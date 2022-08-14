У Енергодарі внаслідок обстрілу загинув чоловік та його собака, окупанти навмисно цілилися в людне місце (Оновлено). ФОТО

Вдень окупанти здійснили обстріл вулиць Енергодара з артилерії.

Про це повідомив міський голова Нікополя Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти навмисно обстріляли перший мікрорайон Енергодару, а саме цілилися у вулиці, де гуляє багато цивільних.

"Рашисти цілилися в прогулянкову вуличку, де завжди багато людей. Також перший мікрорайон був обраний недарма — росіяни там не оселилися. Це тихий п'ятиповерховий мікрорайон у місті. Тактика стосовно Енергодару в них змінилася. Більше немає мети "подружитися", - написав Євтушенко.

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Також він додав, що отримав інформацію від підписника про те, що після обстрілу мікрорайону Енергодара на місце подій почали збиратися місцеві.

"Там були люди, які говорили "це з боку Нікополя стріляли". Імовірно, рашисти підкинули "немісцевих", щоб пустити антиукраїнський слух", - зазначив він.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, станом на 17-20 відомо, що внаслідок обстрілу в першому мікрорайоні загинув чоловік, який в цей час вигулював собаку. Тварина також померла на місці.

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Міський голова Дмитро Орлов додав, що 14 серпня 2022 року російські окупанти з 15:00 до 15:30 зробили щонайменше 6 пострілів по місту Енергодар. Внаслідок обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович.

Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.