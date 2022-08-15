У Чугуївському районі з 24 лютого загинуло 83 особи, зареєстровано 30 286 переселенців, - голова РВА Лободенко. ІНФОГРАФІКА

У Чугуївському районі з лютого внаслідок ворожих обстрілів загинуло понад 80 людей.

Про це повідомив голова Чугуївської РВА Сергій Лободенко, передає Цензор.НЕТ.

За підрахунками держадміністрації, у період з 24 лютого до 15 серпня від російських обстрілів у Чугуївському районі загинуло 83 людини. Зруйновано або пошкоджено не менше 770 об’єктів на підконтрольній Україні території.

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Наразі активні бойові дії ведуться на території Чугуївської, Малинівської, Печенізької, Старосалтівської та Чкаловської громад. Останнім часом обстріли населених пунктів району набули більш інтенсивного характеру, у результаті чого значних руйнувань зазнають цивільні об’єкти: житлові будинки, заклади освіти та культури, установи критичної інфраструктури.

На території району зареєстровано 30286 ВПО, у тому числі тих, які звернулися за отриманням статусу після 24 лютого, – 25440. Велике навантаження щодо ВПО – на Зміївській, Слобожанській, Новопокровській та Чугуївській громадах, на території яких мешкають переселенці із сусідніх Ізюмського та Харківського районів, а також з Харкова.

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