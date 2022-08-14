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Новини Фото Війна
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У Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонської області. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 серпня, у Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас одна із важливіших місій у цій війні - рятувати людей. Запоріжжя стало новою домівкою для сотень тисяч переселенців, у яких ворог відібрав їх звичне життя. Якщо перейти до цифр, наразі херсонців приїздить найбільше. Тільки за вчора до нас евакуювалося 1600 людей, з них 741 - це мешканці Херсону та області", - зазначив він.

Старух також повідомляє, що сьогодні було відкрито хаб для переселенців з Херсонщини. На відкриття завітала віцепремʼєр-міністерка Ірина Верещук.

"Разом ми поспілкувалися з людьми та переконалися, що хаб працює належним чином. Люди можуть відпочити, отримати необхідну допомогу та вирушити далі до більш безпечних міст. Крім того, у хабі є можливість зареєструватися та поспілкуватися з психологом, а також проконсультуватися з важливих питань", - йдеться у повідомленні.

У Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонської області 01
У Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонської області 02
У Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонської області 03
У Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонської області 04
У Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонської області 05
У Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонської області 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватися

"Вкотре зауважу, що громада - це не тільки територія, а перш за все, люди. Вони мають комунікувати між собою, допомагати один одному", - резюмує очільник регіону. 

Автор: 

Запоріжжя (2295) евакуація (2343) Верещук Ірина (685) Старух Олександр (199) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+6
Зробили піарні фото - незабаром чекайте на прильоти. Навіщо піарити скупчення людей?
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14.08.2022 13:51 Відповісти
+6
Тварь,поезжай с Азовцами сфотографируйся,***** радостная.
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14.08.2022 14:24 Відповісти
+5
**** хаб вони влаштували. Приберіть лярву Злату Некрасову яка розкрадає вагонами гуманітарку в Запорізькій області.
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14.08.2022 13:56 Відповісти
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Зробили піарні фото - незабаром чекайте на прильоти. Навіщо піарити скупчення людей?
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14.08.2022 13:51 Відповісти
Для зелені піар понад усьо.
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14.08.2022 13:55 Відповісти
На превеликий жаль так. Останнім часом це переважно піар, що коштує країні тисяч життів.
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14.08.2022 13:58 Відповісти
Это с самого первого дня при власти. Десятки тысяч невинных жерт и есть наочный результат правления зеленой пошести.
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14.08.2022 14:58 Відповісти
І Верещучка припхалась піаритись.
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14.08.2022 13:54 Відповісти
**** хаб вони влаштували. Приберіть лярву Злату Некрасову яка розкрадає вагонами гуманітарку в Запорізькій області.
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14.08.2022 13:56 Відповісти
по -домовленості з рашистами
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14.08.2022 13:56 Відповісти
Тварь,поезжай с Азовцами сфотографируйся,***** радостная.
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14.08.2022 14:24 Відповісти
она одну сепарню тянет, патриоты ей не нужны
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14.08.2022 14:25 Відповісти
З литовського дивана тобі звісно видніше
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14.08.2022 15:26 Відповісти
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14.08.2022 15:00 Відповісти
Ну і? То позафронтові та окуповані. Різницю розумієш, дурне?
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14.08.2022 19:20 Відповісти
Я бы на месте переселенцев бежал оттуда, прилетит на днях 101%
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14.08.2022 16:41 Відповісти
 
 