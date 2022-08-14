У порту "Південний" завантажили зерно на судно Brave Commander, що завтра вирушить до Ефіопії. ФОТО
У неділю, 14 серпня, у порту міста Південний в Одеській області завантажили зерно на корабель Brave Commander для країн Східної Африки. Він вирушить до Ефіопії вже завтра.
Як передає Цензор.НЕТ, глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков прокоментував завантаження судна на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні ми бачимо, як працює Ініціатива про безпечне транспортування зерна та агропродукції, підписана у Стамбулі. В п’ятницю у порт "Південний" прибуло під завантаження судно BRAVE COMMANDER, яке було зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН (WFP). Зараз ми бачимо фінальні приготування судна перед відправленням понад 23 тисяч тонн пшениці для жителів Ефіопії.
Ця країна уже другий рік поспіль потерпає від рекордної посухи та збройного протистояння. Українське зерно для них без перебільшення – питання життя та смерті. Вже завтра плануємо відправлення судна до Ефіопії.
Разом з тим продовжуємо роботу зі Світовою продовольчою програмою ООН, аби такі рейси стали регулярними і були чітко орієнтовані на гуманітарну допомогу до тих регіонів світу, де це найбільше потрібно!" - йдеться в дописі.
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Совпадение, ?..не думаю ...
ви думаєте що "кінські каштани" курящего мєріна лаврушки смачніші за українське зерно ?
Ще й досі не було об'явлено день пам'яті по Героям.
І дуже прикро, що це стає нікому не потрібним .
Низький уклін, стою на колінах і безмежно дякую Вам.
Знаю, що зараз Ви на небесах в раю разом з Господом.
Дякуємо тобі Господи, що є і були у нас такі герої. Прийми померлих і захисти живих. Амінь.