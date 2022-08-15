Незважаючи на війну, деякі народні депутати пересіли на нові авто, - ЗМІ. ФОТО
Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Андрій Мотовиловець після початку війни почав користуватися новою Audi Q7. Його колега по фракції Ольга Василевська-Смаглюк пересіла на Jaguar. А виключений зі "Слуги народу" Артем Дмитрук на нову Audi А8.
Про це ідеться у матеріалі Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти Bihus.Info зустріли Мотовиловця, коли він паркувався в урядовому кварталі. Йдеться про нову модель Audi. Авто, яким користується нардеп, оформлена у травні 2022 року. Ціни на подібні машини зараз стартують від 80 тисяч доларів.
Як пояснив Мотовиловець журналістам Bihus.Info, це машина його брата і він надав її нардепу у користування до вересня.
Також журналісти зафіксували, що на новій Audi А8 до урядового кварталу приїхав ще один нардеп Артем Дмитрук. Колишній представник фракції "Слуга народу", а нині член депутатської групи "Відновлення України".
На машині – традиційні номерні знаки, які використовує Дмитрук. Тож, ймовірно, ця Audi оформлена на нього особисто.
Також користуватися новим авто почала нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Це Jaguar, модель 2018-го року. Ціна на вторинному ринку від 50 тисяч доларів. Авто записане на брата народної депутатки і придбане ним ще у 2021 році. Проте після початку повномасштабної війни ним користується саме Василевська-Смаглюк.
У коментарі журналістам Василевська-Смаглюк пояснила, що пересіла на Jaguar, щоб зекономити, адже це авто – електрокар.
Нагадаємо, наразі через військовий стан посадовці, в тому числі і депутати, мають право не подавати декларації. А доступ до реєстру вже поданих декларацій через заходи безпеки закритий.
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не буде праювати як потрібно зебанді - то самозастрелиться, а у свідоцтві напишуть - посттравматичний синдром..
і взагалі - простий солдат у ВР - то 17 і Ленін..тоді теж простим матросам і солдатам владу віддали...невігласи не повинні керувати
їм там такого налапшають, що будуть ще кланятися і лобом об землю стукатися
Зараз війна, якраз зірковий час для зелених мародерів.
І нікого ті тварі не бояться
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
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Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
З деяких пір перестав відраховуати, хоч і невеликі, з пенсії, кошти на оті різні рахунки. Все, лише напряму, через волонтерів, через живих людей, щоб реально було на фронт. То вже на голову не налазить, як виродки нагліють. тут нові авто, там ремонти приміщень багатомільйонні за волонтерські кошти. І не вгомоняться сучища, страху не мають. То аж поки ту зелену мерзоту, тих всіх слуг і їх прислужників не почнемо випалювати, доки в них земля під ногами не почне горіти, доти ні про яку перемогу, на жаль, мови бути не може...
А Шмигаль, знаменитий "українець" вирішив ще і приватизацію в час бойових дій влаштувати! ( По Коломойському ми знаємо: що-що, а красти з розмахом євреї *******!)
Нагадаємо, наразі через військовий стан посадовці, в тому числі і депутати, мають право не подавати декларації. А доступ до реєстру вже поданих декларацій через заходи безпеки закритий. Джерело:
и кто ж таки наживается на войне??? неужели Порошенко?