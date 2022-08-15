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Плач, коли побачиш мене: у річищах річок Ельба та Рейн видніються "голодні" камені з позначками років, коли були посухи та голод. ФОТО

європа

У річищах річок в Європі, де впав рівень води, знаходять "голодні камені".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на газету NU.

Як зазначається на камені у річищі річки Ельба можна прочитати викарбувану фразу: "Плач, коли побачиш мене". Низький рівень води в річці часто був ознакою неврожаю та голоду в минулому. Такі камені називали "голодними". У Нідерландах іноді можна побачити високі камені з кількома засічками в річках навколо старих міст, вони нагадують про рівень води, коли були катастрофічні повені.

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У Нідерландах знизився рівень води й у річці Рейн. Повідомляється, що ніколи раніше не було так мало води в Рейні. Згідно з розрахунками гідрологів, у четвер 11 серпня було зафіксовано протікання приблизно 735 кубічних метрів води на секунду. Тоді як найнижчий рівень було зафіксовано в 2018 році, але тоді обсяг води за секунду становив 855 кубометрів.

У Німеччині та навколо неї відомо про 27 каменів, що свідчать про низький рівень води, більшість з них - у річці Ельба. Деякі камені видно кожні кілька років, інші бачили лише кілька разів за десятиліття.

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Найстаріша згадка про дуже низький рівень води датується 1417 роком. Камінь з надписом було знайдено в річці Шпрее поблизу Берліна. "Голодні" камені також виявляли у Рейні та його притоках, аж до Шаффгаузена в Швейцарії.

Плач, коли побачиш мене: у річищах річок Ельба та Рейн видніються голодні камені з позначками років, коли були посухи та голод 01
Плач, коли побачиш мене: у річищах річок Ельба та Рейн видніються голодні камені з позначками років, коли були посухи та голод 02

Німеччина (7484) Європа (1878) посуха (66) Нідерланди (1588)


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Топ коментарі
+18
В статье чётко отмечено, что подобное падение уровня рек уже бывали на протяжении как минимум 600 лет, а значит не являются следствием каких то "особых" катаклизмов никогда ранее не наблюдаемых, потому продолжаем жить, не отвлекаться на глупости и наблюдать за историей последних лет существования Московии!!! ))
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15.08.2022 15:06 Відповісти
+18
-Куме, а у всесвіті є інші розумні цивілізації, крім нас?
-Звісно, є.
-А чому ж вони з нами не зв'язуються?
-Бо розумні, тому й не зв'язуються...
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15.08.2022 15:17 Відповісти
+16
Кінця світла не буде. Буде кінець темряви.
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15.08.2022 14:55 Відповісти
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15.08.2022 14:39 Відповісти
не дуже весело..
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15.08.2022 14:42 Відповісти
Конец света блииизооок!
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15.08.2022 14:44 Відповісти
Отец лжи Сатана сейчас правит миром.
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15.08.2022 14:46 Відповісти
Кінця світла не буде. Буде кінець темряви.
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15.08.2022 14:55 Відповісти
Двоногі істоти знищили планету,планета знищить двоногих.
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15.08.2022 14:48 Відповісти
Планету ще спробуй знищ, вона й не таке переживала... А от людський рід зійде як з білих яблунь дим.
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15.08.2022 14:57 Відповісти
Тьфу на вас! Моему внуку скоро жениться , а вы тут страсти-мордасти рассказываете, уж сколько "последних дней" человечество пережило только за последние лет 20-ть и не счесть, самые известные из которых "проблема" 2000 года, когда все кричали про зависание компьютеров и 2012-й по =предсказанию майя=! Потому с презрением отношусь ко всяким там "теориям всемирного заговора", сказкам про "тайное правительство" и "золотой миллиард". А доверие к оным считаю признаком низкого уровня образования и/или критического мышления у человека!!!
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15.08.2022 15:11 Відповісти
Мабуть і сміття у ліс викидаєте,та де пожрав там і насрав,от саме ви зайві на цій планеті,тьху на вас потребітелі.
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15.08.2022 15:19 Відповісти
А ви наївно думаєте, що якщо ви сортуєте сміття і не жерете м'яса, то ви рятуєте планету?)))) ви такий самий зомбі, тільки з іншої сторони спектра.
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21.08.2022 12:35 Відповісти
Так, планета переповнена. Почнемо з монголоїдних.
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15.08.2022 16:29 Відповісти
нічого подібного, при розумній організації і відповідальному ставленню до своїх людських обов'язків планета витримає і прогодує і вдвічі більше.
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16.08.2022 16:53 Відповісти
В статье чётко отмечено, что подобное падение уровня рек уже бывали на протяжении как минимум 600 лет, а значит не являются следствием каких то "особых" катаклизмов никогда ранее не наблюдаемых, потому продолжаем жить, не отвлекаться на глупости и наблюдать за историей последних лет существования Московии!!! ))
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15.08.2022 15:06 Відповісти
Недаремно існує теорія "великого мовчання всесвіту", згідно якої за 13 млрд років ймовірність, що деякі цивілізації досягнуть такого рівня, що ми їх помітимо дорівнює майже 1, але при цьому ми одні, звідси невтішний висновок, що на певному етапі свого дуже короткого розвитку розумні форми життя гарантовано самознищуються.
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15.08.2022 15:06 Відповісти
я саме зараз вивчаю цю тему про появу людства. Якщо і є десь інші розумні цивілізації, то вони навіть не в нашій галактиці. Творець зробив так, щоб умови експерименту ( акту творення) були чисті. Щоб ніхто ні з ким не пересікався. З іншої сторони - наше минуле і майбутнє - поряд. інколи ми добре розумієм наше минуле. Інколи навіть вдається заглянути в наше майбутнє.
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16.08.2022 16:50 Відповісти
-Куме, а у всесвіті є інші розумні цивілізації, крім нас?
-Звісно, є.
-А чому ж вони з нами не зв'язуються?
-Бо розумні, тому й не зв'язуються...
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15.08.2022 15:17 Відповісти
Уйня.
Это раньше плакали когда видели эти камни.
А сейчас можно договориться с террористами с Росии.
Продукты в обмен на сдачу Украины.
Пшеница пропитаная кровью.
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15.08.2022 15:21 Відповісти
Периодические похолодания сменяются таким же потеплением.Мы в Харькове привыкли к черешне,винограду хороших сортов,персикам ,грецким орехам.А ведь несколько десятилетий назад этого не было.Город Изюм назван несколько столетий назад.14 -17 века были были временем,когда в июле выпадал снег.Поэтому были сплошные неурожаи,чума,оспа,дизентерия и тп.Поля Европы затянуло лесами,население сократилось в несколько раз.И тому виной -астероиды,взрывы вулканов и тп.Намедни произошло эпохальное событие-Население Земли достигло 8 млрд.Антропогенная нагрузка -сумасшедшая.Цена украинского гектара будет неизбежно расти,как и цена похлёбки.А Зе с Сольским грабят простых селянских парней.А они - столбовой хребет ВСУ.Пехота,Танкисты,ремонтники.Они бьют рашкосранцев,они незыблемо держат оборону,они будут освобождать Украину.А селян изводят.Не платят аренду,выдают натуроплатой полову.Ау ,Зеленский.
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15.08.2022 15:41 Відповісти
"сегодня в мире. вести с полей:
полноводной рекой потекло зерно в закрома братской эфиоопии. голода не будет - радуется гебреисус небывалому ранее урожаю, выращенному титаническим трудом тамошних пахарей полей. "будет хлеб - будет и пестня" - радостно сообщает он."
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15.08.2022 15:56 Відповісти
Людина саме велике зло на планеті
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15.08.2022 16:10 Відповісти
Саджайте дерева, бережіть, не засмічуйте річки. Це стосується кожного, але повинна бути якась глобальна програма по збереженню водного ресурсу Землі. Мене жахало, коли я бачила засмічені канали в Каїрі. В них було стільки пластмасових пляшок, що малі діти могли по ним бігати. А це все потім неслось до Нілу... Дуже радію, що в Київі відроджують річку Почайну.
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15.08.2022 16:13 Відповісти
Полярні шапки тають, з водою проблем не буде.
Тають від соняшної активності, а не завдяки "парниковому" ефекту.
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16.08.2022 12:59 Відповісти
Можно ещё вспомнить так называемые «Борисовы камни» с бассейна Западной Двины (территория Северной Белоруссии). Они датируются 12-м веком и также могут представлять собой «голодные камни» (по версии академика Рыбакова).
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15.08.2022 23:17 Відповісти
За те у нас йдуть ці дебільні дощі.
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16.08.2022 12:58 Відповісти
розумно зроблено - кожен бачить історію.
От як таки ж досадно: у них - засуха, у нас дощі щодня не дають збирати урожай. Деякі відьми накаркали: "лутше пусть ано сгнійот, чем в афріку атдавать за капєйкі". може частина й згниє. і тут не тільки війна винувата. теперішня влада нічого не робить, щоб розрулити ситуацію. Замість бітуму, суки, купили б пару десятків комбайнів. А якби попередили про можливий наступу раші ще на початку лютого, то мелітопольска фірма вивезла б свої нові комбайни в центральні області. і кадировці б їх не вкрали. ой, стільки то зелені вже завинили перед нами!!! - не передати словами
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16.08.2022 16:44 Відповісти
Та й хай гниє, ніж в африку віддавать, нехай навіть і не за копійки. Африка повністю підтримує *****! Це що за таке ієзуїтство, що ми своїми ресурсами годуємо поплічників *****, так получається?? А самі будем лизать плітнус наступного року замість хліба, бо все продали неграм. Нормальна така політика, дуже по-малороськи. Спасибі вам, шановані аграрії, вклоняємось до землі! (ні)
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21.08.2022 12:39 Відповісти
 
 