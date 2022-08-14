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Новини Фото Війна
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У Енергодарі внаслідок обстрілу загинув чоловік та його собака, окупанти навмисно цілилися в людне місце (Оновлено). ФОТО

енергодар

Вдень окупанти здійснили обстріл вулиць Енергодара з артилерії.

Про це повідомив міський голова Нікополя Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти навмисно обстріляли перший мікрорайон Енергодару, а саме цілилися у вулиці, де гуляє багато цивільних.

"Рашисти цілилися в прогулянкову вуличку, де завжди багато людей. Також перший мікрорайон був обраний недарма — росіяни там не оселилися. Це тихий п'ятиповерховий мікрорайон у місті. Тактика стосовно Енергодару в них змінилася. Більше немає мети "подружитися", - написав Євтушенко.

Читайте також: Рашисти обстріляли Енергодар. Є постраждалі, - мер Орлов

Також він додав, що отримав інформацію від підписника про те, що після обстрілу мікрорайону Енергодара на місце подій почали збиратися місцеві.

"Там були люди, які говорили "це з боку Нікополя стріляли". Імовірно, рашисти підкинули "немісцевих", щоб пустити антиукраїнський слух", - зазначив він.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, станом на 17-20 відомо, що внаслідок обстрілу в першому мікрорайоні загинув чоловік, який в цей час вигулював собаку. Тварина також померла на місці.

Також читайте: В Енергодарі через російські катівні пройшло вже більше тисячі людей, - мер Орлов

Міський голова Дмитро Орлов додав, що 14 серпня 2022 року російські окупанти з 15:00 до 15:30 зробили щонайменше 6 пострілів по місту Енергодар. Внаслідок обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович.

Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.

У Енергодарі внаслідок обстрілу загинув чоловік та його собака, окупанти навмисно цілилися в людне місце (Оновлено) 01

обстріл (29206) жертви (1817) Запорізька область (3738) Енергодар (264)


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погиб человек и собака создание Божьею..... а тварины то кацапы ев**анные..не путайте в новостях акценты...
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14.08.2022 17:37 Відповісти
Кацапи набагато гірше тварин ...
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14.08.2022 18:04 Відповісти
Кацапи, це людиноподібні примітивні істоти.
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14.08.2022 19:26 Відповісти
У кожної нації є свої особливрсті : Українці шокають і гекають , поляки пшекають , ... ,
а росіяни - .ідараси .
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14.08.2022 17:50 Відповісти
Царство Небесне...
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14.08.2022 17:56 Відповісти
14.08.2022, 17:28 Бердяск снова у дебилов в руках спички ...............................
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14.08.2022 18:02 Відповісти
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14.08.2022 18:29 Відповісти
Те, що кацапи терористи і вбивці, садисти і фашисти і питань не виникає. Виникає просте питання, хто і навіщо здав південь кацапам, які захопили і Енергодар з АЕС? Скільки ще має загинути мирних громадян і військових-найкращих синів і доньок, щоб відбити назад цю територію? Скільки висмоче ресурсів з нашої слабенької економіки ця операція?
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14.08.2022 19:30 Відповісти
 
 