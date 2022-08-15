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Війська РФ завдали ракетного удару по Чугуєву, пошкоджено завод та гаражний кооператив, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Рашисти вдарили по Чугуєву ракетами, внаслідок чого пошкоджено приміщення заводу та гаражний кооператив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Так, близько 3 години ночі російські війська вдарили по Чугуєву ракетами, попередньо С-300.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення заводу та гаражний кооператив. Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

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Війська РФ завдали ракетного удару по Чугуєву, пошкоджено завод та гаражний кооператив, - прокуратура 01
Війська РФ завдали ракетного удару по Чугуєву, пошкоджено завод та гаражний кооператив, - прокуратура 02
Війська РФ завдали ракетного удару по Чугуєву, пошкоджено завод та гаражний кооператив, - прокуратура 03

Автор: 

обстріл (29234) прокуратура (3703) Харківщина (6054)


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В гаражах ховалися хаймарси...
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15.08.2022 10:25 Відповісти
 
 