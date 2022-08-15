У Бучі ховають убитих під час окупації цивільних, тіла яких залишилися неопізнаними: замість імені - номер. ФОТОрепортаж
Минулого тижня в Бучі 35 людей, тіла яких залишились неопізнаними, поховали в окремих могилах. Загалом залишалося неідентифікованих близько пів сотні цивільних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис глави Київської ОВА Олексія Кулеби в телеграм-каналі.
"Це звичайні люди, яких вбили росіяни за те, що вони українці. Вони тікали від війни та були розстріляні в автівках. Їх вбили у власних подвір‘ях. Закатували в підвалах.
Минулого тижня 35 людей поховали в окремих могилах. Але замість імені – номер. Загалом залишалося неідентифікованих близько пів сотні цивільних. У всіх взяті зразки ДНК.
Росіяни нестимуть відповідальність за кожен злочин, за кожне варварське вбивство чи знущання. Раніше чи пізніше, але це станеться.
Ми зі свого боку робимо все необхідне та фіксуємо ці злочини, що свідчать про геноцид українців", - йдеться в повідомленні.
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Є єдина Україна і єдиний народ.
А "наріт" лише на твоїй московії
Православная церковь одобряет войну только если она не захватническая, а оборонительная. Защита своего дома, семьи, друзей... Существование УПЦ даёт право РПЦ считать территорию Украины своей, а украинцев захватчиками, следовательно войну справедливой. То что прихожане отказались от перехода в ПЦУ у которой свой томос это означает, что они одобряют войну. А нам говорят не надо делить мы все один народ. Весело живём.
@HannaGun
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https://twitter.com/HannaGun/status/1558955661320388609 9 год
От і настав той момент, коли наш новий уповноважений з прав людини Лубінець вже півтора місяці мовчить, як риба, щодо злочинів російських терористичних військ в Україні. Тепер про це більше кажуть в західній пресі. Напевно, знов «нагнітають»…?
НАЩО БРЕХАТИ ?
В Бучі і Ірпіні людей вбивали за списками які склав Портнов починаючи з 2019 року.
Туди були занесені всі ветерани АТО , патріоти, учасники ТРО