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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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У Бучі ховають убитих під час окупації цивільних, тіла яких залишилися неопізнаними: замість імені - номер. ФОТОрепортаж

Минулого тижня в Бучі 35 людей, тіла яких залишились неопізнаними, поховали в окремих могилах. Загалом залишалося неідентифікованих близько пів сотні цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис глави Київської ОВА Олексія Кулеби в телеграм-каналі.

"Це звичайні люди, яких вбили росіяни за те, що вони українці. Вони тікали від війни та були розстріляні в автівках. Їх вбили у власних подвір‘ях. Закатували в підвалах.

Минулого тижня 35 людей поховали в окремих могилах. Але замість імені – номер. Загалом залишалося неідентифікованих близько пів сотні цивільних. У всіх взяті зразки ДНК.

Росіяни нестимуть відповідальність за кожен злочин, за кожне варварське вбивство чи знущання. Раніше чи пізніше, але це станеться.

Ми зі свого боку робимо все необхідне та фіксуємо ці злочини, що свідчать про геноцид українців", - йдеться в повідомленні.

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У Бучі ховають убитих під час окупації цивільних, тіла яких залишилися неопізнаними: замість імені - номер 01

У Бучі ховають убитих під час окупації цивільних, тіла яких залишилися неопізнаними: замість імені - номер 02

У Бучі ховають убитих під час окупації цивільних, тіла яких залишилися неопізнаними: замість імені - номер 03

Автор: 

поховання (204) похорон (1289) Буча (542) Кулеба Олексій (188)


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Топ коментарі
+8
мудрий наріт 73%
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15.08.2022 11:28 Відповісти
+7
Це в Бучі, після всіх жахів окупації, населення проголосувало за московську церкву?
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15.08.2022 11:19 Відповісти
+7
Hanna

@HannaGun

·

https://twitter.com/HannaGun/status/1558955661320388609 9 год

От і настав той момент, коли наш новий уповноважений з прав людини Лубінець вже півтора місяці мовчить, як риба, щодо злочинів російських терористичних військ в Україні. Тепер про це більше кажуть в західній пресі. Напевно, знов «нагнітають»…?
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15.08.2022 11:40 Відповісти
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Це в Бучі, після всіх жахів окупації, населення проголосувало за московську церкву?
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15.08.2022 11:19 Відповісти
мудрий наріт 73%
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15.08.2022 11:28 Відповісти
Мир в глазах гундяэва
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15.08.2022 11:32 Відповісти
Бот, досить ділити українців.
Є єдина Україна і єдиний народ.
А "наріт" лише на твоїй московії
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15.08.2022 11:42 Відповісти
А где была РПЦ мэпецеупэце когда путинские воиска 8 лет дамбили бамбас? Ты знаешь что они даже отпевать украинских военных отказывались? Какая еднисть может быть?
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15.08.2022 11:46 Відповісти
Досить ділити на кого? На ідіотів та притомних людей? Чи на патріотів та "какаяразніца"? Єдиний в чому конкретно, можна уточнити? В країні проживання?
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15.08.2022 12:04 Відповісти
та ні, ще не зрозуміло хто бот. Там правильно написано, що мудрий нарід, якого в Україні виявилося аж 73% замість миру, армії, мови, віри, руху в НАТО і ЄС вибрали "какая разница", дороги і московську церкву, яка тут нахивається УПЦ навіть після того, як ця церква разом зі своїми терористами-сатаністами знищили ні в чому не винних громадян, серед яких діти і жінки, а нарід знову і знову наступає на ті самі граблі.
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15.08.2022 13:01 Відповісти
яка тут нахивається УПЦ навіть після того, як ця церква разом зі своїми терористами-сатаністами знищили ні в чому не винних громадян, серед яких діти і жінки, а нарід знову і знову наступає на ті самі граблі.

Православная церковь одобряет войну только если она не захватническая, а оборонительная. Защита своего дома, семьи, друзей... Существование УПЦ даёт право РПЦ считать территорию Украины своей, а украинцев захватчиками, следовательно войну справедливой. То что прихожане отказались от перехода в ПЦУ у которой свой томос это означает, что они одобряют войну. А нам говорят не надо делить мы все один народ. Весело живём.
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15.08.2022 13:33 Відповісти
хто проголосував? хто рахував?
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15.08.2022 12:32 Відповісти
надо надо пригнать туда Меркель, макрона и прочих продажных **************
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15.08.2022 11:38 Відповісти
Hanna

@HannaGun

·

https://twitter.com/HannaGun/status/1558955661320388609 9 год

От і настав той момент, коли наш новий уповноважений з прав людини Лубінець вже півтора місяці мовчить, як риба, щодо злочинів російських терористичних військ в Україні. Тепер про це більше кажуть в західній пресі. Напевно, знов «нагнітають»…?
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15.08.2022 11:40 Відповісти
він поки-що готується до бурхливої діяльності: меблі пересуває, фіранки на вікнах міняє. Але якщо місяць, то певно взявся за штукатурку і фарбування, та перестеляння паркету. І ось як закінчать - то як візьмуться... ух...
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15.08.2022 12:36 Відповісти
"Це звичайні люди, яких вбили росіяни за те, що вони українці. Вони тікали від війни та були розстріляні в автівках. Їх вбили у власних подвір'ях. Закатували в підвалах. Джерело:
НАЩО БРЕХАТИ ?
В Бучі і Ірпіні людей вбивали за списками які склав Портнов починаючи з 2019 року.
Туди були занесені всі ветерани АТО , патріоти, учасники ТРО
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15.08.2022 19:20 Відповісти
 
 