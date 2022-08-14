Окупанти на Донеччині обстріляли 15 населених пунктів. Поцілили в оселі, фільтрувальну станцію, ТЕС і пшеничне поле. ФОТО
Поліцейські задокументували 22 воєнних злочини РФ. Внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені мирні мешканці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Нацполіції.
"Під вогнем ворога перебували 15 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Миколаївка, Костянтинівка, Вугледар, Красногорівка, смт Райгородок, Велика Новосілка та Нью-Йорк, села Андріївка, Галицинівка, Карлівка, Первомайське, Ласточкине, Георгіївка.
Російська армія застосувала проти мирного населення ЗРК "С-300", артилерію, РСЗВ "Град" і "Смерч", - йдеться у повідомленні.
Зруйновано та пошкоджено 38 об’єктів – 31 житловий будинок, ТЕС, фільтрувальна станція, ангар, поле з пшеницею, цивільні авто. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль