На Херсонщині окупанти демонтували пам’ятники Героям Небесної сотні та До Дня незалежності, - ОВА. ФОТО
На окупованій території Херсонщини росіяни демонтують пам’ятники та грабують культурні заклади.
Про це повідомили на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що у селищі Горностаївка окупанти підйомним краном демонтували пам’ятник "До Дня незалежності України" та пам'ятний знак "Борцям за волю та незалежність України".
Крім того, колаборанти разом з окупантами продовжують грабувати комунальне та приватне майно Окупаційна влада "вилучила" майно Херсонського планетарію. Нині заклад закритий на невизначений термін.
На фото пам'ятний знак Героям України - "Борцям за волю та незалежність України" під час покладання квітів з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні у 2016 році.
Топ коментарі
+25 Шура Семенец #481401
показати весь коментар14.08.2022 15:23 Відповісти Посилання
+20 Светлана Круп
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+18 Ірландія
показати весь коментар14.08.2022 15:36 Відповісти Посилання
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Стаття 5
Але це дійсно - красота !
їм навіть надгробків не поставлять, от і тирять..надписи переб'ють - і на кладовище...
то ж як з тачками - номер кузова-шасі перебили і вперед
нація злодіїв і дебілів..