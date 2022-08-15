На Миколаївщині правоохоронці викрили чоловіка на привласненні автомобіля швидкої та медикаментів, що завозилися як гумдопомога. ФОТО

Підозру чоловікові повідомили заочно, розслідування справи триває.

Про це повідомили на сторінці Головного управління Національної поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 56-річний чоловік, працевлаштувавшись до волонтерської організації, здійснив ввезення з країни ЄС автомобіля швидкої допомоги, отриманий Миколаївською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України, призначався для допомоги постраждалим від війни мешканцям області та забезпечення потреб організації. Фігурант незаконно заволодів вказаним транспортним засобом, здійснивши його оформлення на своє ім’я.

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Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили гуманітарний товар, медобладнання, медпрепарати, інші продукти іноземного виробництва, а також автомобіль швидкої медичної допомоги і документи, які підтверджують протиправну діяльність громадянина.

Слідчі заочно повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги".

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Нині підозрюваний переховується від слідства, правоохоронці готують матеріали щодо оголошення його у розшук. Розслідування триває.