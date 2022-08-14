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Новини Фото Війна
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Командир танкового батальйону Грудзевич, який вивів свій підрозділ із окупованого Маріуполя: Ми пройшли 175 км, йшли групами по 15-20 людей. ФОТО

Підполковник Олег Грудзевич, командир танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка на початку квітня вийшов зі своїм підрозділом із окупованого Маріуполя.

Про те, як їм це вдалося, він розповів в інтерв'ю "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.

"З оточення у межах міста ми вийшли на двох танках, також з нами були зенітники. Потім з самого Маріуполя ми виїхали на машинах по маршруту, який раніше розвідали. Перед тим, як залишити техніку, ми її пошкоджували: ламали радіостанції, приціли, прибори нічного бачення. Тобто ми знищили все, що могли, аби справна техніка не дісталася ворогу. Після цього йшли пішки. Всього пройшли 175 км. Далі їхати на техніці не можна було, ми ані палива достатнього запасу не мали, ані боєприпасів. Тому йшли групами по 15-20 людей. У моїй групі окрім мене було ще 15 людей", - зауважив він.

Він детально зупиняється на тому, які труднощі траплялися на шляху захисників України. 

"Ми старалися обходити населені пункти. В одне село зайшли (до Знаменівки, Донецької області) буквально на третій день нашого шляху. Зайшли вимушено, бо було дуже холодно. Хотілося їсти, всі харчі закінчувалися. До однієї хати нас не пустили, господарі побоялися. До іншої хотіли потрапити, але було зачинено. Зранку бабуся, місцева жителька до нас підійшла, принесла молоко, перекусити. А потім каже: хлопці, вам потрібно звідси йти. Наскільки я зрозумів, її онук у "ДНР". Вона нам сказала, що якщо він її з нами побачить, то усіх повбиває, і її у тому числі. Після цього ми більше не ризикували іти на контакт з місцевими, тому обходили усі населені пункти", - додає Грудзевич.

За його словами, під час виходу із Маріуполя та практично упродовж всього шляху він не мав змоги підтримувати зв'язок із командуванням.

Командир танкового батальйону Грудзевич, який вивів свій підрозділ із окупованого Маріуполя: Ми пройшли 175 км, йшли групами по 15-20 людей 01
Командир танкового батальйону Грудзевич, який вивів свій підрозділ із окупованого Маріуполя: Ми пройшли 175 км, йшли групами по 15-20 людей 02

"Під час виходу не було в нас ані мобільного зв’язку, ані інтернету. Перед виходом завдяки Starlink вдалося скачати офлайн-карту, також мали звичайну карту. Вже коли ми дійшли туди, де до наших позицій залишалося 10-15 км, з’явився зв’язок, я зв’язався із командиром і він звів нас із підрозділами, які були біля нас. Взагалі вмикати телефони і ловити мобільний зв’язок було небезпечно. У всіх телефони були вимкнені, окрім мене", - розповідає командир батальйону. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я дуже радий побачити рідний прапор": як у Києві зустрічали визволених з полону захисників Маріуполя. ФОТОрепортаж

Втім, Грудзевич не знає точної кількості воїнів, яким вдалося вийти із оточеного міста і дійти до українських позицій. 

"Не дуже багато. До 50. Оскільки окрім моєї групи були і інші. Знаю, що хлопці у них попадали на ворожі ДРГ, були бої", - зауважує він.

8 липня президент Зеленський нагородив Золотою зіркою Героя України танкіста Олега Грудзевича за вихід із оточеного Маріуполя і збереження особового складу.

Автор: 

Маріуполь (3243) танк (2087) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
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Від KNPU - Смерть кацапській федерації!

Вас теж заїбала постійна брехня влади під блювотним соусом "не на часі"? Ні, саме на часі!

На те, чому зекоманда не підняла міжнародний галас після масового вбивства рашистами полонених азовців є ряд причин:

1️⃣ Захисники "Азовсталі" збирались з боями прориватись до наших крізь кордони русні - там було понад 2500 досвідчених воїнів - основа це добре підготовлений полк спецпризначення НГУ "Азов", це морпіхи - один з елітних підрозділів ЗСУ, і ще кілька серйозних підрозділів.
Хай не всі, але частина б прорвалась, навіть з пораненими і мертвими побратимами, яких вони хотіли вивезти на броні.
Про це казали їх офіцери перед полоном.

2️⃣ Зекоманда почала травити байки "ми домовились, вас вивезуть через третю країну". Такий план дійсно пропонувався від опозиції, були готові люди їхати домовлятись. Тому після суперечки азовці, морпіхи і решта оборонців міста вирішили чекати перемовин.

3️⃣ Зекоманда черговий раз показала свою імпотентність та замість того, щоб відстоювати позицію України, погодилась на всі 100% умов росії.

4️⃣ Зеленський особисто підтвердив, що це він наказав захисникам "Азовсталі" здатись і здати зброю тобто відібрав шанс або прорватись, або загинути в бою, знищивши перед цим ворогів, а не бути вбитим в концтаборі.

5️⃣ Здачу в полон зекоманда оголосила "евакуацією" - глядачі колективного 1+1 вподобали гарне слово "евакуація".
А коли з'ясувалось, що їх везуть в полон у російські концтабори, зе-ботоферми вкинули методичку "ми всіх обміняємо, тільки нічого не кажіть та не пишіть, не згадуйте про "Азов", цим ви зашкодите полоненим - не на часі!"

Родичам азовців так і сказали - "мовчіть про своїх і славте Зеленського, тоді ми обміняємо ваших".

6️⃣ Хто фактично займався перемовинами - Арахамія, Єрмак, Подоляк чи всі гуртом, влада не оголосила.
Проте пропагандистка Мосейчук, міністр МЗС Кулеба в етері 1+1 заявили, що "евакуація" - а фактично здача зброї та здача в полон на милість ворога - це "велика заслуга і перемога особисто Зеленського".
І всю відповідальність за життя і здоров'я полонених теж поклали на нього.

7️⃣ Одразу ж після здачі захисників Маріуполя окупантам, всі згадки про них прибрали з етерів, відео Зеленського і твіттера Подоляка.
Пояснили такі дії відмазкою "розголос може нашкодити. ми таємно будемо обмінювати".

1 обмін був проведений після цього і повернули 95 полонених та частину тіл загиблих.

8️⃣ Після вбивства азовців звісно з боку влади припинили згадувати про "евакуацію" та про те, чия це "особиста заслуга".

9️⃣ Страта полонених обурила як рідних азовців, так і підрозділи полку НГУ "Азов", які ще залишились в інших містах - бо штаб, головна база і всі основа "Азову" була або вбита, або здана в полон в Маріуполі.

І знову був як мінімум 1 мітинг родичів азовців за їх звільнення - але вже не в Києві, бо там дали наказ поліції їх розганяти, а у Вінниці здається.

🔟 Підсумок. Командир полку НГУ "Азов" підполковник Прокопенко і начальник штабу Богдан Кротевич "Тавр" перед полоном у відео та інтерв'ю неодноразово згадували, що влада їх "кинула", на запити полку про необхідне для оборони міста забезпечення до 24 лютого 2022 року не відповідало Міноборони і що у них будуть претензії до влади, коли вони повернуться.

Тому стало необхідно зробити так, щоб вони не повернулись.
Живий герой може плюнути в обличчя і надавати копняків, а мертвого героя можна виставити на 1+1 посмертно палким прихильником зекоманди.

В'язні з "Азову": питання без відповідей

https://m.youtube.com/watch?v=uXn2RkVHGjU&t=17s
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14.08.2022 13:08 Відповісти
+32
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14.08.2022 13:01 Відповісти
+24
Якщо би Залужний був бездарний, то орки вже би захопили Київ.
По Маріуполю є питання. Але все вказує на те, що місто мали здати зазделегідь. Тому і виникла така ситуація.
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14.08.2022 12:57 Відповісти
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Якщо би Залужний був бездарний, то орки вже би захопили Київ.
По Маріуполю є питання. Але все вказує на те, що місто мали здати зазделегідь. Тому і виникла така ситуація.
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14.08.2022 12:57 Відповісти
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14.08.2022 13:01 Відповісти
https://fb.watch/eUzwGkCVtj/
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14.08.2022 14:49 Відповісти
не смотри на флаг когда ведёшь дискуссию ,смотри на дату рождения того кто гадит.... и вот

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:12.07.2022.... наверняка это путиноид который косит под украинца и гадит с оккупированной территории.....
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14.08.2022 13:08 Відповісти
Ні, це армія ботів подоляцьких.
Хоча це одне й теж
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14.08.2022 15:57 Відповісти
здохни, зепадло обісцяне
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14.08.2022 13:01 Відповісти
А що кацапня , Залужний вам став - кісткою посеред горла .? Співчуваю .. .
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14.08.2022 13:07 Відповісти
В последнее время все чаще и чаще шакалье гавкает в сторону Залужного. Все понятно , он не бог и где-то допускает ошибки , но благодаря его командованию ( а не Зе и ко ) мы насыпаем оркам и ведем войну под Песками ,а не под Львовом.
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14.08.2022 13:21 Відповісти
Найкраща оцінка роботи Залужного віл Пентагону - 12 балів по 10 бальній шкалі . ВСЕ . !!! Після цього всякі балачки про ефективність Залужного , не мають ніякого сенсу . Тема закрита . .
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14.08.2022 13:25 Відповісти
Гавкають тому що позавчора опитування показало найвищу довіру населення - саме до армії, 98%
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14.08.2022 14:28 Відповісти
Здоровья и удачи!....
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14.08.2022 12:56 Відповісти
Це стало можливим, коли Азов та морпіхи на себе стягнули вдесятеро більшу орду. Тому комусь пощастило вирватися.
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14.08.2022 12:57 Відповісти
і ми втратили загиблими біля 2,5 тисяч і 2,5 тисяч полоненими

в Маріуполі втрачено самі боєздатні та вмотивовані частини !
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14.08.2022 13:36 Відповісти
Була цифра про 3тис. захисників Маріуполя взагалі.
Про 5тис. ні де не було
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14.08.2022 15:00 Відповісти
Від KNPU - Смерть кацапській федерації!

Вас теж заїбала постійна брехня влади під блювотним соусом "не на часі"? Ні, саме на часі!

На те, чому зекоманда не підняла міжнародний галас після масового вбивства рашистами полонених азовців є ряд причин:

1️⃣ Захисники "Азовсталі" збирались з боями прориватись до наших крізь кордони русні - там було понад 2500 досвідчених воїнів - основа це добре підготовлений полк спецпризначення НГУ "Азов", це морпіхи - один з елітних підрозділів ЗСУ, і ще кілька серйозних підрозділів.
Хай не всі, але частина б прорвалась, навіть з пораненими і мертвими побратимами, яких вони хотіли вивезти на броні.
Про це казали їх офіцери перед полоном.

2️⃣ Зекоманда почала травити байки "ми домовились, вас вивезуть через третю країну". Такий план дійсно пропонувався від опозиції, були готові люди їхати домовлятись. Тому після суперечки азовці, морпіхи і решта оборонців міста вирішили чекати перемовин.

3️⃣ Зекоманда черговий раз показала свою імпотентність та замість того, щоб відстоювати позицію України, погодилась на всі 100% умов росії.

4️⃣ Зеленський особисто підтвердив, що це він наказав захисникам "Азовсталі" здатись і здати зброю тобто відібрав шанс або прорватись, або загинути в бою, знищивши перед цим ворогів, а не бути вбитим в концтаборі.

5️⃣ Здачу в полон зекоманда оголосила "евакуацією" - глядачі колективного 1+1 вподобали гарне слово "евакуація".
А коли з'ясувалось, що їх везуть в полон у російські концтабори, зе-ботоферми вкинули методичку "ми всіх обміняємо, тільки нічого не кажіть та не пишіть, не згадуйте про "Азов", цим ви зашкодите полоненим - не на часі!"

Родичам азовців так і сказали - "мовчіть про своїх і славте Зеленського, тоді ми обміняємо ваших".

6️⃣ Хто фактично займався перемовинами - Арахамія, Єрмак, Подоляк чи всі гуртом, влада не оголосила.
Проте пропагандистка Мосейчук, міністр МЗС Кулеба в етері 1+1 заявили, що "евакуація" - а фактично здача зброї та здача в полон на милість ворога - це "велика заслуга і перемога особисто Зеленського".
І всю відповідальність за життя і здоров'я полонених теж поклали на нього.

7️⃣ Одразу ж після здачі захисників Маріуполя окупантам, всі згадки про них прибрали з етерів, відео Зеленського і твіттера Подоляка.
Пояснили такі дії відмазкою "розголос може нашкодити. ми таємно будемо обмінювати".

1 обмін був проведений після цього і повернули 95 полонених та частину тіл загиблих.

8️⃣ Після вбивства азовців звісно з боку влади припинили згадувати про "евакуацію" та про те, чия це "особиста заслуга".

9️⃣ Страта полонених обурила як рідних азовців, так і підрозділи полку НГУ "Азов", які ще залишились в інших містах - бо штаб, головна база і всі основа "Азову" була або вбита, або здана в полон в Маріуполі.

І знову був як мінімум 1 мітинг родичів азовців за їх звільнення - але вже не в Києві, бо там дали наказ поліції їх розганяти, а у Вінниці здається.

🔟 Підсумок. Командир полку НГУ "Азов" підполковник Прокопенко і начальник штабу Богдан Кротевич "Тавр" перед полоном у відео та інтерв'ю неодноразово згадували, що влада їх "кинула", на запити полку про необхідне для оборони міста забезпечення до 24 лютого 2022 року не відповідало Міноборони і що у них будуть претензії до влади, коли вони повернуться.

Тому стало необхідно зробити так, щоб вони не повернулись.
Живий герой може плюнути в обличчя і надавати копняків, а мертвого героя можна виставити на 1+1 посмертно палким прихильником зекоманди.

В'язні з "Азову": питання без відповідей

https://m.youtube.com/watch?v=uXn2RkVHGjU&t=17s
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14.08.2022 13:08 Відповісти
Комент дуже близький до істини. У квітні це ще було досить реально пробитись на північ до своїх. Поки ще були БК. В орків на тому напрямку ще не було повноцінної лінії фронту, не було суцільної мережі блокпостів. Декілька тисяч бійців зі зброєю мали шанси дійти до своїх.
І частина 36-ої бригади вийшла, і ці танкисти. А якби ще на зустріч вийшли ССО та "підчистили" шлях для виходу. По-тихому, без танкових проривів та фронтальних атак.
Але повелись на обіцянки ОПи.
Тепер маємо те, що маємо...
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14.08.2022 13:41 Відповісти
У квітні це ще було досить реально пробитись на північ до своїх. Поки ще були БК.

А то что они отвечали, что не хотят оставлять раненых и убитых в подвалах Азовстали это вы пропустили мимо ушей?
Я их понимаю. Даже там где касается убитых, это долг, который важнее всего. Так они решили. Уважайте их решение.
Хайпуйте на другой теме.
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14.08.2022 17:05 Відповісти
Тролляка, не разноси понос!
1.Лично Зеленский дал команду не на прорыв, а сложить оружие!
2. И где сейчас, после приказ на сдачу в плен,те ранненые и убитые?
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14.08.2022 17:34 Відповісти
++++++
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14.08.2022 15:54 Відповісти
Як це тиснути руку справжньому воїну,пане Президенте?
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14.08.2022 13:08 Відповісти
+++
Низький уклін Героям.
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14.08.2022 16:08 Відповісти
Просто герои, большой респект нашим защитникам.
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14.08.2022 13:24 Відповісти
Вчера в Мариуполе раздался мощный взрыв..мабуть бавовна...
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14.08.2022 13:27 Відповісти
Авіабомбу на металобрухт хтось здав. Ось і **@нуло. Вже є інфа про це...
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14.08.2022 13:42 Відповісти
Повідомлення від 29.04.2022 року:

"Володимир Зеленський також вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку."

Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661
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14.08.2022 14:05 Відповісти
Це той що не виповнив приказ президента та не сдався.
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14.08.2022 14:18 Відповісти
А чому він не виконав наказ боневтіка????
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14.08.2022 14:39 Відповісти
Дуже багато запитань ,але відповіді ніколи не отримаємо !Те що сталось в Мариуполі можливо порівнять з Саур-Могила ,Зеленопілля, ДАП Ілловайск Разом взятих ! Залужного зробили богом, тому і питань нема .
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14.08.2022 14:48 Відповісти
вопросов много,в вперву,очередь,кто здал юг Украины,поэтому Мариуполь попал в окружение.Мимо моего города с пол тысящи раховской колонной техники проехали на Киев.Кто же этот *****,который здал Украину?Может быть Залужный,Зе***** или Ермак?
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14.08.2022 14:56 Відповісти
А Залужный и другие,кто относится в ВСУ это боги,благодаря которым вас не ****** и не **** орки с болот
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14.08.2022 15:01 Відповісти
жителям Херсона розкажеш чи Маріка розкажеш як їх не їбуть орки,що то за генштаб який не бачив оголення Півдня?
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14.08.2022 17:49 Відповісти
всім захисникам Маріуполя велика подяка
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14.08.2022 15:01 Відповісти
Кровь Азовстали на лапах стаи зеленожовых обезьян!
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14.08.2022 15:11 Відповісти
Була альтернатива здачі в полон для захисників Азовсталі?
13 травня 3 президенти України: Кучма, Ющенко, Порошенко звернулись до США, Канади, Європейського союзу, ООН, Туреччини, Китаю допомогти у вирішенні проблеми екстракції захисників Азовсталі. 15травня дружини захисників вилетіли до Туреччини, 16 закликали Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Дзіньпінем для порятунку Азовсталі.
Події були синхронні і пов'язані. Після звернення президентів почала працювати група колишніх дипломатів часів Кучми та Порошенка, які вели перемовини з Китаєм про екстракцією захисників турецькими кораблями з китайськими дипломатами на борту під гарантії Китаю. Всі розуміли, що дані Ердогану путіним гарантії виконані не будуть, гарантії Китаю та Сі - виконають. Захисникам треба було триматися ще тиждень, можливо два. Але zевлада підняла хайп-істерику і надала наказ захисникам Азовсталі здатися начебто під гарантії ООН та Червоного хреста, знаючи, що останні не гарантують військовополоненим ніякого захисту.

Аби не Порошенко.
Т.Ч.
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14.08.2022 17:07 Відповісти
Ссылку предоставь.
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14.08.2022 17:47 Відповісти
На тебе ссыль)))https://www.pravda.com.ua/articles/2022/08/4/7361774/ Оборона меткомбінату Ілліча та піший вихід із оточення. Як морпіхи обороняли Маріуполь | Українська правда

Цитата:"Більшість батальйону спершу підтримала ідею виходу з міста - мовляв, краще загинути дорогою, ніж "померти на грьобаному заводі".Втім, цей план похитнула ідея "https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342471/ екстракшену "."Волинський мав контакт з Арахамією - той навішав, що ведуться розмови про цей екстракшн. Я до нього ставився скептично, але хлопці ідею підхопили, частково мали на неї надію", - пригадує Арістід.

Частина батальйону, як показало опитування командирів та особового складу, таки хотіла піти на "Азовсталь". У підсумку батальйон розділився приблизно навпіл"...
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14.08.2022 19:55 Відповісти
А точно автором идеи за эстракшен был Арахамия? А не сами азовцы, нет?

То что ведутся разговоры за этот эстракшен они велись, только зачем Арахамии придумывать этот безнадёжный вариант, то что практически обречено на провал.

Не, я не верю. Я знаю что это была идея азовцев. У них были раненые, у них были их гражданские и у них были тела. Они хотели вывезти своих гражданских в третью страну, чтобы они не попали в лагеря. Они хотели вывезти своих раненых в третью страну, чтобы они не попали в плен. Они хотели чтобы погибших переправили на территорию Украины. Они просто выполняли свой долг до конца.
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14.08.2022 22:28 Відповісти
 
 