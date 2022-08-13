11 українців, які постраждали від російських обстрілів, евакуювали на лікування до Данії, - МОЗ. ФОТО
МОЗ та Єврокомісія евакуювали ще 11 пацієнтів на спеціалізоване лікування до клінік Данії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.
"Нині у складі групи евакуйовані пацієнти з мінно-вибуховими травмами. Серед них є пацієнтка з Авдіївки, яка внаслідок ворожого обстрілу втратила кінцівку. Наразі вона прямує на протезування та реабілітацію. Пацієнтів супроводжують їхні родичі й близькі, враховуючи потребу у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан, а також у подальшому післяопераційному догляді", - йдеться у повідомленні.
Спочатку пацієнтів доставили до Львівщини, а звідти, після стабілізації їхнього стану, евакуювали в Данію для продовження лікування та реабілітації.
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Дякуємо, Даніє.
...за що Щира Дяка чеським лікарям та санітарочкам...відношення було до мене..як до рідного...
Хай Бог береже Чехію...та Данію...та інші країни ЄС...