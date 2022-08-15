Плач, коли побачиш мене: у річищах річок Ельба та Рейн видніються "голодні" камені з позначками років, коли були посухи та голод. ФОТО

У річищах річок в Європі, де впав рівень води, знаходять "голодні камені".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на газету NU.

Як зазначається на камені у річищі річки Ельба можна прочитати викарбувану фразу: "Плач, коли побачиш мене". Низький рівень води в річці часто був ознакою неврожаю та голоду в минулому. Такі камені називали "голодними". У Нідерландах іноді можна побачити високі камені з кількома засічками в річках навколо старих міст, вони нагадують про рівень води, коли були катастрофічні повені.

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У Нідерландах знизився рівень води й у річці Рейн. Повідомляється, що ніколи раніше не було так мало води в Рейні. Згідно з розрахунками гідрологів, у четвер 11 серпня було зафіксовано протікання приблизно 735 кубічних метрів води на секунду. Тоді як найнижчий рівень було зафіксовано в 2018 році, але тоді обсяг води за секунду становив 855 кубометрів.

У Німеччині та навколо неї відомо про 27 каменів, що свідчать про низький рівень води, більшість з них - у річці Ельба. Деякі камені видно кожні кілька років, інші бачили лише кілька разів за десятиліття.

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Найстаріша згадка про дуже низький рівень води датується 1417 роком. Камінь з надписом було знайдено в річці Шпрее поблизу Берліна. "Голодні" камені також виявляли у Рейні та його притоках, аж до Шаффгаузена в Швейцарії.



