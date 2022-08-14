Два місяці під виглядом посадовців збирали гроші "для ЗСУ" на Київщині: Викрито двох вихідців з Дніпра. ФОТО
Чоловіки два місяці збирали з підприємців гроші "для ЗСУ" нібито від імені голови Обухівської районної військової адміністрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київщини.
"Двоє 25-річних вихідців з Дніпра, упродовж 2 місяців, надсилали листи місцевим підприємцям від імені голови Обухівської військової адміністрації із проханням допомоги ЗСУ. Провівши низку оперативних-розшукових заходів, оперативники Обухівського РУП спільно із працівниками кримінальної поліції Київщини вирахували зловмисників.
Правоохоронці встановили, що голова Обухівської РВА до шахрайства жодного відношення не має", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області, а також всієї України.
Слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1, ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст.358 ККУ]. Зловмисникам загрожує до 3 років ув’язнення.
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країна повинна знати своїх хероїв в обличчя!
а на зоні їх повинні зустрічати...
Податки з наріду теж збирають нібито задля розвою економіки.
А в результаті ми бачимо лише товсті пики посадовців.
а кому це падло і гетьман - не сама і та сама рожа?
а -підозру.. ну нехай так
Всім байдуже!
Вчора на перехресті бачив циганчука, що ліниво махав плакатом «збираємо гроші для ЗСУ».
через пару кілометрів поряд з бувшим блок-постом стояли 2 підлітка з вєліком і скринькою. Вгадайте, на що збирали?
Так, канікули!
Смішно?..
не вірте нікому - тільки через корні - звідки прибув хлопець,
село, земляки за всіх знають.
Десятки відомих діячів Мар'яна проголосила своїми ворогами та Зеленського: Нардепка Безугла заявила, що звернулася в СБУ щодо "деяких волонтерів"(с)
https://patrioty.org.ua/politic/rozkhytuiut-suspilstvo-nardepka-bezuhla-zaiavyla-shcho-zvernulasia-v-sbu-shchodo-deiakykh-volonteriv-432004.html
Чтобы бизнесмены перечисляли в Обуховскую администрацию деньги? Или им на карту?
Особенно понравилось: "голова Обухівської РВА до шахрайства жодного відношення не має" - многие верят