Кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Ми все звільнимо, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо завжди памʼятати, що кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Окупанти нічого не захоплювали без спротиву наших героїв і нічого не зможуть зберегти. Ми все звільнимо", - зазначив глава держави.

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