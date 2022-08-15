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Медпрацівник на Одещині здавав спецслужбам РФ місця дислокації ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Медпрацівник одного із закладів охорони здоров’я на Одещині здавав спецслужбам РФ місця дислокації ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Громадянин з липня 2022 року співпрацював з представником спецслужби РФ. Він збирав і передавав дані про місця дислокації особового складу підрозділів ЗСУ, тероборони та об’єктів військової інфраструктури області з географічними координатами. Передавав інформацію за допомогою одного з месенджерів. У подальшому вона використовувавалася ворогом для нанесення ударів", - йдеться в повідомленні.

Під час затримання у чоловіка вилучено мобільний телефон. Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Тривають слідчі дії для встановлення обставин, виявлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до правопорушення осіб.

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Медпрацівник на Одещині здавав спецслужбам РФ місця дислокації ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 01
Медпрацівник на Одещині здавав спецслужбам РФ місця дислокації ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 02
Медпрацівник на Одещині здавав спецслужбам РФ місця дислокації ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 03

Автор: 

Одеська область (3297) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+9
Вбивця.
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15.08.2022 10:13 Відповісти
+7
*****. треба таких позбавляти громадянства і відправляти замінування розміновувати.
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15.08.2022 10:16 Відповісти
+5
Хоч одного такого "діяча" повісити за ногу, щоб мухи роз"їли і показати по всіх каналах ТБ (одразу б поменшало б в рази, а можливо і зникли б зовсім). Нам зараз не до гуманізму, бо від їхньої зради гинуть люди. (моя думка)
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15.08.2022 10:44 Відповісти
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На бутылку этого "доктора".
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15.08.2022 10:11 Відповісти
Та ні. " Панять и прастіть !!!" На палю гниду.
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15.08.2022 11:23 Відповісти
Вбивця.
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15.08.2022 10:13 Відповісти
*****. треба таких позбавляти громадянства і відправляти замінування розміновувати.
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15.08.2022 10:16 Відповісти
Утопить суку в черном море.........................................
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15.08.2022 10:18 Відповісти
Відведіть його на пляж, хай, курва, поплаває...
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15.08.2022 10:39 Відповісти
Хоч одного такого "діяча" повісити за ногу, щоб мухи роз"їли і показати по всіх каналах ТБ (одразу б поменшало б в рази, а можливо і зникли б зовсім). Нам зараз не до гуманізму, бо від їхньої зради гинуть люди. (моя думка)
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15.08.2022 10:44 Відповісти
А хай генпрокуратура наведается у (ж)ОПу Лохабонэвтик. Там этих гнид, шо спивпрацюють з ворогом, як блох на бомже. Я даже имена подкину. Арахамия, Подоляк, Татаров, зеленский, все ,,Слуги урода" и бывшие зажопники. А вишенкой на торте - Дерьмак.
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15.08.2022 11:05 Відповісти
этих сук нужно держать в одном месте всех вместе , одеть в форму всу и заставить ремонтировать технику , пусть их координаты передадут на паРашу , и ждать привета от братского народа , или вариант -2 , собрать всех под одной крышей а после войны пустить по минным полям босиком , пусть помогают разминировать, и одновременно удобрять поля.
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15.08.2022 11:13 Відповісти
вішати тварюк по законам воєнного часу
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15.08.2022 20:05 Відповісти
 
 