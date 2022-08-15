Пріоритетними цілями держави на 10 років українці вважають територіальну цілісність Україні та боротьбу з корупцією, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Соціологи дослідили думки українців щодо пріоритетів держави на наступне десятиріччя.
Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру оглядових досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI).
На запитання "Як ви вважаєте, сьогоднішнє покоління молоді матиме гарне майбутнє в Україні чи ні?" 84% опитаних відповіли, що у молодіі буде гарне майбутнє, 15% - що так не думають й 5% не змогли визначитися з відповіддю. У розрізі регіонів населення Сходу налаштоване опитмістично - 81% вважає, що держава буде відновлюватися та розвиватися після війни, 13% - висловилися скептично щодо гарного майбутнього. У Центрі та на Півдні - 85-86% опитаних пощитивно налаштовані щодо майбутнього держави, на Заході - 83%.
Крім того, українців запитали, що вони вважають пріоритетними цілями для держави на період до 2032 року. Найбільш важливим громадяни вважають відновлення територіальної цілісності України - 49% опитаних. Україна має позбутися корупції - таку думку висловили 48%. Зміцнення обороноздатність країни як пріоритетну ціль обрали 35%, вступ до ЄС - 33%, вступ до НАТО - 19%.
Забезпечення високого рівня економічного розвитку України як важливу сферу державної політики визначили 30% репондентів, реформи в сфері судочинства - 17%; покращення рівня комфорту в населених пунктах - 13%; більше влади громадян у процесах прийняття рішень - 11%.
Опитування проводилося на всій території України (окрім окупупованих територій Криму та Донбасу) з 27-28 червня 2022 року через телефонні інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільного телефону чисел. Було опитано 2004 українців віком від 18 років. Похибка при 95% рівні довіри не перевищує 2% для повної вибірки. Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
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Тези " Армія . Мова . Віра ." їм не підійшли .
Незріле суспільство намагається відвернутись від проблем, проігнорувати їх.
Отак от понакопичували, аж до війни дійшло.
62% українців за вступ у НАТО. Що так вплинуло на варату інстрикту самозбереження?
Вступ до НАТО не подолає корупцію, а з нею потрібно боротись. Ми навряд чи станемо повноправним членом НАТО до Перемоги. Тож в пріоритеті Територіальна цілісність. Непоганий результат опитування як на мене...
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«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.
Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».