Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено навчальний заклад та готель. ФОТОрепортаж

Вночі російські загарбники вдарили по Миколєву, але обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"13 та 14 серпня 2022 року російські військові здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури одного з районів міста Миколаєва.



Внаслідок ворожого обстрілу отримав осколкові поранення місцевий мешканець. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоповерхівки, транспортні засоби, промислові об’єкти, лінії комунікації", - йдеться в повідомленні.

Також 15 серпня близько 02.40 год окупанти знову обстріляли обласний центр. Внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. Попередньо без постраждалих.

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