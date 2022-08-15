Авдіївка та Бахмут під масованими обстрілами військ РФ. Минулої доби окупанти били по 18 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти вдарили по 18 населених пунктах Донеччини. Загалом протягом доби поліцейські задокументували 33 обстріли. Є втрати серед мирного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, масовим обстрілам піддалися Авдіївка та Бахмут - по шість ударів. Також окупанти вдарили по м. Білицьке, м. Костянтинівка, м. Мар’їнка, м. Миколаївка, м. Слов’янськ, м. Соледар, с. Дачне, с. Єлизаветівка, с. Новомихайлівка, с. Комар, с. Курдюмівка, с. Опитне Авдіївської ТГ, с. Опитне Бахмутського району, с. Підгородне, с. Пришиб, с. Шахтарське.

"Російські війська завдавали авіаударів, били ракетами 9М-723 Іскандер-М, РСЗВ "Град", артилерією, танками. Ворог вбив та поранив цивільних. Зруйновано та пошкоджено 54 об’єкти - 29 житлових будинків, склади, два поля, господарські приміщення, ангар, амбулаторія, транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

На місцях прильотів працювали поліцейські, які зібрали докази воєнних злочинів РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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