Окупанти на Донеччині обстріляли 15 населених пунктів. Поцілили в оселі, фільтрувальну станцію, ТЕС і пшеничне поле. ФОТО

Поліцейські задокументували 22 воєнних злочини РФ. Внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені мирні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Нацполіції.

"Під вогнем ворога перебували 15 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Миколаївка, Костянтинівка, Вугледар, Красногорівка, смт Райгородок, Велика Новосілка та Нью-Йорк, села Андріївка, Галицинівка, Карлівка, Первомайське, Ласточкине, Георгіївка.

Російська армія застосувала проти мирного населення ЗРК "С-300", артилерію, РСЗВ "Град" і "Смерч", - йдеться у повідомленні.

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Зруйновано та пошкоджено 38 об’єктів – 31 житловий будинок, ТЕС, фільтрувальна станція, ангар, поле з пшеницею, цивільні авто. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.









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