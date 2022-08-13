Окупанти двічі обстріляли Тернувате у Запорізькій області, пошкоджено 5 будинків та будівля агрофірми, - ОВА. ФОТО

Російські війська обстрілювали з артилерії Запорізьку область.

Про це повідомляється на сторінці Запорізької ОВА, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленням обласної держадміністрації, вдруге ворог завдав удару по селищу Тернувате. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Також читайте: 2 млн грн незаконного прибутку щоденно. У Запорізькій області припинили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, - ДБР. ФОТО

Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Знищена сільгосптехніка та приміщення місцевої агрофірми. В приватному секторі пошкоджено п’ять приватних будинків.

Раніше повідомлялося, що протягом доби під вогонь окупантів потрапили населені пункти Запорізького та Пологівського районів. Внаслідок збройної атаки є загиблі. Поранених громадян доставлено до медичних закладів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У північно-східній частині Мелітополя пролунав гучний вибух, - Федоров





