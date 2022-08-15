У Бучі ховають убитих під час окупації цивільних, тіла яких залишилися неопізнаними: замість імені - номер. ФОТОрепортаж

Минулого тижня в Бучі 35 людей, тіла яких залишились неопізнаними, поховали в окремих могилах. Загалом залишалося неідентифікованих близько пів сотні цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис глави Київської ОВА Олексія Кулеби в телеграм-каналі.



"Це звичайні люди, яких вбили росіяни за те, що вони українці. Вони тікали від війни та були розстріляні в автівках. Їх вбили у власних подвір‘ях. Закатували в підвалах.

Минулого тижня 35 людей поховали в окремих могилах. Але замість імені – номер. Загалом залишалося неідентифікованих близько пів сотні цивільних. У всіх взяті зразки ДНК.



Росіяни нестимуть відповідальність за кожен злочин, за кожне варварське вбивство чи знущання. Раніше чи пізніше, але це станеться.



Ми зі свого боку робимо все необхідне та фіксуємо ці злочини, що свідчать про геноцид українців", - йдеться в повідомленні.

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