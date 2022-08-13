Терорист Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в окупованому Криму, - російські канали. ФОТО

Російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму. Він поголив вуса і їхав із підробленими документами на війну в Україну.

Про це пишуть російські Telegram-канали, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Новини Донбасу.



Як заявив соратник Гіркіна Олександр Жучковський, Стрєлков "справді намагався потрапити на фронт, але був затриманий у Криму".



Жучковський запевняє, що "жодних політичних цілей Стрєлков не ставив і наводити смуту в Новоросії не збирався", а те, що він не може потрапити на фронт — "великий політичний злочин".

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Антивоєнний канал "Сіяч вітру" опублікував фото Гіркіна та його паспорта на ім'я Сергія Рунова, з яким екс-командир бойовиків "ДНР" намагався проїхати через Крим. Документ було видано у 2015 році.

"Навряд чи досвідчений і відомий ФСБшник став би їхати по липових документах, якби не мав якихось гарантій або домовленостей", — зазначають у Тelegram-каналі.





Раніше про те, що Гіркін користувався паспортом прикриття, виданим російськими спецслужбами, заявили розслідувачі Bellingcat і The Insider. Гіркін у 2014 році стверджував, що до 31 березня 2013 року служив у російському ФСБ у званні полковника, а потім був "відрахований із частини". Але, як дізналися розслідувачі, щонайменше з листопада 2014 по лютий 2016 року він користувався внутрішнім російським паспортом на ім'я Сергія Рунова.