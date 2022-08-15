У Чугуївському районі з 24 лютого загинуло 83 особи, зареєстровано 30 286 переселенців, - голова РВА Лободенко. ІНФОГРАФІКА
У Чугуївському районі з лютого внаслідок ворожих обстрілів загинуло понад 80 людей.
Про це повідомив голова Чугуївської РВА Сергій Лободенко, передає Цензор.НЕТ.
За підрахунками держадміністрації, у період з 24 лютого до 15 серпня від російських обстрілів у Чугуївському районі загинуло 83 людини. Зруйновано або пошкоджено не менше 770 об’єктів на підконтрольній Україні території.
Наразі активні бойові дії ведуться на території Чугуївської, Малинівської, Печенізької, Старосалтівської та Чкаловської громад. Останнім часом обстріли населених пунктів району набули більш інтенсивного характеру, у результаті чого значних руйнувань зазнають цивільні об’єкти: житлові будинки, заклади освіти та культури, установи критичної інфраструктури.
На території району зареєстровано 30286 ВПО, у тому числі тих, які звернулися за отриманням статусу після 24 лютого, – 25440. Велике навантаження щодо ВПО – на Зміївській, Слобожанській, Новопокровській та Чугуївській громадах, на території яких мешкають переселенці із сусідніх Ізюмського та Харківського районів, а також з Харкова.
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