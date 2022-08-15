Плач, коли побачиш мене: у річищах річок Ельба та Рейн видніються "голодні" камені з позначками років, коли були посухи та голод. ФОТО
У річищах річок в Європі, де впав рівень води, знаходять "голодні камені".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на газету NU.
Як зазначається на камені у річищі річки Ельба можна прочитати викарбувану фразу: "Плач, коли побачиш мене". Низький рівень води в річці часто був ознакою неврожаю та голоду в минулому. Такі камені називали "голодними". У Нідерландах іноді можна побачити високі камені з кількома засічками в річках навколо старих міст, вони нагадують про рівень води, коли були катастрофічні повені.
У Нідерландах знизився рівень води й у річці Рейн. Повідомляється, що ніколи раніше не було так мало води в Рейні. Згідно з розрахунками гідрологів, у четвер 11 серпня було зафіксовано протікання приблизно 735 кубічних метрів води на секунду. Тоді як найнижчий рівень було зафіксовано в 2018 році, але тоді обсяг води за секунду становив 855 кубометрів.
У Німеччині та навколо неї відомо про 27 каменів, що свідчать про низький рівень води, більшість з них - у річці Ельба. Деякі камені видно кожні кілька років, інші бачили лише кілька разів за десятиліття.
Найстаріша згадка про дуже низький рівень води датується 1417 роком. Камінь з надписом було знайдено в річці Шпрее поблизу Берліна. "Голодні" камені також виявляли у Рейні та його притоках, аж до Шаффгаузена в Швейцарії.
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-Звісно, є.
-А чому ж вони з нами не зв'язуються?
-Бо розумні, тому й не зв'язуються...
Это раньше плакали когда видели эти камни.
А сейчас можно договориться с террористами с Росии.
Продукты в обмен на сдачу Украины.
Пшеница пропитаная кровью.
полноводной рекой потекло зерно в закрома братской эфиоопии. голода не будет - радуется гебреисус небывалому ранее урожаю, выращенному титаническим трудом тамошних пахарей полей. "будет хлеб - будет и пестня" - радостно сообщает он."
Тають від соняшної активності, а не завдяки "парниковому" ефекту.
От як таки ж досадно: у них - засуха, у нас дощі щодня не дають збирати урожай. Деякі відьми накаркали: "лутше пусть ано сгнійот, чем в афріку атдавать за капєйкі". може частина й згниє. і тут не тільки війна винувата. теперішня влада нічого не робить, щоб розрулити ситуацію. Замість бітуму, суки, купили б пару десятків комбайнів. А якби попередили про можливий наступу раші ще на початку лютого, то мелітопольска фірма вивезла б свої нові комбайни в центральні області. і кадировці б їх не вкрали. ой, стільки то зелені вже завинили перед нами!!! - не передати словами