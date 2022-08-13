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Викрито жителя Хмельниччини, що продавав гуманітарну допомогу - у нього вилучено автівки, амуніцію та засоби гігієни. ФОТОрепортаж

прокуратура

На Хмельниччині чоловік завозив гумдопомогу та продавав її.

Про це повідомляється на сторінці Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури місцевого жителя викрито на незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

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За даними слідства, чоловік, який займається міжнародними вантажними перевезеннями, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ завозив військову амуніцію, речі першої необхідності та транспортні засоби. Проте замість того, щоб передавати допомогу на фронт, продавав її.

 Чоловіка викрили на продажі двох авто за 3600 доларів США та отриманні завдатку для придбання партії автомобілів. Раніше правоохоронці задокументували продаж бронежилетів, які, за висновками експертизи, не відповідали технічним вимогам.

В ході проведення санкціонованих обшуків вилучено автомобілі та комплектуючі до них, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до схеми торгівлі гумдопомогою.

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Викрито жителя Хмельниччини, що продавав гуманітарну допомогу - у нього вилучено автівки, амуніцію та засоби гігієни 01
Викрито жителя Хмельниччини, що продавав гуманітарну допомогу - у нього вилучено автівки, амуніцію та засоби гігієни 02

Викрито жителя Хмельниччини, що продавав гуманітарну допомогу - у нього вилучено автівки, амуніцію та засоби гігієни 03

затримання (4355) гуманітарна допомога (1004) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+21
ССУКИ!!! Ви гірші за кацапів !!!!!
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13.08.2022 15:36 Відповісти
+17
Чергове мерзенне падло...
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13.08.2022 15:36 Відповісти
+12
Пи..ть ежедневно и не только руками и уложить в землю паскуду!
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13.08.2022 15:37 Відповісти
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Чергове мерзенне падло...
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13.08.2022 15:36 Відповісти
ССУКИ!!! Ви гірші за кацапів !!!!!
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13.08.2022 15:36 Відповісти
Пи..ть ежедневно и не только руками и уложить в землю паскуду!
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13.08.2022 15:37 Відповісти
Не, надо с пользой таких уродов использовать. На разминирование в качестве живого трала. Неделю живой останется, значит отработал. А бабло нашим защитникам.
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13.08.2022 15:57 Відповісти
снаружи волонтер а внутри барьіга....
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13.08.2022 15:38 Відповісти
ублюдок з нульовим рівнем соціальної відповідальності.
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13.08.2022 15:40 Відповісти
чого влада з мародерами цяцькається, коли війна в Україні? розстрілять прилюдно, бо військовий стан в країні.
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13.08.2022 15:50 Відповісти
Кожну суботу передаю передачі хлопцями з Тернополя, в понеділок уже в Черкасах. Дякую, що бистро,дешево і надійно. Що племінник може і від мене через Койотів передати далі на фронт. Є люди,і є нелюди
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13.08.2022 15:52 Відповісти
Покажіть обличчя цієї мерзоти, бо щось дуже на Порошенка схожий!
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13.08.2022 16:06 Відповісти
Вийди у вікно, зроби світ чистішим.
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13.08.2022 16:21 Відповісти
А ти дуже на ********* схожий.
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14.08.2022 15:11 Відповісти
Борьба с волонтерами на всех уровнях. От Безуглой до рядовых ментов.
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13.08.2022 16:14 Відповісти
Добізнесякавсь, паскуда!
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13.08.2022 16:23 Відповісти
до речі сорочка румуньска
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13.08.2022 16:58 Відповісти
Чому ми не в НАТО?
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13.08.2022 17:22 Відповісти
Ти на мордорі,бидло..
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13.08.2022 18:52 Відповісти
Гамно обісране
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13.08.2022 18:43 Відповісти
У нас в Харкові АТБ схожу з гуманітаркою продукцію продавав (курятину, макарони, крупи, дешевий польский чай) і нічого, якось прокотило.
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14.08.2022 22:16 Відповісти
 
 