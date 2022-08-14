Наслідки обстрілів Миколаєва: росіяни завдали ударів 6 ракетами РСЗВ "Смерч", - Сєнкевич. ФОТОрепортаж

Увечері, 13 серпня, близько 20:00 по місту вдарили шістьма ракетами РСЗВ "Смерч".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"Пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельні магазини та промислові об’єкти в Інгульському районі міста. Поранення отримала одна цивільна особа. Сьогодні зранку пошкодження оглядають працівники адміністрації району. Вони фіксують збитки та видають людям плівку і ОСБ-плити. Також хвостова частина ракети пошкодила трубу водопроводу. Бригада "Миколаївводоканалу" вже працює на місці, але до вечора в багатьох будинках району не буде водопостачання", - йдеться у повідомленні.

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Потрапив під обстріл і міський трамвай.

"В нього вибите скло. На щастя, в цей момент у вагоні не було пасажирів, водій теж не постраждав. Працівники КП "Миколаївелектротранс" вже замінили склопакет, трамвай може знову виходити на маршрут", - додав Сєнкевич.

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Зазначається, що ночі близько 02:00 російські терористи знову обстріляли місто. Наслідки цих ударів з’ясовуються.

