Артилеристи ВМС вдарили по позиціях рашистів. Ліквідовано групу окупантів, знищено ворожу САУ, - ВМС ЗСУ. ФОТО

13 серпня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповувань завдали ударів по російських окупантах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані ВМС ЗС України.

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"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 7 загарбників вбито та поранено, знищено 1 одиницю автомобільної техніки та 1 САУ. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.