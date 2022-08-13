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Новини Фото Війна
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Терорист Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в окупованому Криму, - російські канали. ФОТО

Російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму. Він поголив вуса і їхав із підробленими документами на війну в Україну.

Про це пишуть російські Telegram-канали, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Новини Донбасу.

Як заявив соратник Гіркіна Олександр Жучковський, Стрєлков "справді намагався потрапити на фронт, але був затриманий у Криму".

Жучковський запевняє, що "жодних політичних цілей Стрєлков не ставив і наводити смуту в Новоросії не збирався", а те, що він не може потрапити на фронт — "великий політичний злочин".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терорист Гіркін про "блестящую спецоперацию": "Раніше обстрілювали Донбас, а тепер - Росію". ВIДЕО

Антивоєнний канал "Сіяч вітру" опублікував фото Гіркіна та його паспорта на ім'я Сергія Рунова, з яким екс-командир бойовиків "ДНР" намагався проїхати через Крим. Документ було видано у 2015 році.

"Навряд чи досвідчений і відомий ФСБшник став би їхати по липових документах, якби не мав якихось гарантій або домовленостей", — зазначають у Тelegram-каналі.

Терорист Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в окупованому Криму, - російські канали 01
Терорист Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в окупованому Криму, - російські канали 02

Раніше про те, що Гіркін користувався паспортом прикриття, виданим російськими спецслужбами, заявили розслідувачі Bellingcat і The Insider. Гіркін у 2014 році стверджував, що до 31 березня 2013 року служив у російському ФСБ у званні полковника, а потім був "відрахований із частини". Але, як дізналися розслідувачі, щонайменше з листопада 2014 по лютий 2016 року він користувався внутрішнім російським паспортом на ім'я Сергія Рунова.

Автор: 

затримання (4355) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+52
К кому Гиркин шел на связь? К Дерьмаку или Татарову ?
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13.08.2022 23:51 Відповісти
+40
А піську під носом для кадирівців побрив?
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13.08.2022 23:48 Відповісти
+38
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14.08.2022 00:47 Відповісти
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Типічний паціент палати № 6. Правда, у істінних мокшанців це ознака святості. Дурік ти зачем уси сбрил
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14.08.2022 04:48 Відповісти
дурик, ты зачем усы сбрил
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14.08.2022 05:04 Відповісти
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14.08.2022 05:21 Відповісти
Он тут похож на G-Manа из Half Life Black Mesa с галимой графикой.
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14.08.2022 06:46 Відповісти
Впіймати та повісити падлюку
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14.08.2022 08:24 Відповісти
Ты зачем усы сбрил, дурик?
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14.08.2022 08:30 Відповісти
Та не збирався він нікуди. Інакше би не затримали. Тупий піар. Тепер буде в ютубі з чистим сумлінням нити і тільняшку рвати.
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14.08.2022 08:31 Відповісти
Дурік - навіщо вуса збрив?
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14.08.2022 08:40 Відповісти
Времена "махновщины" гирковщины давно закончились теперь он помеха, заноза в ымперской заднице, а будет упорствовать - внезанпо помрет (от "сердечного приступа")! Такие гандоны еще не понимают, что их использовали и брезлизо кинули подальше!
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14.08.2022 09:22 Відповісти
не треба Нестора Махна з цим підаром порівнювати
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14.08.2022 10:01 Відповісти
все он понимает, это была операция по спасению опы собственной, рашка проигрывает, близок момент, когда начнут подчищать хвостики, гиркин один из самых жирных хвостов, вообще мало понятно зачем они его держат, видимо для поднятия патриотизьму, своими роликами на ютубе, он же говорит кабы не дебилы, мы-б давно победили, и он даже где-то отчасти прав, кабы не дебилы, дела были-б у нас значительно хуже, вот не прямо так чтоб победили, это вообще нереально, при нашей тяге к партизанству, запад страны весьма успешно крошил эту нечисть своими силами до середины пятидесятых, и если бы не зачищенные голодом и депортациями восточные и центральные территории, с полной заменой населения рабами из рашки, то партизанской войны со всей Украиной совок еще тогда не вынес бы, и нынешняя война была бы еще в шестидесятые, опять же с целью полного уничтожения, потому что партизанскую войну, еще ни одна империя за всю историю не выигрывала, только геноцид, вырезание под корень, иначе проигрыш. Гиркин отлично понимает, что империя не в лучшей своей форме вмочила пятак в войну которую нельзя выиграть без геноцида вообще, а полного геноцида им просто не дадут сделать, благо на этот раз миру не *****, не всему, но достатотчному количеству цивилизованных стран. Гиркин посчитал, что если он начнет заливаться соловьем в гаагском суде по боингу, у него весьма неплохие шансы во первых точно остаться в живых, а то и даже попасть под программу защиты свидетелей, кнопку пуска он не нажимал, и вполне вероятно ,что и приказ прямой даже не отдавал экипажу бука, а вот поделиться , особенно про захват Крыма у него есть чем, так что он выбирает между гарантированной и возможно мучительной смертью, причем в самое ближайшее время, и в наилучшем для него раскладе его ждет безбедная,обеспеченная и свободная старость , а в наихудшем обеспеченная, но не слишком свободная, в условиях, которые 80 % росиян показались бы раем, хорошая еда, комфортные условия содержания, надлежащий медицинский уход, разве что место для прогулок только одно, будет сидеть и писать мемуары на пару с лавровым, если капитуляция рашки застанет его не в африке какой то, хотя и африка типа ганны какой то или науру запросто продаст его в обмен на пару годовых бюджетов страны)). Выбор гиркина очевиден и логичен, исполнение как всегда не супер, надо было давно найти себе двойничка, его посадить под наблюдение наседок , а самому искать себе сиськи обвисшие, седой паричок , хороший грим и валить через рашку на прибалтику, на границе сдаться, или убить солдатика вновь призванного, и с его документами на передовую, а там сдаться нашим....
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15.08.2022 13:36 Відповісти
Его не выпустят если есть риск, что захватят наши спецслужбы в плен и отвезут в Гаагу по Боингу
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14.08.2022 09:23 Відповісти
Зачем дурик сбрил усы...
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14.08.2022 09:36 Відповісти
Лучше бы взял свой израильский паспорт и ехал на историческую родину.
С арабами повоевать не хочет ?
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14.08.2022 10:00 Відповісти
Чесно кажучи, схожи на якусь чергову операцію фсбшників. Не просто так він взяв і туди поїхав. Нам намагаються щось впарити.
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14.08.2022 10:09 Відповісти
Хотів падло швидкої смерті. Нєнєнє, тебе ще в ГААЗі чекають! 🤬
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14.08.2022 10:22 Відповісти
Сам Гиркин написал что это фейк. В КПЗ ему вряд ли бы дали сидеть в соцсетях. Да и фото очень неумелый фотошоп.
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14.08.2022 10:32 Відповісти
навпаки, на фотошоп не схоже
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14.08.2022 11:15 Відповісти
Пожилые люди в этом плохо разбираются.
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14.08.2022 12:22 Відповісти
Это ты Томасу Ноллу расскажешь, который его и придумал
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14.08.2022 13:28 Відповісти
Зачем усы сбрил, дурик?
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14.08.2022 10:36 Відповісти
Ему б еще губы накрасить-и образ завершен.
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14.08.2022 10:45 Відповісти
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14.08.2022 11:05 Відповісти
Що це за жінка?
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14.08.2022 11:06 Відповісти
**** разведчик! Растительность с бестолковки сбрил, а фотку вклеил старую
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14.08.2022 12:07 Відповісти
У нього персональне місце в пеклі заброньовано давно, зачекався схоже
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14.08.2022 13:30 Відповісти
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14.08.2022 13:59 Відповісти
На пасивного під###дара дуже схожий...
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14.08.2022 16:13 Відповісти
пу послало г, проверить ворота в ад,бо готовится,хто ж там стоит?сюрприз-ВСУ!
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14.08.2022 17:56 Відповісти
Стал похож на какого то ********! Он случайно с медведём не спит?
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14.08.2022 18:32 Відповісти
Чи Гіркін то.Гіркін працює на якихось владних кацапів з РФ,тому йому і Путін нічого не міг зробити,Ці люди дуже злі на Путіна за пр..ну спецоперацію.В останньому інтерв'ю Гіркін нападав на Путіна за те,що той все провалив.Путін вже нічого не зробить,певно його скоро приберуть.Скоро ,певно будуть кацапи дивитись балєт Лєбєдіне озеро.
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14.08.2022 20:14 Відповісти
ЛОШАРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.08.2022 21:21 Відповісти
Депіляція була абсолютно зайвою (хоча виконана якісно).
Втратив 99% грізності як доберман без обрізаних вух.
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14.08.2022 21:25 Відповісти
С*ка - якась Таня Шаполкляк, а не людина яка розпочала анексію Донбасу у 2014 му і
по суті збила МН 17
Гаага тебе чекає Танюша.
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14.08.2022 22:01 Відповісти
А не підарок лі ти часо...м ?
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15.08.2022 08:59 Відповісти
wysłannik putina, żeby werbować bandytów. Mam nadzieję, że na niego zapolujecie.
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15.08.2022 09:50 Відповісти
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