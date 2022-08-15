Медпрацівник на Одещині здавав спецслужбам РФ місця дислокації ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Медпрацівник одного із закладів охорони здоров’я на Одещині здавав спецслужбам РФ місця дислокації ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Громадянин з липня 2022 року співпрацював з представником спецслужби РФ. Він збирав і передавав дані про місця дислокації особового складу підрозділів ЗСУ, тероборони та об’єктів військової інфраструктури області з географічними координатами. Передавав інформацію за допомогою одного з месенджерів. У подальшому вона використовувавалася ворогом для нанесення ударів", - йдеться в повідомленні.
Під час затримання у чоловіка вилучено мобільний телефон. Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Тривають слідчі дії для встановлення обставин, виявлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до правопорушення осіб.
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