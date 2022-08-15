У Пологівському та Запорізькому районах ворожі снаряди пошкодили 16 садиб та декілька квартир, - поліція. ФОТОрепортаж

У двох районах Запорізької області пошкоджено будинки та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляється на сторінці Запорізької ОВА, передає Цензор.НЕТ.

За даними Нацполіції області, в результаті обстрілів окупантами населених пунктів пошкоджено 16 приватних будинків та декілька квартир мешканців Пологівського та Запорізького районів.

14 серпня, до органів поліції надійшло 15 повідомлень про обстріли армії окупантів. Ворог поцілив по місту Оріхів та селу Омельник на пологівському напрямку, та двом селам у Запорізькому районі.

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Мешканці Омельника повідомили про руйнацію п’ятьох будинків. В них пошкоджено дахи, стіни та фасади. Значних ушкоджень зазнали господарчі споруди та гаражі. Деякі з них повністю зруйновані снарядами. В Оріхові від розриву снарядів пошкодило дві квартири - розбито вікна, пошкоджено балкони та майно всередині.

Поліцейські зафіксували майже десяток повідомлень про обстріли сіл Таврійське та Жовтеньке у Запорізькому районі. Військові країни-агресора цілеспрямовано цілили у будинки селян, внаслідок чого 11 господарів залишилися зі зруйнованим житлом.

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За фактами збройних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни". Загалом упродовж доби поліцейські підрозділи опрацювали 645 заяв і повідомлень, які надійшли від громадян на спецлінію "102".













