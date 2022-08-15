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Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено навчальний заклад та готель. ФОТОрепортаж

Вночі російські загарбники вдарили по Миколєву, але обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"13 та 14 серпня 2022 року російські військові здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури одного з районів міста Миколаєва.

Внаслідок ворожого обстрілу отримав осколкові поранення місцевий мешканець. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоповерхівки, транспортні засоби, промислові об’єкти, лінії комунікації", - йдеться в повідомленні.

Також 15 серпня близько 02.40 год окупанти знову обстріляли обласний центр. Внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. Попередньо без постраждалих.

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Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено навчальний заклад та готель 01
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено навчальний заклад та готель 02
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено навчальний заклад та готель 03
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено навчальний заклад та готель 04

Автор: 

Миколаїв (1816) обстріл (29234) Офіс Генпрокурора (3282)


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ну в навчальному закладі була база ЗСУ, а в готелі скоріше еліта - Правий сектор... а у тому лотку-ятці мабуть біолабораторія...ну чи хоча б база бойових голубів... НЄ ???
(гіркий сарказм, даруйте)
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15.08.2022 12:09 Відповісти
 
 