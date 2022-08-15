Пріоритетними цілями держави на 10 років українці вважають територіальну цілісність Україні та боротьбу з корупцією, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Соціологи дослідили думки українців щодо пріоритетів держави на наступне десятиріччя.

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру оглядових досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI).

На запитання "Як ви вважаєте, сьогоднішнє покоління молоді матиме гарне майбутнє в Україні чи ні?" 84% опитаних відповіли, що у молодіі буде гарне майбутнє, 15% - що так не думають й 5% не змогли визначитися з відповіддю. У розрізі регіонів населення Сходу налаштоване опитмістично - 81% вважає, що держава буде відновлюватися та розвиватися після війни, 13% - висловилися скептично щодо гарного майбутнього. У Центрі та на Півдні - 85-86% опитаних пощитивно налаштовані щодо майбутнього держави, на Заході - 83%.







Крім того, українців запитали, що вони вважають пріоритетними цілями для держави на період до 2032 року. Найбільш важливим громадяни вважають відновлення територіальної цілісності України - 49% опитаних. Україна має позбутися корупції - таку думку висловили 48%. Зміцнення обороноздатність країни як пріоритетну ціль обрали 35%, вступ до ЄС - 33%, вступ до НАТО - 19%.

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Забезпечення високого рівня економічного розвитку України як важливу сферу державної політики визначили 30% репондентів, реформи в сфері судочинства - 17%; покращення рівня комфорту в населених пунктах - 13%; більше влади громадян у процесах прийняття рішень - 11%.

Опитування проводилося на всій території України (окрім окупупованих територій Криму та Донбасу) з 27-28 червня 2022 року через телефонні інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільного телефону чисел. Було опитано 2004 українців віком від 18 років. Похибка при 95% рівні довіри не перевищує 2% для повної вибірки. Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

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