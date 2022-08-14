Наслідки обстрілу Сумщини рашистами: Близько пів сотні "прильотів", пошкоджено будинки та майно фермерів. ФОТО
Російські загарбники обстрілювали територію Сумщини з мінометів та ствольної артилерії.
Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Юнаківську громаду росіяни обстрілювали із самого ранку. Гатили з мінометів та ствольної артилерії, усього близько пів сотні прильотів. У одному із сел громади пошкоджені приватні будинки: посічені уламками стіни, дахи. Побиті вікна", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу також пошкоджено майно одного із фермерських господарств громади: зерносховище та господарські приміщення.
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Alex Dev #442192
показати весь коментар14.08.2022 20:06 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Анатолий Та Ольга Панасюк
показати весь коментар14.08.2022 21:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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