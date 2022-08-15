На Запоріжжі окупанти протягом доби обстрілювали українські позиції та "демілітаризували" села, - ОВА. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли Омельник, Жовтеньке, Таврійське в Запорізькій області.

Про це повідомляється на сторінці Запорізької ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Ворог утримує зайняті рубежі. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

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За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі у районі населених пунктів Омельник, Жовтеньке, Таврійське. До поліції надійшло 15 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів. Протягом минулої доби з тимчасово окупованої території виїхало 1399 людей, з них 417– діти.





