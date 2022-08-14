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Новини Фото Війна
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Наслідки обстрілів Миколаєва: росіяни завдали ударів 6 ракетами РСЗВ "Смерч", - Сєнкевич. ФОТОрепортаж

Увечері, 13 серпня, близько 20:00 по місту вдарили шістьма ракетами РСЗВ "Смерч".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Наслідки обстрілів Миколаєва: росіяни завдали ударів 6 ракетами РСЗВ Смерч, - Сєнкевич 01

"Пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельні магазини та промислові об’єкти в Інгульському районі міста. Поранення отримала одна цивільна особа. Сьогодні зранку пошкодження оглядають працівники адміністрації району. Вони фіксують збитки та видають людям плівку і ОСБ-плити. Також хвостова частина ракети пошкодила трубу водопроводу. Бригада "Миколаївводоканалу" вже працює на місці, але до вечора в багатьох будинках району не буде водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині в результаті обстрілів загинуло двоє мешканців Березнегуватської громади, є потерпілі й в Миколаєві, - голова облради

Наслідки обстрілів Миколаєва: росіяни завдали ударів 6 ракетами РСЗВ Смерч, - Сєнкевич 02

Наслідки обстрілів Миколаєва: росіяни завдали ударів 6 ракетами РСЗВ Смерч, - Сєнкевич 03

Наслідки обстрілів Миколаєва: росіяни завдали ударів 6 ракетами РСЗВ Смерч, - Сєнкевич 04

Наслідки обстрілів Миколаєва: росіяни завдали ударів 6 ракетами РСЗВ Смерч, - Сєнкевич 05

Потрапив під обстріл і міський трамвай.

"В нього вибите скло. На щастя, в цей момент у вагоні не було пасажирів, водій теж не постраждав. Працівники КП "Миколаївелектротранс" вже замінили склопакет, трамвай може знову виходити на маршрут", - додав Сєнкевич.

Читайте: Вночі рашисти завдали ударів по Миколаєву та обстріляли населені пункти області, - ОВА

Наслідки обстрілів Миколаєва: росіяни завдали ударів 6 ракетами РСЗВ Смерч, - Сєнкевич 06

Наслідки обстрілів Миколаєва: росіяни завдали ударів 6 ракетами РСЗВ Смерч, - Сєнкевич 07

Зазначається, що ночі близько 02:00 російські терористи знову обстріляли місто. Наслідки цих ударів з’ясовуються.Наслідки обстрілів Миколаєва: росіяни завдали ударів 6 ракетами РСЗВ Смерч, - Сєнкевич 08
Наслідки обстрілів Миколаєва: росіяни завдали ударів 6 ракетами РСЗВ Смерч, - Сєнкевич 09

Миколаїв (1816) обстріл (29206) Сєнкевич Олександр (229)


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Шо казати, занадто ****** схаменулася Зелена зрадлива влада( а може вчасно, га? падлюче кубло).
Вчасно, у початку квiтня, зняли бойового Генерала Марченку, бо дуже гарно захищав Миколаiв.
Пiвдень здаете, зеленi покидьки, пiд керiвництвом щура ермака?
Город Корабелов превратили в пыль, это не путина "заслуга", оно уже неживое, оно мертвец,
пытается ещё размножатся перед смертью! По всей Украине разослал своих щуров, да, гр.Ермак?
Это вы, твари продажные Омановские, своими договорами, своим правлением уничтожаете
украинцев, наши города и сёла, лезете погаными рылами в Армию, развращаете народ хабарями,
упиваетесь своей властью, но уже недолго осталось. Как вам судьба Чаушеску? или другие заказы?
Даже не пытайтесь, не уйдёте, вы помните, как Израиль находил своих убийц?
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14.08.2022 12:49 Відповісти
Щось ви до кучі усе валите. І пуцин не при чьому, ага. Смердять подібні тексти.
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14.08.2022 13:35 Відповісти
Це ви Iзраилем ж*дiв при владi збираЭтесь налякати?
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14.08.2022 13:36 Відповісти
 
 