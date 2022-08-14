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У порту "Південний" завантажили зерно на судно Brave Commander, що завтра вирушить до Ефіопії. ФОТО

У неділю, 14 серпня, у порту міста Південний в Одеській області завантажили зерно на корабель Brave Commander для країн Східної Африки. Він вирушить до Ефіопії вже завтра.

Як передає Цензор.НЕТ, глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков прокоментував завантаження судна на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми бачимо, як працює Ініціатива про безпечне транспортування зерна та агропродукції, підписана у Стамбулі. В п’ятницю у порт "Південний" прибуло під завантаження судно BRAVE COMMANDER, яке було зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН (WFP). Зараз ми бачимо фінальні приготування судна перед відправленням понад 23 тисяч тонн пшениці для жителів Ефіопії.

Ця країна уже другий рік поспіль потерпає від рекордної посухи та збройного протистояння. Українське зерно для них без перебільшення – питання життя та смерті. Вже завтра плануємо відправлення судна до Ефіопії.

Разом з тим продовжуємо роботу зі Світовою продовольчою програмою ООН, аби такі рейси стали регулярними і були чітко орієнтовані на гуманітарну допомогу до тих регіонів світу, де це найбільше потрібно!" - йдеться в дописі.

Також читайте: Перше судно з українським зерном прибуло в сирійський порт Тартус

У порту Південний завантажили зерно на судно Brave Commander, що завтра вирушить до Ефіопії 01

У порту Південний завантажили зерно на судно Brave Commander, що завтра вирушить до Ефіопії 02

У порту Південний завантажили зерно на судно Brave Commander, що завтра вирушить до Ефіопії 03

Автор: 

зерно (3134) порт (2057) Кубраков Олександр (448)


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Топ коментарі
+6
нарешті... перше серед усіх судно візьме курс безпосередньо до тих, чиїм голодом цькувало весь світ оон... до речі, а не ті то голодуючи хлопчаки в трусиках, які ще в квітні у посольства ерехії дуже хтіли повоювати в її рядах проти України?...
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14.08.2022 13:56 Відповісти
+5
В Эфиопии Конго и ещё в некоторых африканских странах недавно был с визитом говорящий мерин рабZeи лавров...
Совпадение, ?..не думаю ...
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14.08.2022 14:00 Відповісти
+5
Сьогодні акція а Броварах на підтримку полонених Азовців щось ніде не говорять Голодні в Африці важливіше? СЛАВА ГЕРОЯМ
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14.08.2022 14:08 Відповісти
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Гітлер свого часу казав : навіщо мені вся росія ,коли вже є Україна
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14.08.2022 13:54 Відповісти
Путлер схоже так само думає
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14.08.2022 15:19 Відповісти
нарешті... перше серед усіх судно візьме курс безпосередньо до тих, чиїм голодом цькувало весь світ оон... до речі, а не ті то голодуючи хлопчаки в трусиках, які ще в квітні у посольства ерехії дуже хтіли повоювати в її рядах проти України?...
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14.08.2022 13:56 Відповісти
В Эфиопии Конго и ещё в некоторых африканских странах недавно был с визитом говорящий мерин рабZeи лавров...
Совпадение, ?..не думаю ...
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14.08.2022 14:00 Відповісти
ну і ?

ви думаєте що "кінські каштани" курящего мєріна лаврушки смачніші за українське зерно ?
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14.08.2022 15:22 Відповісти
Оптовым покупателем всего украинского зерна Кошелек путлера Роман ябрамович...а также закадычные дружбаны путлера..братья Ковальчуки...
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14.08.2022 14:08 Відповісти
Сьогодні акція а Броварах на підтримку полонених Азовців щось ніде не говорять Голодні в Африці важливіше? СЛАВА ГЕРОЯМ
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14.08.2022 14:08 Відповісти
І ніхто не скаже. Владі це не цікаво.
Ще й досі не було об'явлено день пам'яті по Героям.
І дуже прикро, що це стає нікому не потрібним .
Низький уклін, стою на колінах і безмежно дякую Вам.
Знаю, що зараз Ви на небесах в раю разом з Господом.
Дякуємо тобі Господи, що є і були у нас такі герої. Прийми померлих і захисти живих. Амінь.
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14.08.2022 15:34 Відповісти
Кажуть шо Интерпол ищет яхту Романа Абрамовича...которая удрала от налогов в Испании...сообщаю...яхта находится в тихом турецком городке Бодрум...стоит на якоре...
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14.08.2022 14:12 Відповісти
Єфіопія не має виходу до моря...
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14.08.2022 14:27 Відповісти
нехай самовивозом, якщо так жерти хочуть!
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14.08.2022 14:28 Відповісти
Щось мені підказує, що настане той час і в зерні буде вивезена вся опа на чолі з зеленським і єрмаком. Можливо в еретрію .
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14.08.2022 15:24 Відповісти
 
 