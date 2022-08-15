Вісьмом окупантам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Російським військовослужбовцям-мародерам, які розкрадали власність жителів Бучі, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Під час тимчасової окупації м. Буча Київської області військовослужбовці Росгвардії з 24 лютого по 31 березня 2022 року з метою особистої наживи грабували приватне майно місцевого населення. Військові "елітного" підрозділу РФ викрадали все, що залишали жителі Київщини, рятуючись від окупантів, від спідньої білизни та одягу до побутової техніки", - йдеться в повідомленні.

Награбоване майно російські військові пересилали своїм родичам поштою з території білоруського міста Мозир.

Наразі у кримінальному провадженні вже повідомлено про підозру 18 військовослужбовцям армії країни-агресора. Раніше було заочно повідомлено про підозру 10 окупантам, їх оголошено в міжнародний розшук.

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