Там помогут по настоящему.
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13.08.2022 15:06 Відповісти
Я лікувався в Чехії майже 2 місяці..Слава Богу виліз

...за що Щира Дяка чеським лікарям та санітарочкам...відношення було до мене..як до рідного...
Хай Бог береже Чехію...та Данію...та інші країни ЄС...
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13.08.2022 15:11 Відповісти
 
 