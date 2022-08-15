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Новини Фото Війна Різня в Бучі
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Вісьмом окупантам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Російським військовослужбовцям-мародерам, які розкрадали власність жителів Бучі, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Під час тимчасової окупації м. Буча Київської області військовослужбовці Росгвардії з 24 лютого по 31 березня 2022 року з метою особистої наживи грабували приватне майно місцевого населення. Військові "елітного" підрозділу РФ викрадали все, що залишали жителі Київщини, рятуючись від окупантів, від спідньої білизни та одягу до побутової техніки", - йдеться в повідомленні.

Награбоване майно російські військові пересилали своїм родичам поштою з території білоруського міста Мозир.

Наразі у кримінальному провадженні вже повідомлено про підозру 18 військовослужбовцям армії країни-агресора. Раніше було заочно повідомлено про підозру 10 окупантам, їх оголошено в міжнародний розшук.

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Вісьмом окупантам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 01
Вісьмом окупантам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 02
Вісьмом окупантам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 03
Вісьмом окупантам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 04
Вісьмом окупантам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 05
Вісьмом окупантам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 06
Вісьмом окупантам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 07
Вісьмом окупантам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 08
Вісьмом окупантам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 09

Автор: 

Буча (542) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+5
Хватит уже постить этот БРЕД. Во всем мире смеются. Жопу подотрите своими подозрениями если не можете создать организацию подобную Моссаду которая бы по тихому ликвидировала этих тварей. У Украины на 6 м месяце войны все еще не покарали сотни коллаборантов и ворюг гуманитарки. Не зря конгресменка Спартц подняла весь этот шум.
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15.08.2022 19:02 Відповісти
+4
Та їм це робити московський піп дозволив і навіть благословив, ак Бучанський піп УПЦ підтримав. Та що там попи, недавно Бучанська громада вирішила залишитися в московській церкві. Чи барани, чи такі є. Мені особисто не зрозуміло. Політика, яку проводили три роки "какая разница" дала і дає свої плоди.
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15.08.2022 18:58 Відповісти
+1
А що там у Барановичах, нічого не чути?
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15.08.2022 18:13 Відповісти
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А що там у Барановичах, нічого не чути?
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15.08.2022 18:13 Відповісти
І шо?
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15.08.2022 18:19 Відповісти
кароче пока ниякого укромоссада с доставкой новой почтой..
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15.08.2022 18:23 Відповісти
Та їм це робити московський піп дозволив і навіть благословив, ак Бучанський піп УПЦ підтримав. Та що там попи, недавно Бучанська громада вирішила залишитися в московській церкві. Чи барани, чи такі є. Мені особисто не зрозуміло. Політика, яку проводили три роки "какая разница" дала і дає свої плоди.
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15.08.2022 18:58 Відповісти
У Київській області духовенство та миряни Петропавлівського храму в Бучі на зборах одноголосно вирішили залишитися в Українській православній церкві московського патріархату (УПЦ МП)

Тож не треба за всю громаду розписуватись. Це лише один маленький храм.
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15.08.2022 19:39 Відповісти
так я за цю сатаністську секту і розмовляю. Не навчила доля, що таке москаль і його церква? А це все роезультати політики "какая разница". Три роки продували мізки, але і громадяни мають мати свою позицію, хоть щось думати, а виходить вони прості раби телевізора і московського попа.
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15.08.2022 20:11 Відповісти
Хватит уже постить этот БРЕД. Во всем мире смеются. Жопу подотрите своими подозрениями если не можете создать организацию подобную Моссаду которая бы по тихому ликвидировала этих тварей. У Украины на 6 м месяце войны все еще не покарали сотни коллаборантов и ворюг гуманитарки. Не зря конгресменка Спартц подняла весь этот шум.
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15.08.2022 19:02 Відповісти
За ху- тінсткі гроші й не такий срач можно було підняти. Куйл програє тому він відкрив всі свої консерви на заході
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15.08.2022 19:13 Відповісти
Так нарід створив "Моссад" на виборах 2019 року тільеки для кражі з бюджету і голити цих баранів. Але вони це зробили разом.
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15.08.2022 19:21 Відповісти
Потужно буданов не бажає завалити пару таких покидьків ?
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15.08.2022 19:34 Відповісти
Не на часі...
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15.08.2022 19:49 Відповісти
 
 