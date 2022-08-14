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"Армата", "Владимир" і Т-80: німецька армія отримала повнорозмірні мішені у вигляді російських танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Австралійська компанія GaardTech передала німецькій армії для військових навчань повнорозмірні мішені, які симулюють російські танки, зокрема новітню російську "Армату".

GaardTech створений колишнім австралійським солдатом Стіном Бісгаардом, який 11 років прослужив у танкових військах на танках Abrams. Ідея GaardTech виникла у нього під час проходження служби в Афганістані. Перебуваючи там, він звернув увагу на те, як сильно відрізняються військові навчання та реальний бій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Це спонукало його зайнятися створенням повнорозмірних мішеней, які можуть імітувати справжні машини з тепловими сигналами та електронними й радарними підписами.

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Каталог 3D-роботизованої техніки GaardTech зараз налічує понад півтора десятка одиниць техніки, переважно – російських танків. У каталозі є танки Т-72, Т-80, Т-90, Т-14, а також БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90, БРДМ-1 тощо.

Армата, Владимир і Т-80: німецька армія отримала повнорозмірні мішені у вигляді російських танків 01
Армата, Владимир і Т-80: німецька армія отримала повнорозмірні мішені у вигляді російських танків 02
Армата, Владимир і Т-80: німецька армія отримала повнорозмірні мішені у вигляді російських танків 03

Автор: 

Німеччина (7484) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+23
ruzke kurwy
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14.08.2022 20:35 Відповісти
+23
"Срамоту" навіщо було копіювать? Вона мабуть ніколи на полі бою і не з"явиться! Хіба-що на буксирі!
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14.08.2022 20:36 Відповісти
+17
тю блт, делать некуй......
приехали бы к нам, полазили бы по посадкам - там такого говна кучами валяется......
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14.08.2022 20:37 Відповісти
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ruzke kurwy
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14.08.2022 20:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tUIArgtdWyA Миф о тысячах танков за Уралом легко проверить на карте, где из башен растут деревья - Олег Катков
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14.08.2022 21:02 Відповісти
"Срамоту" навіщо було копіювать? Вона мабуть ніколи на полі бою і не з"явиться! Хіба-що на буксирі!
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14.08.2022 20:36 Відповісти
знать очень просто - через пять лет ваш уралвагонзавод будет делать только вагоны.
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14.08.2022 21:22 Відповісти
... в виде вагины...
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14.08.2022 22:28 Відповісти
наоборот! это искандеры над всеми смеялись! конопатая коротышка семенович вам расскажет!
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14.08.2022 21:37 Відповісти
апиридил ))
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14.08.2022 21:19 Відповісти
Нє, ну що ж Ви так зразу - "Срамота"...
Загальновідомо, що на росії є Царь Пушка - гармата, яка ніколи не стріляла. Є Царь Колокол - він ніколи не звучав. "Армата" - вочевидь, Царь Танк. Очевидно, це в орків ще одна дуже важлива зкріпа.
Так що, не все так просто...
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14.08.2022 21:25 Відповісти
тю блт, делать некуй......
приехали бы к нам, полазили бы по посадкам - там такого говна кучами валяется......
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14.08.2022 20:37 Відповісти
шредеру покажить.. і фрау меркельштроп
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14.08.2022 20:48 Відповісти
та австралійці просто знущаються над німцями.
іран ще Германії 1500 ґусенів до "Лепардів" без снарядів не надав?
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14.08.2022 20:48 Відповісти
А сенс? Треба Т-62, Т-55, Т-34. Тим вже пороблено в Україні. А Т-14....вже не буде.
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14.08.2022 20:51 Відповісти
Т-14 це придумані в Україні Бунтар, БОКСЕР

МОЛОТ та НОТА
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14.08.2022 21:12 Відповісти
"Армата" - это реальная цель?
Тогда надо подумать и над макетами шагоходов, дроид-танков «Огненный град», самонаводящихся дроид-пауков OG-9 и тому подобного.
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14.08.2022 20:55 Відповісти
з Арматою перебор..чи то троллінг того параду на мацковії?
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14.08.2022 21:10 Відповісти
я в погребі маю 15 хіщніків і 25 чужих................. дрочіть сраку мацкалі
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14.08.2022 21:04 Відповісти
я так понимаю Европа по маленьку готовится к войне с роиссей .
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14.08.2022 21:05 Відповісти
подозреваю, эта армата крепче оригинала. А модель стиралки внутри есть?
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14.08.2022 21:06 Відповісти
Ні там є гавтоматичний сортир типу ОЧЬКО
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14.08.2022 21:14 Відповісти
Срамота єто круто!
Можно покуріть, сідя на очкє 😂
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14.08.2022 21:24 Відповісти
А фуфлові танки керовані компьютером, що маневрують на ідеально рівному полі, це ближче до умов реального бою?
Звісно, напарити це лайно комусь, буде вигідною справою!
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14.08.2022 21:06 Відповісти
Хня це все. Де фьодоров з роями дронів, котрі ведуть себе як розгніваний бджолиний вулик.
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14.08.2022 21:10 Відповісти
Пардон рій.
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14.08.2022 21:12 Відповісти
пусть к нам обьратятся, мы им настоящих подкинуть можем... немного подуставших, но всё же настоящих... вон вдоль житомирской трассы валаются неприкаянные
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14.08.2022 21:22 Відповісти
в Украине таких натуральных расейских мишеней навалом ! приезжайте пострелять.
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14.08.2022 21:26 Відповісти
ото ж бо!
дурні ліверні ковбаси!
зачем платіть больше?
в Україні можна повправлятись на кацапах із Леопардів бойовими снарядами
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14.08.2022 21:31 Відповісти
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14.08.2022 21:30 Відповісти
Чесно кажучи новина рівня -"я поколупався сьогодні в носі". Ну реально .. 🥴
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14.08.2022 21:34 Відповісти
з арматою німці помилились))

треба мішень т-62..
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14.08.2022 21:39 Відповісти
Это на будущее, по параду на Красной площади бить собираются.
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14.08.2022 21:46 Відповісти
Опередил(а)!
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14.08.2022 22:32 Відповісти
Наші тракторні війська по бартеру могли б поставити оригінали в асортименті.
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14.08.2022 21:40 Відповісти
Можна для снайперів реальну мішень зробити.... путлера
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14.08.2022 21:43 Відповісти
Тут багато, безглуздо сміялися над надувними макетами кацапів, але вони натуральніше на порядок, і перевозити їх вантажівці можна, а не тягати на мотузці. до слова Німеччина закупилак ті макети, для тренування. З них, може бути і цю фанеру робили)))
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14.08.2022 21:47 Відповісти
Навіявло. Ще при СРСР, мої батьки, поїхали з України в Магадан, на заробітки))) до речі дуже нормально підняли грошей не в тому справа. Я якось з пацанами, пішли на сопку, за грибами, і на самому верху, виявили величезні труби, на підпорах, з привареними крилами. Лазили навколо них, фоталися, і не розуміли що це. Потім дійшло-макети ракет)))) з космосу їх американці ставили на ціленаведення))))
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14.08.2022 21:59 Відповісти
С "Арматурой" немцы спалили свои планы обстрелять парад на Красной площади!
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14.08.2022 22:31 Відповісти
У ФРН немає ракет, здатних атакувати Москву.
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15.08.2022 14:04 Відповісти
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14.08.2022 22:56 Відповісти
 
 