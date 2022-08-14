Наслідки обстрілу Сумщини рашистами: Близько пів сотні "прильотів", пошкоджено будинки та майно фермерів. ФОТО

Російські загарбники обстрілювали територію Сумщини з мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Юнаківську громаду росіяни обстрілювали із самого ранку. Гатили з мінометів та ствольної артилерії, усього близько пів сотні прильотів. У одному із сел громади пошкоджені приватні будинки: посічені уламками стіни, дахи. Побиті вікна", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу також пошкоджено майно одного із фермерських господарств громади: зерносховище та господарські приміщення.

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