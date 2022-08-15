У Сумській області аграрій на комбайні підірвався на вибухівці в полі, - Живицький. ФОТОрепортаж
У Краснопільській громаді на полі пролунав вибух.
Про це повідомив голова Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на території Краснопільської громади, біля села Грабовське, підірвався комбайн. Місцевий аграрій виїхав на сільськогосподарській техніці у поле біля села, щоб працювати. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. Обставини і деталі події з'ясовуються.
За даними ДСНС, у Сумському, Конотопському та Охтирському районах області тривають роботи з розмінування територій.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ustym Karmaliuk
показати весь коментар15.08.2022 14:52 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Hanka Panyanka
показати весь коментар15.08.2022 14:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Valter Valter
показати весь коментар15.08.2022 15:25 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль