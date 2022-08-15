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Кіровоградщина прийняла вночі ще 178 переселенців з Донеччини, - Райкович. ФОТОрепортаж

кіровоградщина

До Кіровоградської області прибув черговий евакуаційний поїзд зі Сходу.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 15 серпня вночі до області прибуло 178 переселенців, серед яких 50 дітей. Людей прийняла громада Знам’янки. Жителів Донецької області вже прихистили також Кропивницький, Олександрія, Петрове, Компаніївка, Знам’янка, Мала Виска, Світловодськ.

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Загалом за час обов’язкової евакуації Кіровоградська область прихистила вже майже 1400 людей. Усім, у разі необхідності, надається медична та психологічна допомоги, здійснюються соціальні виплати, оформлення втрачених документів.

Кіровоградщина прийняла вночі ще 178 переселенців з Донеччини, - Райкович 01

Кіровоградщина прийняла вночі ще 178 переселенців з Донеччини, - Райкович 02
Кіровоградщина прийняла вночі ще 178 переселенців з Донеччини, - Райкович 03
Кіровоградщина прийняла вночі ще 178 переселенців з Донеччини, - Райкович 04

евакуація (2343) Донецька область (8824) переселенці (986) Райкович Андрій (28) Кіровоградська область (582)


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Кіровоградщина тримайся
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15.08.2022 10:47 Відповісти
І дякуємо за притулок для біженців.
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15.08.2022 10:49 Відповісти
палатка... скоро осень, верещучка....
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15.08.2022 10:50 Відповісти
Як це страшно втрати усе, що нажилось....тікати і шукати нову домівку. Страшно, що гроші на захист країни пішли на дороги. Тримайтесь і бережіть себе
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15.08.2022 10:57 Відповісти
 
 