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Окупанти на Донеччині обстріляли 15 населених пунктів. Поцілили в оселі, фільтрувальну станцію, ТЕС і пшеничне поле. ФОТО

Поліцейські задокументували 22 воєнних злочини РФ. Внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені мирні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Нацполіції.

Окупанти на Донеччині обстріляли 15 населених пунктів. Поцілили в оселі, фільтрувальну станцію, ТЕС і пшеничне поле 01

"Під вогнем ворога перебували 15 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Миколаївка, Костянтинівка, Вугледар, Красногорівка, смт Райгородок, Велика Новосілка та Нью-Йорк, села Андріївка, Галицинівка, Карлівка, Первомайське, Ласточкине, Георгіївка.

Російська армія застосувала проти мирного населення ЗРК "С-300", артилерію, РСЗВ "Град" і "Смерч", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вбили 2 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Зруйновано та пошкоджено 38 об’єктів – 31 житловий будинок, ТЕС, фільтрувальна станція, ангар, поле з пшеницею, цивільні авто. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.


Окупанти на Донеччині обстріляли 15 населених пунктів. Поцілили в оселі, фільтрувальну станцію, ТЕС і пшеничне поле 02
Окупанти на Донеччині обстріляли 15 населених пунктів. Поцілили в оселі, фільтрувальну станцію, ТЕС і пшеничне поле 03
Окупанти на Донеччині обстріляли 15 населених пунктів. Поцілили в оселі, фільтрувальну станцію, ТЕС і пшеничне поле 04

Читайте: Внаслідок обстрілу Донеччини зруйновано та пошкоджено понад 100 об’єктів, поранення дістали діти, - МВС. ФОТОрепортаж


Окупанти на Донеччині обстріляли 15 населених пунктів. Поцілили в оселі, фільтрувальну станцію, ТЕС і пшеничне поле 05
Окупанти на Донеччині обстріляли 15 населених пунктів. Поцілили в оселі, фільтрувальну станцію, ТЕС і пшеничне поле 06
Окупанти на Донеччині обстріляли 15 населених пунктів. Поцілили в оселі, фільтрувальну станцію, ТЕС і пшеничне поле 07

обстріл (29206) Нацполіція (15276) Донецька область (8816)


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Російський політик Олександр Казаков: "...В силу того, что наша армия антифашистская - она ломает, проходя, не только государственные, но и социальные институты. Она просто уничтожает все подряд. Потому что все, что там было, от муниципалитетов до школ, яслей, включая музыкальные и спортивные, это все пронизано духом бандеровщины... За собой русская армия покидает голую степь, несмотря на то, что там есть города и люди..."
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14.08.2022 09:59 Відповісти
 
 