Два місяці під виглядом посадовців збирали гроші "для ЗСУ" на Київщині: Викрито двох вихідців з Дніпра. ФОТО

Чоловіки два місяці збирали з підприємців гроші "для ЗСУ" нібито від імені голови Обухівської районної військової адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київщини.

"Двоє 25-річних вихідців з Дніпра, упродовж 2 місяців, надсилали листи місцевим підприємцям від імені голови Обухівської військової адміністрації із проханням допомоги ЗСУ. Провівши низку оперативних-розшукових заходів, оперативники Обухівського РУП спільно із працівниками кримінальної поліції Київщини вирахували зловмисників.

Правоохоронці встановили, що голова Обухівської РВА до шахрайства жодного відношення не має", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області, а також всієї України.

Слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1, ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст.358 ККУ]. Зловмисникам загрожує до 3 років ув’язнення.

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