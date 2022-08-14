Удар рашистів по житлових кварталах Марганця та Нікополя: розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Російські військові вчергове обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора України.
За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
"За даними слідства, в ніч на 14 серпня 2022 року російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню по житловому кварталу міста Марганець Нікопольського району. Внаслідок ворожого обстрілу отримав осколкові поранення місцевий мешканець. Пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні.
Також окупанти обстріляли м. Нікополь. Пошкоджено сім багатоповерхівок, приватні будинки, школу, магазини та лінії електропередач.
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