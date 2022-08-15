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Пріоритетними цілями держави на 10 років українці вважають територіальну цілісність Україні та боротьбу з корупцією, - опитування. ІНФОГРАФІКА

україна

Соціологи дослідили думки українців щодо пріоритетів держави на наступне десятиріччя.

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру оглядових досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI).

На запитання "Як ви вважаєте, сьогоднішнє покоління молоді матиме гарне майбутнє в Україні чи ні?" 84% опитаних відповіли, що у молодіі буде гарне майбутнє, 15% - що так не думають й 5% не змогли визначитися з відповіддю. У розрізі регіонів населення Сходу налаштоване опитмістично - 81% вважає, що держава буде відновлюватися та розвиватися після війни, 13% - висловилися скептично щодо гарного майбутнього. У Центрі та на Півдні - 85-86% опитаних пощитивно налаштовані щодо майбутнього держави, на Заході - 83%.



Пріоритетними цілями держави на 10 років українці вважають територіальну цілісність Україні та боротьбу з корупцією, - опитування 01

Крім того, українців запитали, що вони вважають пріоритетними цілями для держави на період до 2032 року. Найбільш важливим громадяни вважають відновлення територіальної цілісності України - 49% опитаних. Україна має позбутися корупції - таку думку висловили 48%. Зміцнення обороноздатність країни як пріоритетну ціль обрали 35%, вступ до ЄС - 33%, вступ до НАТО - 19%.

Читайте також: 98% українців вірять в перемогу та схвалюють дії ЗСУ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Забезпечення високого рівня економічного розвитку України як важливу сферу державної політики визначили 30% репондентів,  реформи в сфері судочинства - 17%; покращення рівня комфорту в населених пунктах - 13%; більше влади громадян у процесах прийняття рішень - 11%.

Пріоритетними цілями держави на 10 років українці вважають територіальну цілісність Україні та боротьбу з корупцією, - опитування 02

Пріоритетними цілями держави на 10 років українці вважають територіальну цілісність Україні та боротьбу з корупцією, - опитування 03

Опитування проводилося на всій території України (окрім окупупованих територій Криму та Донбасу) з 27-28 червня 2022 року через телефонні інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільного телефону чисел. Було опитано 2004 українців віком від 18 років. Похибка при 95% рівні довіри не перевищує 2% для повної вибірки. Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Також читайте: 54% респондентів зараховують себе до Православної Церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з УПЦ МП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

опитування (1970) політика (4523) населення (167)


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Топ коментарі
+8
Судячи по результатам останніх виборів в Україні пріорітетними цілями українці вважають " Поржать . Пожрать . На Україну зеленим поносом нас.ать ."
Тези " Армія . Мова . Віра ." їм не підійшли .
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15.08.2022 10:17 Відповісти
+6
от тупе насєлєніє, яке було, таке й залишилось. без вступу в НАТО ніякої територіальної цілісності і відбудови не буде вам. так само не буде економічного розвитку і зміцнення обороноздатності.
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15.08.2022 10:14 Відповісти
+4
но сначала нужно ослов на переправе поменять.
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15.08.2022 10:17 Відповісти
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от тупе насєлєніє, яке було, таке й залишилось. без вступу в НАТО ніякої територіальної цілісності і відбудови не буде вам. так само не буде економічного розвитку і зміцнення обороноздатності.
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15.08.2022 10:14 Відповісти
Саме ти тупе: не розумієш різниці між необхідною умовою і достатньою, метою і засобом
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15.08.2022 10:54 Відповісти
Коррупция это минталитет,люди такие,это не искоренить.все годы боряться с ней,а она только процветает.к сожалению.
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15.08.2022 12:35 Відповісти
Судячи по результатам останніх виборів в Україні пріорітетними цілями українці вважають " Поржать . Пожрать . На Україну зеленим поносом нас.ать ."
Тези " Армія . Мова . Віра ." їм не підійшли .
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15.08.2022 10:17 Відповісти
но сначала нужно ослов на переправе поменять.
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15.08.2022 10:17 Відповісти
Таки ще дитячий садок з голів не повивітрювався.
Незріле суспільство намагається відвернутись від проблем, проігнорувати їх.
Отак от понакопичували, аж до війни дійшло.
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15.08.2022 10:18 Відповісти
Той же "рейтинг" 17.02.2022 року.
62% українців за вступ у НАТО. Що так вплинуло на варату інстрикту самозбереження?
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15.08.2022 10:38 Відповісти
Це різні опитування. Якщо запитати "Чи ви за вступ до НАТО" - переважна більшість відповість Так! Але якщо запитати "Що найважливіше зараз?" - відповідь буде "Перемога". Друга відповідь не відміняє першу. Просто змістився акцент і пріоритетність.
Вступ до НАТО не подолає корупцію, а з нею потрібно боротись. Ми навряд чи станемо повноправним членом НАТО до Перемоги. Тож в пріоритеті Територіальна цілісність. Непоганий результат опитування як на мене...
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15.08.2022 11:35 Відповісти
Тут хоч написали "Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)". А коли замовляє *ОПу - не пишуть.
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15.08.2022 10:23 Відповісти
Не важливо хто замовив, важливо хто цифри диктував.
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15.08.2022 10:32 Відповісти
Солдат Луценко з окопу дав добру оцінку і рейтингам і опитуванням. Не має куди гроші дівати та і про які опитування і кого під час війни
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15.08.2022 10:30 Відповісти
5 законів дурості: https://otozh.com.ua/2018/10/18/5-zakoniv-durosti-lyudina-zavzhdi-nedoocinyuye-kilkist-idiotiv-yaki-%D1%97%D1%97-otochuyut/ «Людина завжди недооцінює кількість ідіотів, які її оточують»
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15.08.2022 10:30 Відповісти
І тому приводять у владу своїм голосуванням потенційних колаборантів і махрових злодіїв та корупціонерів. 🤔 Це якийсь оксюморон. Нє?
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15.08.2022 10:33 Відповісти
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15.08.2022 10:37 Відповісти
Честно говоря не понимаю как вообще мог проходить опрос, в котором какие то пункты из названных могли исключать позитивный ответ на ВСЕ остальные?! Т.к. реально невозможно гарантировать восстановление целостности страны без сильной армии, а сильную армию без развитой экономики. Также невозможно гарантирование на будущее всего названного без вступления в военный альянс НАТО и привлекательность для инвестиций без вступления в ЕС, а обе организации для вступления ТРЕБУЮТ эффективную и реальную, а не на словах с "охотой на олигархов", борьбу с коррупцией. А при наличии перечисленного можно вести речь о восстановлении, и развитии Украины с хорошей перспективой для молодёжи!!! Это ТУПОЙ опрос, в котором хотят найти ответ на вопрос что важнее в доме - крыша, или фундамент, или стены, или коммуникации..... ВСЁ ВАЖНО, ПРИЧЁМ РАВНОЗНАЧНО!!!
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15.08.2022 11:13 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16355 Олег Шарп в своєму телеграм пише:
«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.

Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».
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15.08.2022 11:52 Відповісти
Коли вже принаймні просунуті у розвитку соціологи - хоча б на замовлення шановного IRI - почнуть ставити насправді важливі питання електорату, а не бла-бла про щось? Наприклад, що є найфундаментальнішою проблемою України, яка заважає стати їй успішною, багатою, демократичною державою без корупції?
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15.08.2022 16:49 Відповісти
 
 