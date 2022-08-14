Командир танкового батальйону Грудзевич, який вивів свій підрозділ із окупованого Маріуполя: Ми пройшли 175 км, йшли групами по 15-20 людей. ФОТО

Підполковник Олег Грудзевич, командир танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка на початку квітня вийшов зі своїм підрозділом із окупованого Маріуполя.

Про те, як їм це вдалося, він розповів в інтерв'ю "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.

"З оточення у межах міста ми вийшли на двох танках, також з нами були зенітники. Потім з самого Маріуполя ми виїхали на машинах по маршруту, який раніше розвідали. Перед тим, як залишити техніку, ми її пошкоджували: ламали радіостанції, приціли, прибори нічного бачення. Тобто ми знищили все, що могли, аби справна техніка не дісталася ворогу. Після цього йшли пішки. Всього пройшли 175 км. Далі їхати на техніці не можна було, ми ані палива достатнього запасу не мали, ані боєприпасів. Тому йшли групами по 15-20 людей. У моїй групі окрім мене було ще 15 людей", - зауважив він.

Він детально зупиняється на тому, які труднощі траплялися на шляху захисників України.

"Ми старалися обходити населені пункти. В одне село зайшли (до Знаменівки, Донецької області) буквально на третій день нашого шляху. Зайшли вимушено, бо було дуже холодно. Хотілося їсти, всі харчі закінчувалися. До однієї хати нас не пустили, господарі побоялися. До іншої хотіли потрапити, але було зачинено. Зранку бабуся, місцева жителька до нас підійшла, принесла молоко, перекусити. А потім каже: хлопці, вам потрібно звідси йти. Наскільки я зрозумів, її онук у "ДНР". Вона нам сказала, що якщо він її з нами побачить, то усіх повбиває, і її у тому числі. Після цього ми більше не ризикували іти на контакт з місцевими, тому обходили усі населені пункти", - додає Грудзевич.

За його словами, під час виходу із Маріуполя та практично упродовж всього шляху він не мав змоги підтримувати зв'язок із командуванням.





"Під час виходу не було в нас ані мобільного зв’язку, ані інтернету. Перед виходом завдяки Starlink вдалося скачати офлайн-карту, також мали звичайну карту. Вже коли ми дійшли туди, де до наших позицій залишалося 10-15 км, з’явився зв’язок, я зв’язався із командиром і він звів нас із підрозділами, які були біля нас. Взагалі вмикати телефони і ловити мобільний зв’язок було небезпечно. У всіх телефони були вимкнені, окрім мене", - розповідає командир батальйону.

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Втім, Грудзевич не знає точної кількості воїнів, яким вдалося вийти із оточеного міста і дійти до українських позицій.

"Не дуже багато. До 50. Оскільки окрім моєї групи були і інші. Знаю, що хлопці у них попадали на ворожі ДРГ, були бої", - зауважує він.

8 липня президент Зеленський нагородив Золотою зіркою Героя України танкіста Олега Грудзевича за вихід із оточеного Маріуполя і збереження особового складу.