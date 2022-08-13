Рашисти 15 разів обстрілювали Сумщину, зафіксовано 223 "прильоти", втрат серед людей немає, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію Сумської області.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні за день росіяни здійснили 15 обстрілів 8 прикордонних громад області − Шалигинської, Хотінської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської. Зафіксовано 223 прильоти", - йдеться в повідомленні.

За словами Живицького, втрат серед людей немає. Але знову є руйнування та поранена худоба.

"Шалигинська громада: ранковий обстріл, про який вже писали розпочався о 08:30 − 12 прильотів із ствольної артилерії.



Хотінська громада: о 08.10 ворог бив з мінометів (8 прильотів) та кулеметів. Після 9.00 було 6 прильотів з мінометів, потім ще 2, а також кулеметні черги, а о 9.50 − ще 20 мінометних прильотів. Продовжився обстріл громади близько 11.00: 4 прильоти. У другій половині дня, мінометний обстріл (17 прильотів) був уже з наслідками: після 14.00 внаслідок обстрілу зазнало часткових пошкоджень домогосподарство: побиті дах, пластикові вікна, двері будинку та ворота; в селі розірваний водогін, порвані електромережі. Наслідки будуть усунені якнайшвидше.



Зноб-Новгородська громада: з 09.30 відбувався обстріл зі ствольної артилерії − 48 прильотів.



Білопільська громада: з 10.30 росіяни обстрілювали з мінометів територію громади: 10 прильотів, а близько 11.00 − був обстріл із САУ − 9 прильотів.



Новослобідська громада: з 10:13 відбувався артобстріл громади: 24 прильоти. А з 18.43 в результаті обстрілу зі ствольної артилерії (21 прильот) по околицях с. Манухівка пошкоджено лінію електропередач, частина села без електропостачання.

В результаті обстрілу також поранено теля, яке паслось на полі.



Есманська громада: з 15:28 зафіксовано ракетний обстріл з РСЗВ "Град" − 15 прильотів.



Великописарівська громада: з 16.35 відбувався мінометний обстріл (12 прильотів).



Буринська громада: з 18.40 з території рф здійснено артилерійський обстріл − 15 прильотів", - розповів очільник ОВА.

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