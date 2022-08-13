Окупанти двічі обстріляли Тернувате у Запорізькій області, пошкоджено 5 будинків та будівля агрофірми, - ОВА. ФОТО
Російські війська обстрілювали з артилерії Запорізьку область.
Про це повідомляється на сторінці Запорізької ОВА, передає Цензор.НЕТ.
За повідомленням обласної держадміністрації, вдруге ворог завдав удару по селищу Тернувате. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Знищена сільгосптехніка та приміщення місцевої агрофірми. В приватному секторі пошкоджено п’ять приватних будинків.
Раніше повідомлялося, що протягом доби під вогонь окупантів потрапили населені пункти Запорізького та Пологівського районів. Внаслідок збройної атаки є загиблі. Поранених громадян доставлено до медичних закладів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль