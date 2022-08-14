На Херсонщині окупанти демонтували пам’ятники Героям Небесної сотні та До Дня незалежності, - ОВА. ФОТО

На окупованій території Херсонщини росіяни демонтують пам’ятники та грабують культурні заклади.

Про це повідомили на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що у селищі Горностаївка окупанти підйомним краном демонтували пам’ятник "До Дня незалежності України" та пам'ятний знак "Борцям за волю та незалежність України".

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Крім того, колаборанти разом з окупантами продовжують грабувати комунальне та приватне майно Окупаційна влада "вилучила" майно Херсонського планетарію. Нині заклад закритий на невизначений термін.

На фото пам'ятний знак Героям України - "Борцям за волю та незалежність України" під час покладання квітів з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні у 2016 році.