Терорист Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в окупованому Криму, - російські канали. ФОТО
Російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму. Він поголив вуса і їхав із підробленими документами на війну в Україну.
Про це пишуть російські Telegram-канали, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Новини Донбасу.
Як заявив соратник Гіркіна Олександр Жучковський, Стрєлков "справді намагався потрапити на фронт, але був затриманий у Криму".
Жучковський запевняє, що "жодних політичних цілей Стрєлков не ставив і наводити смуту в Новоросії не збирався", а те, що він не може потрапити на фронт — "великий політичний злочин".
Антивоєнний канал "Сіяч вітру" опублікував фото Гіркіна та його паспорта на ім'я Сергія Рунова, з яким екс-командир бойовиків "ДНР" намагався проїхати через Крим. Документ було видано у 2015 році.
"Навряд чи досвідчений і відомий ФСБшник став би їхати по липових документах, якби не мав якихось гарантій або домовленостей", — зазначають у Тelegram-каналі.
Раніше про те, що Гіркін користувався паспортом прикриття, виданим російськими спецслужбами, заявили розслідувачі Bellingcat і The Insider. Гіркін у 2014 році стверджував, що до 31 березня 2013 року служив у російському ФСБ у званні полковника, а потім був "відрахований із частини". Але, як дізналися розслідувачі, щонайменше з листопада 2014 по лютий 2016 року він користувався внутрішнім російським паспортом на ім'я Сергія Рунова.
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махновщины" гирковщины давно закончились теперь он помеха, заноза в ымперской заднице, а будет упорствовать - внезанпо помрет (от "сердечного приступа")! Такие гандоны еще не понимают, что их использовали и брезлизо кинули подальше!
С арабами повоевать не хочет ?
Втратив 99% грізності як доберман без обрізаних вух.
по суті збила МН 17
Гаага тебе чекає Танюша.