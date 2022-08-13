Внаслідок обстрілу Донеччини зруйновано та пошкоджено понад 100 об’єктів, поранення дістали діти, - МВС. ФОТОрепортаж
За добу російські окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар’їнку, смт Північне, Карлівку, Яковлівку, Галицинівку, Первомайське, Срібне.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МВС.
Рашисти били по цивільному населенню з авіації, ракет "Іскандер-9М723", реактивних систем "Град", "Ураган", "Смерч", артилерії.
Зазначається, що внаслідок обстрілів поранення дістали діти.
Зруйновано та пошкоджено 101 об’єкт - 94 житлові будинки, дитячий садок, школа в с. Срібному, два заводи тощо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар13.08.2022 18:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль