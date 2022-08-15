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Новини Фото Війна
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Окупанти випустили по Мерефі ракети типу С-300, пошкоджено об’єкт інфраструктури та церкву, - прокуратура. ФОТОрепортаж

харківщина

Вночі окупати обстріляли Мерефу з Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляється на сторінці окружної прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 15 серпня, близько 3:20, російська армія завдала ракетного удару по Мерефі. Попередньо, окупанти випустили по Мерефі ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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У результаті пошкоджено будівлю місцевого підприємства, об‘єкт інфраструктури та церкву. На місцях "прильотів" утворилось дві воронки діаметром 4 та 6 метрів.

За фактом нічного ракетного удару окупантів по Мерефі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Окупанти випустили по Мерефі ракети типу С-300, пошкоджено об’єкт інфраструктури та церкву, - прокуратура 01
Окупанти випустили по Мерефі ракети типу С-300, пошкоджено об’єкт інфраструктури та церкву, - прокуратура 02
Окупанти випустили по Мерефі ракети типу С-300, пошкоджено об’єкт інфраструктури та церкву, - прокуратура 03

армія рф (17854) обстріл (29234) прокуратура (3703) Харківщина (6054) інфраструктура (493)


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Очень хочется новостей про то что горит пол белгородской области, потому что первая половина уже сгорела
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15.08.2022 09:51 Відповісти
Церква якого патріархату ? Скоріш всього мацковского .
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15.08.2022 09:57 Відповісти
Окупанти натрапили на позиції «азовців» та побігли далі ніж бачили. ВІДЕО.
http://iz.com.ua/video/na-zaporizkomu-napryamku-okupanti-tikali-vid-azovtsiv-razom-zi-svoyeyu-tehnikoyu
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15.08.2022 10:00 Відповісти
 
 