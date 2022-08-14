Протягом доби окупанти обстріляли 7 сіл на Миколаївщині, є потерпілі, - поліція. ФОТОрепортаж

Ворог з артилерії обстріляв кілька громад на Миколаївщині.

Про це повідомляють на сторінці поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

Поліціянти задокументували наслідки нічних масованих обстрілів Миколаївської області. 14 серпня вночі російські війська вкотре атакували населенні пункти Галицинове й Широке. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється. На місцях подій працюють підрозділи поліції.

13 серпня, ворожим обстрілам піддавались Березнегувате, Первомайське, Біла Криниця, Широке, Лепетиха, Кавказ Березнегуватської, Первомайської та Широківської громад. Пошкоджень зазнали житлові будинки, магазин, автомобілі, сільськогосподарські будівлі. Серед мирного населення є загиблий та постраждалий.

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За усіма фактами порушення законів та звичаїв війни відкриті кримінальні провадження за ст. 438 КК України. Упродовж доби поліцейські опрацювали 713 повідомлень від громадян. Переважна більшість звернень стосувались наслідків воєнних злочинів.

Загальна безпекова ситуація у місті та області наразі напружена, але контрольована. Всі правоохоронні органи працюють у посиленому режимі воєнного часу. Поліцейські на вулицях забезпечують правопорядок і несуть службу на блокпостах.

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