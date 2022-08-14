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Новини Фото Війна
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На Херсонщині окупанти демонтували пам’ятники Героям Небесної сотні та До Дня незалежності, - ОВА. ФОТО

горностаївка

На окупованій території Херсонщини росіяни демонтують пам’ятники та грабують культурні заклади.

Про це повідомили на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що у селищі Горностаївка окупанти підйомним краном демонтували пам’ятник "До Дня незалежності України" та пам'ятний знак "Борцям за волю та незалежність України".

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Крім того, колаборанти разом з окупантами продовжують грабувати комунальне та приватне майно Окупаційна влада "вилучила" майно Херсонського планетарію. Нині заклад закритий на невизначений термін.

На фото пам'ятний знак Героям України - "Борцям за волю та незалежність України" під час покладання квітів з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні у 2016 році.

На Херсонщині окупанти демонтували пам’ятники Героям Небесної сотні та До Дня незалежності, - ОВА 01

армія рф (17842) окупація (6751) пам’ятник (932) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+25
И заметьте, у них нет никаких рефлексий типа "какая разница". Они прекрасно понимают, в чем разница.
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14.08.2022 15:23 Відповісти
+20
Виродок кацапський, піздуй за русським ваєнним карабльом
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14.08.2022 15:26 Відповісти
+18
Який один менталітет ? Ми демонтуємо пам'ятники загарбників на нашій землі в той час коли окупанти руйнують пам'ятники захисникам незалежності на нашій земл
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14.08.2022 15:36 Відповісти
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Скоро їх, цих орків. демонтують.
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14.08.2022 15:24 Відповісти
Откуда у вас в Штатах памятники Красной армии?
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14.08.2022 15:24 Відповісти
В тебе, кацапчику, "гуглперекладач" відклеївся...
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14.08.2022 15:35 Відповісти
И заметьте, у них нет никаких рефлексий типа "какая разница". Они прекрасно понимают, в чем разница.
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14.08.2022 15:23 Відповісти
100%
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14.08.2022 15:28 Відповісти
Виродок кацапський, піздуй за русським ваєнним карабльом
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14.08.2022 15:26 Відповісти
Який один менталітет ? Ми демонтуємо пам'ятники загарбників на нашій землі в той час коли окупанти руйнують пам'ятники захисникам незалежності на нашій земл
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14.08.2022 15:36 Відповісти
Вони просто знают, що Херсонщину злив зеленський в Омані і що ніхто ніколи більше цю територію не поверне і не відвоює. Просто договору такого не було!
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14.08.2022 15:27 Відповісти
Та не переживайте, повернемось. ВАЗеленський- не Україна, а найнятий на 5 років службовець і не більше. Не йому вирішувати.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.


Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу. (Навіть дерьмак чи Бубочка.)
Конституція України - Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 5
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14.08.2022 15:34 Відповісти
Пішов на #уй , за кораблем
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14.08.2022 15:37 Відповісти
Тебе курс указали, - ****** и не сворачивай.
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14.08.2022 15:42 Відповісти
Зовсім скоро ЗСУ "демонтують" цих окупантів
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14.08.2022 15:33 Відповісти
Якраз у тему фото побачила, красівоЄ
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14.08.2022 15:43 Відповісти
може "естети" цього і не розуміють ...
Але це дійсно - красота !
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14.08.2022 23:02 Відповісти
Вот на хрена оркам планетарий? Срать в него ходить будут?
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14.08.2022 15:42 Відповісти
Цікаве питання.... вони ж вважають, що Земля пласка, нащо їм телескопи.......
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14.08.2022 16:24 Відповісти
Краснопузые мавзолейцы путлера поставят своих кумиров Шарикова и Швондера со сралиным и чЛениным
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14.08.2022 15:46 Відповісти
Пора розпочинати демонтаж отого непорозуміння яке називається "па-раша"!
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14.08.2022 15:51 Відповісти
Большевики рабZeи любят называть площади улицы проспекты не в честь фамилий реальных большевиков. А их погонялом подпольным... чЛенины сралины..блин..страна уродов...
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14.08.2022 15:51 Відповісти
На площі Свободи у Херсоні окупанти вирішили встановити пам'ятник російській імператриці Катерині II. Мабудь помста за Одессу)
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14.08.2022 15:52 Відповісти
орки правильно розуміють..

їм навіть надгробків не поставлять, от і тирять..надписи переб'ють - і на кладовище...

то ж як з тачками - номер кузова-шасі перебили і вперед

нація злодіїв і дебілів..
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14.08.2022 15:53 Відповісти
Пройде не так багато часу,і ми їм також демонтуємо мавзалєй (зикурат) члєнина.
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14.08.2022 16:36 Відповісти
а население смотрит и проходит мимо
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14.08.2022 16:41 Відповісти
Та вже заткнись в своїх ******.
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14.08.2022 16:59 Відповісти
А що ти пропонуєшь "насєлєнію" грудьми на автомати кидатися?
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14.08.2022 16:46 Відповісти
 
 