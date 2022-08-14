УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13653 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
11 319 36

Два місяці під виглядом посадовців збирали гроші "для ЗСУ" на Київщині: Викрито двох вихідців з Дніпра. ФОТО

Чоловіки два місяці збирали з підприємців гроші "для ЗСУ" нібито від імені голови Обухівської районної військової адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київщини.

"Двоє 25-річних вихідців з Дніпра, упродовж 2 місяців, надсилали листи місцевим підприємцям від імені голови Обухівської військової адміністрації із проханням допомоги ЗСУ. Провівши низку оперативних-розшукових заходів, оперативники Обухівського РУП спільно із працівниками кримінальної поліції Київщини вирахували зловмисників.

Правоохоронці встановили, що голова Обухівської РВА до шахрайства жодного відношення не має", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області, а також всієї України.

Слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1, ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст.358 ККУ]. Зловмисникам загрожує до 3 років ув’язнення.

Також читайте: Створене окупантами фейкове "ГУП "Херсонобленерго" розташовується в Москві, споживачів попереджають про шахрайство. ФОТО

Два місяці під виглядом посадовців збирали гроші для ЗСУ на Київщині: Викрито двох вихідців з Дніпра 01
Два місяці під виглядом посадовців збирали гроші для ЗСУ на Київщині: Викрито двох вихідців з Дніпра 02
Два місяці під виглядом посадовців збирали гроші для ЗСУ на Київщині: Викрито двох вихідців з Дніпра 03

Автор: 

Київська область (4094) шахрайство (1107) Нацполіція (15276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
от шакалы...
показати весь коментар
14.08.2022 21:20 Відповісти
+11
чому постійно замазують морди, документи, не зазначають особисті дані таких покидьків..

країна повинна знати своїх хероїв в обличчя!

а на зоні їх повинні зустрічати...
показати весь коментар
14.08.2022 21:23 Відповісти
+10
Ну то й шо?
Податки з наріду теж збирають нібито задля розвою економіки.
А в результаті ми бачимо лише товсті пики посадовців.
показати весь коментар
14.08.2022 21:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Довіряй але і провіряй.
показати весь коментар
14.08.2022 21:18 Відповісти
от шакалы...
показати весь коментар
14.08.2022 21:20 Відповісти
набагато хуже, питушари . кончать треба на місті
показати весь коментар
14.08.2022 21:26 Відповісти
прикопати в лєсочкє па тіхаму!!!!
показати весь коментар
14.08.2022 21:23 Відповісти
чому постійно замазують морди, документи, не зазначають особисті дані таких покидьків..

країна повинна знати своїх хероїв в обличчя!

а на зоні їх повинні зустрічати...
показати весь коментар
14.08.2022 21:23 Відповісти
А ВР не вони ?
показати весь коментар
14.08.2022 21:42 Відповісти
а до чого тут ВР?? Стаття геть про інше, чи сплутали пости і не туди втулили??
показати весь коментар
15.08.2022 00:16 Відповісти
Вы ещё спросите, почему в адудио перехватах у русских всё плохо. Но ни одного перехвата про приказ обстрелять АЭС, наверное голубями отправляют, хотя вряд-ли, скориш за все кротами, они под землёй, надёжнее.
показати весь коментар
14.08.2022 21:59 Відповісти
Вам еще и номер приказа нужен? Меньше смотри рашистские каналы, скарабееву и других пропагандонов. А кто такие русские? На Украину напала россия, а не руссия. Стало быть они россияне, обладатели лишней хромасомы. А русские --- это народ, который проживал на территории Киевской Руси.
показати весь коментар
14.08.2022 22:17 Відповісти
Хто повинен?
показати весь коментар
14.08.2022 23:07 Відповісти
можете й Ви
показати весь коментар
15.08.2022 00:17 Відповісти
Ну то й шо?
Податки з наріду теж збирають нібито задля розвою економіки.
А в результаті ми бачимо лише товсті пики посадовців.
показати весь коментар
14.08.2022 21:23 Відповісти
бачу для тебе нема різниці..чи теж збираеш пожертвованя..ти така сама гнида як і вони.
показати весь коментар
14.08.2022 22:08 Відповісти
Yes, on gņida.
показати весь коментар
14.08.2022 22:38 Відповісти
"Діти лейтенанта Шмідта" не переводяться!
показати весь коментар
14.08.2022 21:24 Відповісти
Так у зелени все "дети лейтенанта Шмидта",только они обегоривают народ более изощренным способом.
показати весь коментар
14.08.2022 21:30 Відповісти
кому Україна "зі всіх боків"...
а кому це падло і гетьман - не сама і та сама рожа?
показати весь коментар
14.08.2022 21:39 Відповісти
А НА ЯКОМУ СТОВПІ ТРАСИ НА КИЇВ ВОНИ ВИСЯТЬ?
а -підозру.. ну нехай так
показати весь коментар
14.08.2022 21:27 Відповісти
Це вже стало трендом!
Всім байдуже!
Вчора на перехресті бачив циганчука, що ліниво махав плакатом «збираємо гроші для ЗСУ».
через пару кілометрів поряд з бувшим блок-постом стояли 2 підлітка з вєліком і скринькою. Вгадайте, на що збирали?
Так, канікули!
Смішно?..
показати весь коментар
14.08.2022 21:30 Відповісти
сукі жадні, ******* все шо надсилаеться на фронт і мае якусь ціну...
не вірте нікому - тільки через корні - звідки прибув хлопець,
село, земляки за всіх знають.
показати весь коментар
14.08.2022 21:31 Відповісти
Кому война, а кому бабло...
показати весь коментар
14.08.2022 21:32 Відповісти
без лоха жизнь плоха...тут вопрос что взамен обещали? При наличии авторитетных волонтерских организация сомнительные пожертвования просто так?
показати весь коментар
14.08.2022 21:33 Відповісти
Скоко верьовочкє нє віться .. хз і не бояться в наше время.
показати весь коментар
14.08.2022 21:37 Відповісти
Зараз багато таких, бо якщо вони були посадовцями з ВР, а не злодіями, різниці ми б теж не знайшли. Одні й ті самі особи.
показати весь коментар
14.08.2022 21:39 Відповісти
челу на фото точно 40-ковник. так что глава ога в доле точно
показати весь коментар
14.08.2022 21:40 Відповісти
З такими - як зі зрадниками!
показати весь коментар
14.08.2022 21:42 Відповісти
це провокатори..вивезти іх на площадь і розстрілять.
показати весь коментар
14.08.2022 22:07 Відповісти
а в цей час мар"яшка також ..волонтерить"
Десятки відомих діячів Мар'яна проголосила своїми ворогами та Зеленського: Нардепка Безугла заявила, що звернулася в СБУ щодо "деяких волонтерів"(с)
https://patrioty.org.ua/politic/rozkhytuiut-suspilstvo-nardepka-bezuhla-zaiavyla-shcho-zvernulasia-v-sbu-shchodo-deiakykh-volonteriv-432004.html
показати весь коментар
14.08.2022 22:24 Відповісти
В окоп пидаров...............................
показати весь коментар
14.08.2022 22:39 Відповісти
Так они рассылали письма с печатью администрации чтобы что?

Чтобы бизнесмены перечисляли в Обуховскую администрацию деньги? Или им на карту?

Особенно понравилось: "голова Обухівської РВА до шахрайства жодного відношення не має" - многие верят
показати весь коментар
15.08.2022 00:39 Відповісти
в замыленых скриншотах писем платежных реквизитов не видно - в чем состав преступления? в просьбе "помочь ЗСУ"? вместо отдать все деньги зелёной шобле?
показати весь коментар
15.08.2022 00:40 Відповісти
И никто в комментах не обратил внимание на главное в новости. Им угрожает до трёх лет.... . Это что, могут год дать!?
показати весь коментар
15.08.2022 03:53 Відповісти
У них наверное и для судьи какая-то бумажка с реквизитами была...
показати весь коментар
15.08.2022 07:31 Відповісти
Это помощники брата Большого президента Украины - Ермака. Торговля грамотами охранными, должностями, сбор ясыря...
показати весь коментар
15.08.2022 07:29 Відповісти
 
 