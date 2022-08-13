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Новини Фото Війна
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Внаслідок обстрілу Донеччини зруйновано та пошкоджено понад 100 об’єктів, поранення дістали діти, - МВС. ФОТОрепортаж

За добу російські окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар’їнку, смт Північне, Карлівку, Яковлівку, Галицинівку, Первомайське, Срібне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МВС.

Рашисти били по цивільному населенню з авіації, ракет "Іскандер-9М723", реактивних систем "Град", "Ураган", "Смерч", артилерії.

Зазначається, що внаслідок обстрілів поранення дістали діти.

Зруйновано та пошкоджено 101 об’єкт - 94 житлові будинки, дитячий садок, школа в с. Срібному, два заводи тощо.

Також читайте: У трьох містах Донеччини госпіталізовано до лікарень 16 осіб, поранених внаслідок ворожих обстрілів, - ДСНС. ФОТО

Внаслідок обстрілу Донеччини зруйновано та пошкоджено понад 100 об’єктів, поранення дістали діти, - МВС 01
Внаслідок обстрілу Донеччини зруйновано та пошкоджено понад 100 об’єктів, поранення дістали діти, - МВС 02
Внаслідок обстрілу Донеччини зруйновано та пошкоджено понад 100 об’єктів, поранення дістали діти, - МВС 03
Внаслідок обстрілу Донеччини зруйновано та пошкоджено понад 100 об’єктів, поранення дістали діти, - МВС 04
Внаслідок обстрілу Донеччини зруйновано та пошкоджено понад 100 об’єктів, поранення дістали діти, - МВС 05

Автор: 

МВС (3512) обстріл (29195) Донецька область (8812)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.08.2022 18:10 Відповісти
 
 