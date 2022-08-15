Окупанти випустили по Мерефі ракети типу С-300, пошкоджено об’єкт інфраструктури та церкву, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Вночі окупати обстріляли Мерефу з Бєлгородської області РФ.
Про це повідомляється на сторінці окружної прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 15 серпня, близько 3:20, російська армія завдала ракетного удару по Мерефі. Попередньо, окупанти випустили по Мерефі ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
У результаті пошкоджено будівлю місцевого підприємства, об‘єкт інфраструктури та церкву. На місцях "прильотів" утворилось дві воронки діаметром 4 та 6 метрів.
За фактом нічного ракетного удару окупантів по Мерефі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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