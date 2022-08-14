"Армата", "Владимир" і Т-80: німецька армія отримала повнорозмірні мішені у вигляді російських танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Австралійська компанія GaardTech передала німецькій армії для військових навчань повнорозмірні мішені, які симулюють російські танки, зокрема новітню російську "Армату".

GaardTech створений колишнім австралійським солдатом Стіном Бісгаардом, який 11 років прослужив у танкових військах на танках Abrams. Ідея GaardTech виникла у нього під час проходження служби в Афганістані. Перебуваючи там, він звернув увагу на те, як сильно відрізняються військові навчання та реальний бій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Це спонукало його зайнятися створенням повнорозмірних мішеней, які можуть імітувати справжні машини з тепловими сигналами та електронними й радарними підписами.

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Каталог 3D-роботизованої техніки GaardTech зараз налічує понад півтора десятка одиниць техніки, переважно – російських танків. У каталозі є танки Т-72, Т-80, Т-90, Т-14, а також БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90, БРДМ-1 тощо.





