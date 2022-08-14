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Кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Ми все звільнимо, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо завжди памʼятати, що кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Окупанти нічого не захоплювали без спротиву наших героїв і нічого не зможуть зберегти. Ми все звільнимо", - зазначив глава держави.

Також читайте: Російський терор спрямований на те, щоб зламати нашу внутрішню силу, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+53
Кожен громадянин України, що загинув чи постраждав у цій війні - це результат твоїх оманських домовленостей з кацапами.
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14.08.2022 12:30 Відповісти
+49
Ти спочатку дерьмака звільні ...
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14.08.2022 12:27 Відповісти
+43
Та да, спочатку ми все пр@*****, а потім ЗСУ все звільнять. Десь так...
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14.08.2022 12:29 Відповісти
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Ти спочатку дерьмака звільні ...
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14.08.2022 12:27 Відповісти
А ОПу без спротиву захопили??
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14.08.2022 13:03 Відповісти
https://youtu.be/6qUEISHYToQ https://youtu.be/6qUEISHYToQ


что было бы , если бы не выбрали идиота .
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14.08.2022 13:04 Відповісти
А як же Херсон?
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14.08.2022 12:28 Відповісти
нужно просто перестать стрелять !
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14.08.2022 12:38 Відповісти
дєрьмак з нєлохом за Херсон бабло вже отримали. і тепер, якщо вони віддадуть наказ на звільнення Херсону, бандюки з кремля їм повідривають бошки. тому такого наказу не буде. звільнити , і не тільки Херсон, можливо лише попередньо відсторонивши від виконання своїх обов'язків нєлоха і дєрьмака.
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14.08.2022 13:26 Відповісти
Друзі. як ви думаєте, воно читає свій фб?
Може, ви б пішли туди і там написали б йому?
Бо я не піду, я не можу, це вище моїх сил.
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14.08.2022 12:28 Відповісти
Звісно, ні. Воно його навіть не пише - там якісь шістки віддуваються.
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14.08.2022 12:46 Відповісти
ну може йому хоч подовідають, яка реакція була. аплодисменти - чи там ригали всі.
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14.08.2022 13:31 Відповісти
Там в оп-і можливо і аплодисменти, а в нас зразу ж блювотні рефлекси.
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14.08.2022 16:57 Відповісти
Чукча писатель, чукча не читатель.
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14.08.2022 12:48 Відповісти
знесли уже цей пост, рєбята. чи це Я в бані у них? бо я ніяких таких постів не бачу, переходячи за посиланням.
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14.08.2022 13:33 Відповісти
І почнеться Велике крадівництво 2.0. Трухін накінець з лісочку тіхонєчько вийде грошики збирати... Чи він і не переставав?
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14.08.2022 12:28 Відповісти
Та да, спочатку ми все пр@*****, а потім ЗСУ все звільнять. Десь так...
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14.08.2022 12:29 Відповісти
Ага , лет так через 50.
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14.08.2022 12:47 Відповісти
👏👏👏👏👏
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14.08.2022 13:25 Відповісти
Кожен громадянин України, що загинув чи постраждав у цій війні - це результат твоїх оманських домовленостей з кацапами.
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14.08.2022 12:30 Відповісти
Обидно.что эту аферу с Зе нормальные люди сразу выкупили.А после вагнеровцев и раскрытия разведки война была неизбежна,а голосовавшие за Зе у виска крутили за высказывания о войне.
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14.08.2022 14:47 Відповісти
Херсон так бистро пробігли за день -- назад будем метрами відбирати
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14.08.2022 12:30 Відповісти
Пески поддержи артиллерией! Подави их арту. Тебе ведь дали все для этого!
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14.08.2022 12:34 Відповісти
він, мабуть, знов Безуглу послав туди командувати.
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14.08.2022 12:37 Відповісти
його вже добра людина попросила щоб "закрили пердак своїй лярвів безуглій".
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14.08.2022 12:44 Відповісти
Чарівне слово "ВСЕ".
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14.08.2022 12:35 Відповісти
Да,нужно было ******** территории сначала, чтоб люди в акупацию попали,********* несколько областей до голых камней,все имущество пропало,а теперь когда то там,звільнять...после заглядывания в глаза куйлу. Расскажи это тем,кто потерял все...Имеет для них теперь это значение,или нет,твои басни ни о чем..2тыс помощи в месяц и жизнь в спортзале,или школе.
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14.08.2022 12:36 Відповісти
зелений слиз
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14.08.2022 12:36 Відповісти
Вован іди в сраку !
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14.08.2022 12:37 Відповісти
Звільнялкін
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14.08.2022 12:38 Відповісти
А це інтерв'юрахується за розкриття стратегічних планів?!
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14.08.2022 12:39 Відповісти
Почисть СВОЇ Авгієві (єрмак і іже з ним) конюшні. Тримає він тебе після Оману за фестікули міцно, що і не рипнешся.
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14.08.2022 12:42 Відповісти
Ну, так звичайно звільниш. Ось наприклад кв95 у повному складі, у Польщі, готоуються вмерти, ще з 2014 року - і все ніяк. А люди вже на оградку гроші збирають.
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14.08.2022 12:44 Відповісти
Героизм одних - это обычно преступления других, таких как Зеленский. И началось все в Омане, куда Вовку возили на смотрины к Патрушеву, военному преступнику и просто дегенерату.
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14.08.2022 12:44 Відповісти
Лицемер
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14.08.2022 12:44 Відповісти
☮️ да ⚽ задушевник.
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14.08.2022 12:45 Відповісти
Дермака оманского спершу звільни!!Зразу справи підуть вгору в зсу і в країни в цілому!
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14.08.2022 12:46 Відповісти
Задовбала вже брехня і цяцянки-обіцянки. Звільни спочатку хоть "щось", а тоді вже "все". Людям в оккупації морочили сраку з контрнаступом, а потім виявилося, що "це було ІПСО, сидіть в оккупації й надалі".
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14.08.2022 12:48 Відповісти
На всякого глупца довольно Тошноты...видосики это тоже оружие ..против Ольги **********...и Салавьева с Сикелевым...
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14.08.2022 12:49 Відповісти
Ти вже "звільнив" всіх нас в Омані
https://www.youtube.com/watch?v=6qUEISHYToQ
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14.08.2022 12:50 Відповісти
В Фэйсбуке да , там побеждаем и освобождаем. А в реалии потеря территории и оккупация на долгие годы. Крым и Донбасс свидетели.
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14.08.2022 12:53 Відповісти
Армия созданная Порошенко и Турчиновым...держит оборону...аомич зеКодломоцских уже готовит новую приватизацию...братан Абрамович и К*...ждет...
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14.08.2022 12:53 Відповісти
Ну так, за 2 години здав, тепер кров'ю сотен тисяч звільняти будеш... років з 5..
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14.08.2022 12:53 Відповісти
На Донбасс приехал димон Ведмедев..сказал коротко...просто сейчас денег нет..но Вы держитесь тут...особенно мариупольцы...
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14.08.2022 12:59 Відповісти
После *****,зеля второй человек в мире которого я ненавижу!!!
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14.08.2022 13:00 Відповісти
Відосики гарні , слова гарні , все зроблно професійно. Теоретично - все добре, а практично - повно г...на , особливо в оточенні " гаранта "! І хто йому не казав , не попереджав , і розвідки Великої Британії , США , прості люди , патріоти , а крапку поставила пані Спартц! Потрібна радикальна чистка , почати з кротоферми Єрмак і " К ", цієї ракової пухлини , на тілі України! Ніякої реакції " гаранта " , бачимо дивні призначення , на відповідальні посади , дружбанів Портнова- Татарова , Єрмака , тощо! По всьому , більше ніхто попереджати не буде ! Що далі ?!
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14.08.2022 13:02 Відповісти
Спочатку звільнимо від орди рашистской,а потім від гівна зеленого.Хотя це буде жахливою кров'ю все хто дивився слюгу нарада вибрала землю,а кто смотріт єдиний телемарафон і обдристовича знову проголосує за теж дермо(((
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14.08.2022 13:04 Відповісти
Своїми брехнями він навіває тільки нудьгу і зневіру, адже ні одне слово його не справдилося. Гірко і болісно за все що вони натворили, а за здачу Героїв Маріуполя не буде йому прощеня ні на цьому ні на тому світі.
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14.08.2022 13:06 Відповісти
О, кацапи почали на Залужного срати. Як "неочікуванно".
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14.08.2022 13:14 Відповісти
жаль, что этот товарищ и 75 процентов за него голосовавших не поняли этих простых вещей еще в 19 году
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14.08.2022 13:07 Відповісти
Он як закрутив пан закрутив "У меня немерено знакомых кадровых военных, абсолютно патриотичных и адекватных людей, которые уважают действующего президента и особенно Валерия Залужного". До чого тут до Зеленського шановна людина Залужний? Ми знаємо, що Залужного поважають, як в Україні так в НАТО і всіх країнах заходу. Ті, що приходять з передової таке кажуть про Президента, що я краще тут писати не буду і вони дуже, дуже дужчого жаліють за свій вибір у 2019 році. Правди немає куди дівати, що є і такі, які ним задоволені, але їх дуже мало. Пан знову припомнили за чотири склади, яких було зірвано російськими диверсантами за період з 2014 по 2019 рік і про "котли", я так розумію Іловайск? Пану краще свій язик засунути в одне місце після того, як тільки за один день 24 лютого 2022 року знищена сотня складів з ************ і фактично всі військові заводи. А після котла в Маріуполі, де загинуло до 3-х тисяч захисників і до ста тисяч мирних гпромадян і 2,7 тисяч найкращих Президент здав на каторгу, то краще вибачатися, а більше ніколи не смердіти за ті"котли". Я вже не пишу за Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ізюм. Я не пишу за розмінування Чонгара і здачу ворогу півдня зі всією логістикою і мільйонами громадян.
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14.08.2022 15:22 Відповісти
Чого брешиш і погрожуєш, я написав те, що чув і те що точно знаю. Не віриш? Приїдь в місто-герой Миколаїв і почуєш не тільки від військових, а від простих людей, що вони думають про Президента і його "зелену" команду, коли на голови падають ракети, снаряди, бомби, а захист - іконка і молитва. Зато на каждому перехрестю, де ще не спиляли бігборди на блокпости вісять плакати про "Велике крадівництво".
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14.08.2022 16:01 Відповісти
Нам нема чого більше говорити після твоєї образи ти для мене такий же ворог як і кацап з русни
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14.08.2022 16:20 Відповісти
Мені вже починати плакати? Так багато втрачено, що на мене образився малорос чи колаборант, який маскується під українця. Правда буває одна.
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14.08.2022 16:24 Відповісти
Скажи, а як у вас на твою думку ставляться безпосередньо до Кіма та Марченка
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14.08.2022 18:27 Відповісти
До генерала Марченко всі ставляться з повагою і чекають визволення Херсона, звідки обстрілюють Миколаїв. А Кіма насєлєніє "какая разніца" обожнює, але чекають захисту від Марченка.
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14.08.2022 21:31 Відповісти
Не всім же бути зефілітиками, порохоботом як-то надійніше, не продадуть.
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14.08.2022 17:07 Відповісти


ПНХ, москалику.
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14.08.2022 13:23 Відповісти
Єдине головне питання : хто і навіщо розмінував Чонгар?
Немає відповіді - немає довіри...
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14.08.2022 13:22 Відповісти
Єдине головне питання : хто і навіщо розмінував Чонгар? Народ чекає на відповідь!
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14.08.2022 13:24 Відповісти
відповідь буде тільки через півтора року після нових виборів, бо якщо навіть сьогодні начальник Президента єлдак про це скаже, то обдурить. Чонгар розмінували вони і тільки вони, бо в них абсолютна влада і ніхто не сміє десь щось переставити і взяти без їх дозволу копійку.
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14.08.2022 15:24 Відповісти
Скільки тобі років Толя і чи готовий ти прийняти мене як гостя в Миколаєві, ну хоча б запропонувати десь зупинитися на ночівлю, я тебе не ображу заплачу як покладається на повну не в грошах справа, дядько не зможе тебе відвідати він інвалід розумієш толя, ну а я бажаю поспілкуватися
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14.08.2022 18:38 Відповісти
Мені пане багато років, звичайно зустріну в Миколаєві, якщо Ви приїдете. Тільки Толя пишеться з великої букви і до чого тут дядько інвалід і на яку тему є баждання спілкуватися?
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14.08.2022 21:35 Відповісти


Ще одне лайно з паРаши вспливло?
Чи той самий з іншого акаунта?

Як завжди до тупих расєйських трольків з одного разу ну ні як не доходить...
ПНХ, істота, на паРашу, до братів по "розуму", занирюй поглибше в рідну вигрібну та не смерди в оточуючій світ.
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14.08.2022 13:34 Відповісти
Так на це і розрахунок,буде великий ісраїль,бо жидам нігде жити.
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14.08.2022 13:35 Відповісти
Мені здається, що з депутатів Верховної Ради в період оголошення воєнної загрози слід організовувати батальон територіальної оборони(кількість вистачає)., та хай покажуть вони як слід обороняти державу. Разом з ними залучити усих їхніх помічників та прислужників. ЛЮДИ - ви будете здивовані кількості "патріотів" Держави.. А на цей період закрити кордони країни на виїзд для такої категорії людей.
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14.08.2022 13:36 Відповісти
Досить плескати язиком, це ж не квартал 95, а держава Україна і тут потрібні зовсім інші зусилля, може квартал піде на фронт, хоча б снаряди підносити, бо ці два борова вже в екран не влазять.
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14.08.2022 13:36 Відповісти
Окупанти нічого не захоплювали без спротиву наших героїв , але захопило Південь України Запоріжську АЕС за участі "зелених зрадників" ,котрі не тільки не вчиняли спротиву, а ще й до сьогодні "заробляють" продаючи український хліб по вказівці куйла сірійським холуям ,котрі воюють проти українського народу.
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14.08.2022 13:38 Відповісти
Повідомлення від 29.04.2022 року:

"Володимир Зеленський також вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку."

Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661
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14.08.2022 13:40 Відповісти
І що? Наєв якраз нібито один з нормальних командирів. Якби ще кроти не лізли та всілякі безмозглі дами...
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14.08.2022 13:55 Відповісти
"Пацан сказал - пацан сделал!". Була хоч одна виконана обіцянка Зєлі українському народу?
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14.08.2022 13:54 Відповісти
Так, була одна-я вам нічіво ні должен.
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14.08.2022 14:16 Відповісти
Раз прес -секретар сказав,то все так ібуде. Прикро,що в нас роль президента звелась до відосиків,а керує всім єрмак по згоді з москалями.
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14.08.2022 14:02 Відповісти
Усе, що говорить зеленський -то зрежисована і відрепетована перед зеркалом брехня, видана потім у вигляді відосіків і самолюбованських монологів. А час на прослуховування і перегляд цих фекаліїв - то даремно витрачений час такого дорогоцінного для українців життя.
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14.08.2022 14:07 Відповісти
Чья б корова мычала, а твоя лучше б молчала. Народная ЗЕленая мудрость.
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14.08.2022 14:23 Відповісти
Зрадницька Зелена Зграя !!!
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14.08.2022 15:05 Відповісти
Всем, кому нравилось и продолжает нравиться результаты правления Зе, могут организоваться
в отдельное военное подразделение(в зависимости от количества) и на передовую, где погорячее.
Называться могут по разному, в зависимости от того, сколько со временем будет оставаться в наличии: штрафбат или батальон смертников, или вперёд за Зеленского. И, естественно, Арестович
с 95 кварталом впереди. Это чёрный юмор, но может стоит задуматься тем. кто взахлёб любуется
пиаром Зеленского на всех медиапространствах. Одно дело, когда он на вороном жеребце с шашкой наголо на врага, а другое дело, когда зачитывает в бункере перед экраном с суфлёром
чужую речь или, когда кто то записывает якобы его мысли во все социальные сети.
А руководит страной, контролирует Армию и вовсе непонятная величина или номенклатура гражданин Ермак, которого страна не выбирала.
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14.08.2022 16:15 Відповісти
Анекдот в двох словах : - Боневтік-звільнун !
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14.08.2022 16:52 Відповісти
Зеленський, Зеленський... хто ж це такий? А, це отой клоун, що в офісі Єрмака працює? Ну Єрмак нічого звільняти не планує, навіть навпаки, тож знову випустив свого несмішного клоуна з пустими балачками.
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14.08.2022 17:41 Відповісти
 
 