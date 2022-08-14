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Удар рашистів по житлових кварталах Марганця та Нікополя: розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Російські військові вчергове обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора України.

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Удар рашистів по житлових кварталах Марганця та Нікополя: розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора 01


"За даними слідства, в ніч на 14 серпня 2022 року російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню по житловому кварталу міста Марганець Нікопольського району. Внаслідок ворожого обстрілу отримав осколкові поранення місцевий мешканець. Пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Нікопольського району. ФОТОрепортаж

Удар рашистів по житлових кварталах Марганця та Нікополя: розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора 02

Також окупанти обстріляли м. Нікополь. Пошкоджено сім багатоповерхівок, приватні будинки, школу, магазини та лінії електропередач.

Удар рашистів по житлових кварталах Марганця та Нікополя: розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора 03

Марганець (77) обстріл (29206) Нікополь (1243) Офіс Генпрокурора (3280) Дніпропетровська область (3865)


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Количество военных баз НАТО и байрактаров на фото, как обычно, впечатляет.
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14.08.2022 13:05 Відповісти
К чему это расследование ⁉️Факт , что это РАШИСТЫ , Страна помойка -ТЕРРОРИСТКА
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14.08.2022 13:37 Відповісти
 
 