Викрито жителя Хмельниччини, що продавав гуманітарну допомогу - у нього вилучено автівки, амуніцію та засоби гігієни. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині чоловік завозив гумдопомогу та продавав її.

Про це повідомляється на сторінці Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури місцевого жителя викрито на незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

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За даними слідства, чоловік, який займається міжнародними вантажними перевезеннями, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ завозив військову амуніцію, речі першої необхідності та транспортні засоби. Проте замість того, щоб передавати допомогу на фронт, продавав її.

Чоловіка викрили на продажі двох авто за 3600 доларів США та отриманні завдатку для придбання партії автомобілів. Раніше правоохоронці задокументували продаж бронежилетів, які, за висновками експертизи, не відповідали технічним вимогам.

В ході проведення санкціонованих обшуків вилучено автомобілі та комплектуючі до них, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до схеми торгівлі гумдопомогою.

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