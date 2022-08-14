"Армата", "Владимир" і Т-80: німецька армія отримала повнорозмірні мішені у вигляді російських танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Австралійська компанія GaardTech передала німецькій армії для військових навчань повнорозмірні мішені, які симулюють російські танки, зокрема новітню російську "Армату".
GaardTech створений колишнім австралійським солдатом Стіном Бісгаардом, який 11 років прослужив у танкових військах на танках Abrams. Ідея GaardTech виникла у нього під час проходження служби в Афганістані. Перебуваючи там, він звернув увагу на те, як сильно відрізняються військові навчання та реальний бій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Це спонукало його зайнятися створенням повнорозмірних мішеней, які можуть імітувати справжні машини з тепловими сигналами та електронними й радарними підписами.
Каталог 3D-роботизованої техніки GaardTech зараз налічує понад півтора десятка одиниць техніки, переважно – російських танків. У каталозі є танки Т-72, Т-80, Т-90, Т-14, а також БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90, БРДМ-1 тощо.
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Загальновідомо, що на росії є Царь Пушка - гармата, яка ніколи не стріляла. Є Царь Колокол - він ніколи не звучав. "Армата" - вочевидь, Царь Танк. Очевидно, це в орків ще одна дуже важлива зкріпа.
Так що, не все так просто...
приехали бы к нам, полазили бы по посадкам - там такого говна кучами валяется......
іран ще Германії 1500 ґусенів до "Лепардів" без снарядів не надав?
МОЛОТ та НОТА
Тогда надо подумать и над макетами шагоходов, дроид-танков «Огненный град», самонаводящихся дроид-пауков OG-9 и тому подобного.
Можно покуріть, сідя на очкє 😂
Звісно, напарити це лайно комусь, буде вигідною справою!
дурні ліверні ковбаси!
зачем платіть больше?
в Україні можна повправлятись на кацапах із Леопардів бойовими снарядами
треба мішень т-62..