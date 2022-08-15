Кіровоградщина прийняла вночі ще 178 переселенців з Донеччини, - Райкович. ФОТОрепортаж

До Кіровоградської області прибув черговий евакуаційний поїзд зі Сходу.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 15 серпня вночі до області прибуло 178 переселенців, серед яких 50 дітей. Людей прийняла громада Знам’янки. Жителів Донецької області вже прихистили також Кропивницький, Олександрія, Петрове, Компаніївка, Знам’янка, Мала Виска, Світловодськ.

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Загалом за час обов’язкової евакуації Кіровоградська область прихистила вже майже 1400 людей. Усім, у разі необхідності, надається медична та психологічна допомоги, здійснюються соціальні виплати, оформлення втрачених документів.









