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Ворог продовжує обстрілювати прикордоння України з території РФ, - Держприкордонслужба. ФОТО

З території Росії продовжуються обстріли прикордоння України. Учора, 14 серпня, під ворожим вогнем опинилися Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Новослобідська та Есманьська громади Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"В першій половині дня росіяни сім разів обстрілювали територію Юнаківської громади, гатили з мінометів та ствольної артилерії. Нараховано біля півсотні приходів. Вогонь вівся з російських населених пунктів Суджа, Ніколаєво-Дар’їно, Гуєво та Свердліково. За результатами обстрілів пошкоджено приватну господарчу споруду, приватний будинок та зерносховище фермерського господарства", - йдеться у повідомленні.

Пообіді на території Хотінської громади пролунали 12 вибухів снарядів ствольної артилерії. Вогонь вівся з російського населеного пункту Сергіївка.

"Згодом ворог з боку російського населеного пункту Тьоткіно обстрілював прикордоння Білопільської громади з 120 мм мінометів та 152 мм САУ. Загалом на території України розірвалося понад 25 снарядів. Одночасно загарбники застосовували гранати та стрілецьку зброю, в тому числі великокаліберну", - зазначають в Держприкордонслужбі.

Ввечері з боку Тьоткіно ствольна артилерія окупантів протягом години випустила понад два десятки снарядів по Новослобідській громаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впродовж доби рашисти здійснили 11 обстрілів Сумщини, зафіксовано 110 "прильотів", - ОВА

Пізніше ворог накрив мінометним вогнем територію Есманьської громади, нараховано більше трьох десятків приходів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Троєбортноє.

Ворог продовжує обстрілювати прикордоння України з території РФ, - Держприкордонслужба 01
Ворог продовжує обстрілювати прикордоння України з території РФ, - Держприкордонслужба 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) обстріл (29234) Сумська область (3889)


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Де Тойшоневтік? Чому нема відповіді?
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15.08.2022 10:20 Відповісти
А наш терпила все отмалчивается, какое же оно трусливо- бездарное дерьмо!!!!!!!!!!!!!!
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15.08.2022 10:20 Відповісти
Что Вы предлагаете делать?
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15.08.2022 10:22 Відповісти
Просто відповідати за свої слова, бо слово не горобець
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15.08.2022 10:24 Відповісти
Объявить войну (точнее - объявить, что война идет с 24 февраля) и развязать себе руки. Я уже с начала войны (полномасштабной) задаю себе вопрос, почему ни мы, ни орки не объявляем войну - эксперты называют минусы и для нас, и для орков). Главное, что при объявленной войне агрессор автоматически попадает под санкции, с ним нельзя вести никакую торговлю, а к этому наши союзники не готовы. Кроме того, если мы объявляем войну, за поребриком появляется дополнительный мотив для мобилизации, и это тоже надо учитывать.
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15.08.2022 10:43 Відповісти
По нормам международного права, объявлением войны считается уже сам факт агрессии и его официальное непризнание, как например, это делает Россия.
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15.08.2022 18:50 Відповісти
Пора вже заголовки новин писати по-іншому: "У рамках Оманських домовленостей російські партнери продовжують обстрілювати прикордоння України з території РФ, Держприкордонслужба."
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15.08.2022 10:41 Відповісти
 
 