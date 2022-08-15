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У Сумській області аграрій на комбайні підірвався на вибухівці в полі, - Живицький. ФОТОрепортаж

сумщина

У Краснопільській громаді на полі пролунав вибух.

Про це повідомив голова Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на території Краснопільської громади, біля села Грабовське, підірвався комбайн. Місцевий аграрій виїхав на сільськогосподарській техніці у поле біля села, щоб працювати. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. Обставини і деталі події з'ясовуються.

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За даними ДСНС, у Сумському, Конотопському та Охтирському районах області тривають роботи з розмінування територій.

У Сумській області аграрій на комбайні підірвався на вибухівці в полі, - Живицький 01
У Сумській області аграрій на комбайні підірвався на вибухівці в полі, - Живицький 02
У Сумській області аграрій на комбайні підірвався на вибухівці в полі, - Живицький 03
У Сумській області аграрій на комбайні підірвався на вибухівці в полі, - Живицький 04

мінування (1218) сільське господарство (743) Сумська область (3889) Живицький Дмитро (466)


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чому наші ДРГ не можуть замінувати Брянську і Курську області? Нехай русняві підори підриваються.
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15.08.2022 14:52 Відповісти
ну що ж це таке....
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15.08.2022 14:55 Відповісти
Все ради того чтобы иранские и сирийские дети в трусиках не голодали. Ато им потом не хватит сил помогать рашистам в войне с Украиной
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15.08.2022 15:25 Відповісти
 
 