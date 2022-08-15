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Незважаючи на війну, деякі народні депутати пересіли на нові авто, - ЗМІ. ФОТО

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Андрій Мотовиловець після початку війни почав користуватися новою Audi Q7. Його колега по фракції Ольга Василевська-Смаглюк пересіла на Jaguar. А виключений зі "Слуги народу" Артем Дмитрук на нову Audi А8.

Про це ідеться у матеріалі Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти Bihus.Info зустріли Мотовиловця, коли він паркувався в урядовому кварталі. Йдеться про нову модель Audi. Авто, яким користується нардеп, оформлена у травні 2022 року. Ціни на подібні машини зараз стартують від 80 тисяч доларів.

Незважаючи на війну, деякі народні депутати пересіли на нові авто, - ЗМІ 01

Як пояснив Мотовиловець журналістам Bihus.Info, це машина його брата і він надав її нардепу у користування до вересня.

Також журналісти зафіксували, що на новій Audi А8 до урядового кварталу приїхав ще один нардеп Артем Дмитрук. Колишній представник фракції "Слуга народу", а нині член депутатської групи "Відновлення України".

Незважаючи на війну, деякі народні депутати пересіли на нові авто, - ЗМІ 02

На машині – традиційні номерні знаки, які використовує Дмитрук. Тож, ймовірно, ця Audi оформлена на нього особисто.

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Також користуватися новим авто почала нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Це Jaguar, модель 2018-го року. Ціна на вторинному ринку від 50 тисяч доларів. Авто записане на брата народної депутатки і придбане ним ще у 2021 році. Проте після початку повномасштабної війни ним користується саме Василевська-Смаглюк.

Незважаючи на війну, деякі народні депутати пересіли на нові авто, - ЗМІ 03

У коментарі журналістам Василевська-Смаглюк пояснила, що пересіла на Jaguar, щоб зекономити, адже це авто – електрокар.

Нагадаємо, наразі через військовий стан посадовці, в тому числі і депутати, мають право не подавати декларації. А доступ до реєстру вже поданих декларацій через заходи безпеки закритий.

Читайте: На "слугу народу" склали адмінпротокол: отримав годинник Breguet за $10 тис. від помічника

Автор: 

депутат (1781) Слуга народу (2820) Василевська-Смаглюк Ольга (67) Артем Дмитрук (71) Мотовиловець Андрій (43)


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Топ коментарі
+78
"А ви продовжуйте збирати кошти на турнікети та рації. А що би не нудно було - ми ще податків вам накинемо."
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15.08.2022 22:52 Відповісти
+44
Так они для этого и пришли

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15.08.2022 22:52 Відповісти
+44
Правильно!
Людина купила електрокар за 65 штук в базовій комплектації, щоб ЕКОНОМИТИ!
Це ж не Порошенко, що торгує на крові, збираючи кошти на бронетранспортери!
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15.08.2022 22:57 Відповісти
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Склад Верховної ради відправити на передок.
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16.08.2022 01:47 Відповісти
Мразоти!
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16.08.2022 01:49 Відповісти
Наголосовали ЗЕдегинираты.
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16.08.2022 01:51 Відповісти
Зелені зрадники!! Поки народ віддає свої гроші на армію ці тварини жирують!!
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16.08.2022 03:20 Відповісти
так, ці люди будуть відчувати фінансовий тиск, коли депутатам скоротять зарплату, тому що вони не є власниками бізнесу. З іншого боку, простий солдат, який пішов у політику, буде добре працювати і не матиме спокуси стати корупціонером.
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16.08.2022 03:20 Відповісти
Ой який ви наївний ! ви Що забули" Народний Фронт " скільки там тоді депутатів прийшло з війни ? як там козак Гаврилюк прийшов голий, босий до Ради, а через кілька місяців вже на мерседесі їздuв.
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16.08.2022 09:23 Відповісти
це звідки такий наївняк??

не буде праювати як потрібно зебанді - то самозастрелиться, а у свідоцтві напишуть - посттравматичний синдром..

і взагалі - простий солдат у ВР - то 17 і Ленін..тоді теж простим матросам і солдатам владу віддали...невігласи не повинні керувати
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16.08.2022 13:08 Відповісти
А теперішнім слугам можна? Половина з них табличку множення знають тількидо п'яти.
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20.08.2022 15:24 Відповісти
Ну что, дорогие зеленые избиратели, губки у вас не чешутся от плавных движений х...я ЗЕкоманды по ним? Прикалываетесь?
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16.08.2022 03:51 Відповісти
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки та не муркайте. І нікого, ні в чому не звинувачуйте. Ви за це голосували.
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16.08.2022 04:21 Відповісти
Народних депутатів відправити в народ - війська !!! Создать постоянню діючий КОМІТЕТ по спасінню України із числа: КОМАНДНОГО складу військ, глав адміністрацій, міністерств і відомств
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16.08.2022 06:27 Відповісти
та вони там на раз здадуться. на два - здадуть товаришів.
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16.08.2022 09:00 Відповісти
то-то зачастила смаглюк на ТВ... то там интервью, то там она эксперт... у нее новая жизнь на заднем сиденье трахательной машины началась...
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16.08.2022 06:30 Відповісти
Я якось писав, що так безсоромно грабувати країну можуть лише відверті злодії та покидьки або вони знали що буде війна. Виявилося набагато гірше.
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16.08.2022 06:32 Відповісти
Вони знали що буде війна , ось Кулеба сьогодні сказав що вони знали про війну ще з восени 2021 року , що їм казали копати окопи І що, хтось щось зробив на захист українців ?
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16.08.2022 09:25 Відповісти
зелені вірять тільки своїй розвідці і окопи з траншеями не копали
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16.08.2022 09:56 Відповісти
Народный депутат из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, почему назвала эпидемию коронавируса «маркетинговым ходом». «Я считаю, что это маркетинговый ход, я сторонница различных теорий. И если вы вспомните опросы в Украине, что 64% украинцев считают коронавирус вообще биологическим оружием. Новые Санжары до некоторой степени подтвердили, что люди очень боятся новых технологий, которые могут быть направлены против них»
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16.08.2022 06:45 Відповісти
Ну хіба дебіли зроблять з цього висновки???

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16.08.2022 07:28 Відповісти
так їм же ж це не покажуть на гімно-марафоні
їм там такого налапшають, що будуть ще кланятися і лобом об землю стукатися
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16.08.2022 09:02 Відповісти
Щось ви погане думаєте про українців,ми ж не росіяни що б лобом об землю стукатися побачівші сцаря.
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16.08.2022 09:28 Відповісти
Все по Орвеллу.
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20.08.2022 15:27 Відповісти
Коли як не на війні їм мародерити !
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16.08.2022 07:45 Відповісти
Пліснява мародерити буде завжди.
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16.08.2022 09:30 Відповісти
А коли ж іще їм пересідати?
Зараз війна, якраз зірковий час для зелених мародерів.
І нікого ті тварі не бояться
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16.08.2022 07:57 Відповісти
Для них війна це можливості.
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16.08.2022 08:04 Відповісти
Нах вас Зеботов банить. Як кажуть у нас в Україні - не чепай гівно воно і смердіти не буде.
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16.08.2022 08:56 Відповісти
От жаль, зелених сук забанили, а я їм відповідь підготував:

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
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16.08.2022 09:06 Відповісти
Яка *****,аж слів немає.
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16.08.2022 09:32 Відповісти
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16.08.2022 10:28 Відповісти
а що вд нарка хотіли? розових поні і однорогів, що серуть веселкою, про чотирилисники й горшечкі з золотом прибрали спічрайтери Чіп, Дейл і сестра їх Гайка
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16.08.2022 13:13 Відповісти
ВИ нічого не розумієте! Це просто постійно надходить гуманітарка....
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16.08.2022 08:29 Відповісти
Ага. Это так "наволонтёрили"
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16.08.2022 10:27 Відповісти
воровство ЗеМАРОДЕРОВ для таких Зеботов как Суша Мальниченко всегда Божья роса.
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16.08.2022 08:49 Відповісти
От виродки зелені...
З деяких пір перестав відраховуати, хоч і невеликі, з пенсії, кошти на оті різні рахунки. Все, лише напряму, через волонтерів, через живих людей, щоб реально було на фронт. То вже на голову не налазить, як виродки нагліють. тут нові авто, там ремонти приміщень багатомільйонні за волонтерські кошти. І не вгомоняться сучища, страху не мають. То аж поки ту зелену мерзоту, тих всіх слуг і їх прислужників не почнемо випалювати, доки в них земля під ногами не почне горіти, доти ні про яку перемогу, на жаль, мови бути не може...
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16.08.2022 09:04 Відповісти
Та якщо народ почне бурлити вони зразу повтікають до своїх офшорів та вілл в Італії чи в Іспанії , та ще десь заховаються чі в Європі чи десь на теплому океанському узберіжжі.
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16.08.2022 09:37 Відповісти
можуть і в мокшанію махнуть.
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16.08.2022 10:02 Відповісти
Задуматься стоит о том, что это - то, что разрешили показать.
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16.08.2022 09:27 Відповісти
Наші пенсіонери пів пенсії відправляють на ЗСУ, а слуги олігархів крадуть, що можуть!
А Шмигаль, знаменитий "українець" вирішив ще і приватизацію в час бойових дій влаштувати! ( По Коломойському ми знаємо: що-що, а красти з розмахом євреї *******!)
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16.08.2022 09:33 Відповісти
Кому во война а кому жрать жрать и жрать.
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16.08.2022 09:43 Відповісти
Військова таємниця !!!!! Що хочуть , те і роблять для себе любімих. А ви вибирайте, голосуйте по-приколу, дебілии.

Нагадаємо, наразі через військовий стан посадовці, в тому числі і депутати, мають право не подавати декларації. А доступ до реєстру вже поданих декларацій через заходи безпеки закритий. Джерело:
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16.08.2022 10:00 Відповісти
Новые ваЗЕлиновские *****, да ЗЕБлы???
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16.08.2022 10:13 Відповісти
"Навалантьорілі" картковим туризмом депутатські сімєйкі ((
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16.08.2022 10:36 Відповісти
На то вони і "слуги", тільки не НАШОГО НАРОДУ!!!- ГАНЬБА ЗАЖРАВШИМСЯ!!!
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16.08.2022 10:42 Відповісти
ну вот.. как-то все и становиться на свои места....
и кто ж таки наживается на войне??? неужели Порошенко?
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16.08.2022 12:00 Відповісти
А при Порошенко все ездили на 3апорожцах.
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16.08.2022 12:12 Відповісти
при Порошенко освободили 75% захваченной кацапами территории Донбаса
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16.08.2022 14:00 Відповісти
А в это время люди голодают...
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16.08.2022 12:30 Відповісти
Слуги народу "волонтерять", мать їхню...
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16.08.2022 12:33 Відповісти
Совість - вона така ... Вона мучить не тих, кого повинна мучити, а тих, у кого вона є".©

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16.08.2022 13:22 Відповісти
Забрать машины и отдать солдатам!!!
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16.08.2022 13:35 Відповісти
Трибунал! Сжигать надо крыс и паразитов с их машинами!
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16.08.2022 13:36 Відповісти
Сегодня видел новость, что денег на пенсии нет, а потому что деньги своровали у пенсионеров на машины. выродки, чтобы вы все сдохли!
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16.08.2022 13:37 Відповісти
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