Ворог продовжує обстрілювати прикордоння України з території РФ, - Держприкордонслужба. ФОТО

З території Росії продовжуються обстріли прикордоння України. Учора, 14 серпня, під ворожим вогнем опинилися Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Новослобідська та Есманьська громади Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"В першій половині дня росіяни сім разів обстрілювали територію Юнаківської громади, гатили з мінометів та ствольної артилерії. Нараховано біля півсотні приходів. Вогонь вівся з російських населених пунктів Суджа, Ніколаєво-Дар’їно, Гуєво та Свердліково. За результатами обстрілів пошкоджено приватну господарчу споруду, приватний будинок та зерносховище фермерського господарства", - йдеться у повідомленні.

Пообіді на території Хотінської громади пролунали 12 вибухів снарядів ствольної артилерії. Вогонь вівся з російського населеного пункту Сергіївка.

"Згодом ворог з боку російського населеного пункту Тьоткіно обстрілював прикордоння Білопільської громади з 120 мм мінометів та 152 мм САУ. Загалом на території України розірвалося понад 25 снарядів. Одночасно загарбники застосовували гранати та стрілецьку зброю, в тому числі великокаліберну", - зазначають в Держприкордонслужбі.

Ввечері з боку Тьоткіно ствольна артилерія окупантів протягом години випустила понад два десятки снарядів по Новослобідській громаді.

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Пізніше ворог накрив мінометним вогнем територію Есманьської громади, нараховано більше трьох десятків приходів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Троєбортноє.



