Командир танкового батальйону Грудзевич, який вивів свій підрозділ із окупованого Маріуполя: Ми пройшли 175 км, йшли групами по 15-20 людей. ФОТО
Підполковник Олег Грудзевич, командир танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка на початку квітня вийшов зі своїм підрозділом із окупованого Маріуполя.
Про те, як їм це вдалося, він розповів в інтерв'ю "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.
"З оточення у межах міста ми вийшли на двох танках, також з нами були зенітники. Потім з самого Маріуполя ми виїхали на машинах по маршруту, який раніше розвідали. Перед тим, як залишити техніку, ми її пошкоджували: ламали радіостанції, приціли, прибори нічного бачення. Тобто ми знищили все, що могли, аби справна техніка не дісталася ворогу. Після цього йшли пішки. Всього пройшли 175 км. Далі їхати на техніці не можна було, ми ані палива достатнього запасу не мали, ані боєприпасів. Тому йшли групами по 15-20 людей. У моїй групі окрім мене було ще 15 людей", - зауважив він.
Він детально зупиняється на тому, які труднощі траплялися на шляху захисників України.
"Ми старалися обходити населені пункти. В одне село зайшли (до Знаменівки, Донецької області) буквально на третій день нашого шляху. Зайшли вимушено, бо було дуже холодно. Хотілося їсти, всі харчі закінчувалися. До однієї хати нас не пустили, господарі побоялися. До іншої хотіли потрапити, але було зачинено. Зранку бабуся, місцева жителька до нас підійшла, принесла молоко, перекусити. А потім каже: хлопці, вам потрібно звідси йти. Наскільки я зрозумів, її онук у "ДНР". Вона нам сказала, що якщо він її з нами побачить, то усіх повбиває, і її у тому числі. Після цього ми більше не ризикували іти на контакт з місцевими, тому обходили усі населені пункти", - додає Грудзевич.
За його словами, під час виходу із Маріуполя та практично упродовж всього шляху він не мав змоги підтримувати зв'язок із командуванням.
"Під час виходу не було в нас ані мобільного зв’язку, ані інтернету. Перед виходом завдяки Starlink вдалося скачати офлайн-карту, також мали звичайну карту. Вже коли ми дійшли туди, де до наших позицій залишалося 10-15 км, з’явився зв’язок, я зв’язався із командиром і він звів нас із підрозділами, які були біля нас. Взагалі вмикати телефони і ловити мобільний зв’язок було небезпечно. У всіх телефони були вимкнені, окрім мене", - розповідає командир батальйону.
Втім, Грудзевич не знає точної кількості воїнів, яким вдалося вийти із оточеного міста і дійти до українських позицій.
"Не дуже багато. До 50. Оскільки окрім моєї групи були і інші. Знаю, що хлопці у них попадали на ворожі ДРГ, були бої", - зауважує він.
8 липня президент Зеленський нагородив Золотою зіркою Героя України танкіста Олега Грудзевича за вихід із оточеного Маріуполя і збереження особового складу.
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По Маріуполю є питання. Але все вказує на те, що місто мали здати зазделегідь. Тому і виникла така ситуація.
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Реєстрація:12.07.2022.... наверняка это путиноид который косит под украинца и гадит с оккупированной территории.....
Хоча це одне й теж
в Маріуполі втрачено самі боєздатні та вмотивовані частини !
Про 5тис. ні де не було
Вас теж заїбала постійна брехня влади під блювотним соусом "не на часі"? Ні, саме на часі!
На те, чому зекоманда не підняла міжнародний галас після масового вбивства рашистами полонених азовців є ряд причин:
1️⃣ Захисники "Азовсталі" збирались з боями прориватись до наших крізь кордони русні - там було понад 2500 досвідчених воїнів - основа це добре підготовлений полк спецпризначення НГУ "Азов", це морпіхи - один з елітних підрозділів ЗСУ, і ще кілька серйозних підрозділів.
Хай не всі, але частина б прорвалась, навіть з пораненими і мертвими побратимами, яких вони хотіли вивезти на броні.
Про це казали їх офіцери перед полоном.
2️⃣ Зекоманда почала травити байки "ми домовились, вас вивезуть через третю країну". Такий план дійсно пропонувався від опозиції, були готові люди їхати домовлятись. Тому після суперечки азовці, морпіхи і решта оборонців міста вирішили чекати перемовин.
3️⃣ Зекоманда черговий раз показала свою імпотентність та замість того, щоб відстоювати позицію України, погодилась на всі 100% умов росії.
4️⃣ Зеленський особисто підтвердив, що це він наказав захисникам "Азовсталі" здатись і здати зброю тобто відібрав шанс або прорватись, або загинути в бою, знищивши перед цим ворогів, а не бути вбитим в концтаборі.
5️⃣ Здачу в полон зекоманда оголосила "евакуацією" - глядачі колективного 1+1 вподобали гарне слово "евакуація".
А коли з'ясувалось, що їх везуть в полон у російські концтабори, зе-ботоферми вкинули методичку "ми всіх обміняємо, тільки нічого не кажіть та не пишіть, не згадуйте про "Азов", цим ви зашкодите полоненим - не на часі!"
Родичам азовців так і сказали - "мовчіть про своїх і славте Зеленського, тоді ми обміняємо ваших".
6️⃣ Хто фактично займався перемовинами - Арахамія, Єрмак, Подоляк чи всі гуртом, влада не оголосила.
Проте пропагандистка Мосейчук, міністр МЗС Кулеба в етері 1+1 заявили, що "евакуація" - а фактично здача зброї та здача в полон на милість ворога - це "велика заслуга і перемога особисто Зеленського".
І всю відповідальність за життя і здоров'я полонених теж поклали на нього.
7️⃣ Одразу ж після здачі захисників Маріуполя окупантам, всі згадки про них прибрали з етерів, відео Зеленського і твіттера Подоляка.
Пояснили такі дії відмазкою "розголос може нашкодити. ми таємно будемо обмінювати".
1 обмін був проведений після цього і повернули 95 полонених та частину тіл загиблих.
8️⃣ Після вбивства азовців звісно з боку влади припинили згадувати про "евакуацію" та про те, чия це "особиста заслуга".
9️⃣ Страта полонених обурила як рідних азовців, так і підрозділи полку НГУ "Азов", які ще залишились в інших містах - бо штаб, головна база і всі основа "Азову" була або вбита, або здана в полон в Маріуполі.
І знову був як мінімум 1 мітинг родичів азовців за їх звільнення - але вже не в Києві, бо там дали наказ поліції їх розганяти, а у Вінниці здається.
🔟 Підсумок. Командир полку НГУ "Азов" підполковник Прокопенко і начальник штабу Богдан Кротевич "Тавр" перед полоном у відео та інтерв'ю неодноразово згадували, що влада їх "кинула", на запити полку про необхідне для оборони міста забезпечення до 24 лютого 2022 року не відповідало Міноборони і що у них будуть претензії до влади, коли вони повернуться.
Тому стало необхідно зробити так, щоб вони не повернулись.
Живий герой може плюнути в обличчя і надавати копняків, а мертвого героя можна виставити на 1+1 посмертно палким прихильником зекоманди.
В'язні з "Азову": питання без відповідей
https://m.youtube.com/watch?v=uXn2RkVHGjU&t=17s
І частина 36-ої бригади вийшла, і ці танкисти. А якби ще на зустріч вийшли ССО та "підчистили" шлях для виходу. По-тихому, без танкових проривів та фронтальних атак.
Але повелись на обіцянки ОПи.
Тепер маємо те, що маємо...
А то что они отвечали, что не хотят оставлять раненых и убитых в подвалах Азовстали это вы пропустили мимо ушей?
Я их понимаю. Даже там где касается убитых, это долг, который важнее всего. Так они решили. Уважайте их решение.
Хайпуйте на другой теме.
1.Лично Зеленский дал команду не на прорыв, а сложить оружие!
2. И где сейчас, после приказ на сдачу в плен,те ранненые и убитые?
Низький уклін Героям.
"Володимир Зеленський також вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку."
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661
13 травня 3 президенти України: Кучма, Ющенко, Порошенко звернулись до США, Канади, Європейського союзу, ООН, Туреччини, Китаю допомогти у вирішенні проблеми екстракції захисників Азовсталі. 15травня дружини захисників вилетіли до Туреччини, 16 закликали Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Дзіньпінем для порятунку Азовсталі.
Події були синхронні і пов'язані. Після звернення президентів почала працювати група колишніх дипломатів часів Кучми та Порошенка, які вели перемовини з Китаєм про екстракцією захисників турецькими кораблями з китайськими дипломатами на борту під гарантії Китаю. Всі розуміли, що дані Ердогану путіним гарантії виконані не будуть, гарантії Китаю та Сі - виконають. Захисникам треба було триматися ще тиждень, можливо два. Але zевлада підняла хайп-істерику і надала наказ захисникам Азовсталі здатися начебто під гарантії ООН та Червоного хреста, знаючи, що останні не гарантують військовополоненим ніякого захисту.
Аби не Порошенко.
Т.Ч.
Цитата:"Більшість батальйону спершу підтримала ідею виходу з міста - мовляв, краще загинути дорогою, ніж "померти на грьобаному заводі".Втім, цей план похитнула ідея "https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342471/ екстракшену "."Волинський мав контакт з Арахамією - той навішав, що ведуться розмови про цей екстракшн. Я до нього ставився скептично, але хлопці ідею підхопили, частково мали на неї надію", - пригадує Арістід.
Частина батальйону, як показало опитування командирів та особового складу, таки хотіла піти на "Азовсталь". У підсумку батальйон розділився приблизно навпіл"...
То что ведутся разговоры за этот эстракшен они велись, только зачем Арахамии придумывать этот безнадёжный вариант, то что практически обречено на провал.
Не, я не верю. Я знаю что это была идея азовцев. У них были раненые, у них были их гражданские и у них были тела. Они хотели вывезти своих гражданских в третью страну, чтобы они не попали в лагеря. Они хотели вывезти своих раненых в третью страну, чтобы они не попали в плен. Они хотели чтобы погибших переправили на территорию Украины. Они просто выполняли свой долг до конца.