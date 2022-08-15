У Сумській області аграрій на комбайні підірвався на вибухівці в полі, - Живицький. ФОТОрепортаж

У Краснопільській громаді на полі пролунав вибух.

Про це повідомив голова Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на території Краснопільської громади, біля села Грабовське, підірвався комбайн. Місцевий аграрій виїхав на сільськогосподарській техніці у поле біля села, щоб працювати. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. Обставини і деталі події з'ясовуються.

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За даними ДСНС, у Сумському, Конотопському та Охтирському районах області тривають роботи з розмінування територій.







