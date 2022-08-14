У Криму російські окупанти викрали 20-річного кримського татарина Аппаза Куртамета, - Чубаров. ФОТО

В окупованому Криму викрадено 20-річного кримського татарина Аппаза Куртамета, мешканця селища Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області, його доля невідома вже 22 дні.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ось уже 22 дні як немає звісток про громадянина України, мешканця селища Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області Апаза Куртамета, 2002 року народження, кримського татарина", - написав Чубаров.

Аппаз Куртамет вирушив 23 липня 2022 року з селища Новоолексіївка у Крим до родичів. Відомо, що він прибув на пункт пропуску, який продовжує діяти з кримського боку адміністративної лінії між окупованими Кримом і Херсонською областю. Тут його зв'язок із родичами перервався, повідомляє Чубаров.

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Другого дня, 24 липня, матері Куртамета зателефонував невідомий і повідомив (начебто на прохання Аппаза), що його сина затримано при проходженні контролю документів на КПВВ "Чонгар".

Аппаз Куртамет

Численні спроби матері з'ясувати подальше місцезнаходження сина ні до чого не призвели. При цьому наявна інформація має вкрай суперечливий характер. Так, різними неофіційними каналами повідомляється, що Аппаз утримується у Сімферопольському СІЗО, але на офіційні звернення адміністрація СІЗО пояснює, що у них заявлена ​​особа не значиться. Заперечує свою причетність до зникнення Куртамета та окупаційне "управління ФСБ РФ по республіці Крим та місту Севастополю".

"У нас є всі підстави стверджувати, що громадянина України, двадцятирічного Аппаза Куртамета було затримано 23 липня 2022 року на КПВВ "Чонгар" і який з 24 липня 2022 року незаконно утримується ФСБ РФ. При цьому злочинне приховування фсб-шниками місцезнаходження Апаза Куртамета від його матері та інших родичів протягом 22 днів свідчить про безпрецедентний тиск на молоду людину з метою, відомою лише російським спецслужбам", - зазначив Чубаров.

Він повідомив, що оприлюднив інформацію про зниклого молодого чоловіка після того, як його близькі подали в окупаційну кримську поліцію заяву про розшук. Чубаров зазначив, що в умовах окупації Криму, а тепер і захоплення військовими РФ Херсонської та Запорізької областей, лише публічність про скоєні злочини проти особистості є єдиним способом захистити життя людей, які опинилися під владою окупантів Росії.