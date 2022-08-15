Війська РФ завдали ракетного удару по Чугуєву, пошкоджено завод та гаражний кооператив, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Рашисти вдарили по Чугуєву ракетами, внаслідок чого пошкоджено приміщення заводу та гаражний кооператив.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
Так, близько 3 години ночі російські війська вдарили по Чугуєву ракетами, попередньо С-300.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення заводу та гаражний кооператив. Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.
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Oresta Bartka
показати весь коментар15.08.2022 10:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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