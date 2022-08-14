Кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Ми все звільнимо, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо завжди памʼятати, що кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Окупанти нічого не захоплювали без спротиву наших героїв і нічого не зможуть зберегти. Ми все звільнимо", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+53 Tema9
показати весь коментар14.08.2022 12:30 Відповісти Посилання
+49 Алекс Ростиков
показати весь коментар14.08.2022 12:27 Відповісти Посилання
+43 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар14.08.2022 12:29 Відповісти Посилання
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что было бы , если бы не выбрали идиота .
Може, ви б пішли туди і там написали б йому?
Бо я не піду, я не можу, це вище моїх сил.
https://www.youtube.com/watch?v=6qUEISHYToQ
ПНХ, москалику.
Немає відповіді - немає довіри...
Ще одне лайно з паРаши вспливло?
Чи той самий з іншого акаунта?
Як завжди до тупих расєйських трольків з одного разу ну ні як не доходить...
ПНХ, істота, на паРашу, до братів по "розуму", занирюй поглибше в рідну вигрібну та не смерди в оточуючій світ.
"Володимир Зеленський також вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку."
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661
в отдельное военное подразделение(в зависимости от количества) и на передовую, где погорячее.
Называться могут по разному, в зависимости от того, сколько со временем будет оставаться в наличии: штрафбат или батальон смертников, или вперёд за Зеленского. И, естественно, Арестович
с 95 кварталом впереди. Это чёрный юмор, но может стоит задуматься тем. кто взахлёб любуется
пиаром Зеленского на всех медиапространствах. Одно дело, когда он на вороном жеребце с шашкой наголо на врага, а другое дело, когда зачитывает в бункере перед экраном с суфлёром
чужую речь или, когда кто то записывает якобы его мысли во все социальные сети.
А руководит страной, контролирует Армию и вовсе непонятная величина или номенклатура гражданин Ермак, которого страна не выбирала.