Наслідки обстрілів Миколаєва: росіяни завдали ударів 6 ракетами РСЗВ "Смерч", - Сєнкевич. ФОТОрепортаж
Увечері, 13 серпня, близько 20:00 по місту вдарили шістьма ракетами РСЗВ "Смерч".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
"Пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельні магазини та промислові об’єкти в Інгульському районі міста. Поранення отримала одна цивільна особа. Сьогодні зранку пошкодження оглядають працівники адміністрації району. Вони фіксують збитки та видають людям плівку і ОСБ-плити. Також хвостова частина ракети пошкодила трубу водопроводу. Бригада "Миколаївводоканалу" вже працює на місці, але до вечора в багатьох будинках району не буде водопостачання", - йдеться у повідомленні.
Потрапив під обстріл і міський трамвай.
"В нього вибите скло. На щастя, в цей момент у вагоні не було пасажирів, водій теж не постраждав. Працівники КП "Миколаївелектротранс" вже замінили склопакет, трамвай може знову виходити на маршрут", - додав Сєнкевич.
Зазначається, що ночі близько 02:00 російські терористи знову обстріляли місто. Наслідки цих ударів з’ясовуються.
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Пiвдень здаете, зеленi покидьки, пiд керiвництвом щура ермака?
Город Корабелов превратили в пыль, это не путина "заслуга", оно уже неживое, оно мертвец,
пытается ещё размножатся перед смертью! По всей Украине разослал своих щуров, да, гр.Ермак?
Это вы, твари продажные Омановские, своими договорами, своим правлением уничтожаете
украинцев, наши города и сёла, лезете погаными рылами в Армию, развращаете народ хабарями,
упиваетесь своей властью, но уже недолго осталось. Как вам судьба Чаушеску? или другие заказы?
Даже не пытайтесь, не уйдёте, вы помните, как Израиль находил своих убийц?