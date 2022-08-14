У Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонської області. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 серпня, у Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас одна із важливіших місій у цій війні - рятувати людей. Запоріжжя стало новою домівкою для сотень тисяч переселенців, у яких ворог відібрав їх звичне життя. Якщо перейти до цифр, наразі херсонців приїздить найбільше. Тільки за вчора до нас евакуювалося 1600 людей, з них 741 - це мешканці Херсону та області", - зазначив він.

Старух також повідомляє, що сьогодні було відкрито хаб для переселенців з Херсонщини. На відкриття завітала віцепремʼєр-міністерка Ірина Верещук.

"Разом ми поспілкувалися з людьми та переконалися, що хаб працює належним чином. Люди можуть відпочити, отримати необхідну допомогу та вирушити далі до більш безпечних міст. Крім того, у хабі є можливість зареєструватися та поспілкуватися з психологом, а також проконсультуватися з важливих питань", - йдеться у повідомленні.













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"Вкотре зауважу, що громада - це не тільки територія, а перш за все, люди. Вони мають комунікувати між собою, допомагати один одному", - резюмує очільник регіону.