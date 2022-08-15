Незважаючи на війну, деякі народні депутати пересіли на нові авто, - ЗМІ. ФОТО

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Андрій Мотовиловець після початку війни почав користуватися новою Audi Q7. Його колега по фракції Ольга Василевська-Смаглюк пересіла на Jaguar. А виключений зі "Слуги народу" Артем Дмитрук на нову Audi А8.

Про це ідеться у матеріалі Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти Bihus.Info зустріли Мотовиловця, коли він паркувався в урядовому кварталі. Йдеться про нову модель Audi. Авто, яким користується нардеп, оформлена у травні 2022 року. Ціни на подібні машини зараз стартують від 80 тисяч доларів.

Як пояснив Мотовиловець журналістам Bihus.Info, це машина його брата і він надав її нардепу у користування до вересня.

Також журналісти зафіксували, що на новій Audi А8 до урядового кварталу приїхав ще один нардеп Артем Дмитрук. Колишній представник фракції "Слуга народу", а нині член депутатської групи "Відновлення України".

На машині – традиційні номерні знаки, які використовує Дмитрук. Тож, ймовірно, ця Audi оформлена на нього особисто.

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Також користуватися новим авто почала нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Це Jaguar, модель 2018-го року. Ціна на вторинному ринку від 50 тисяч доларів. Авто записане на брата народної депутатки і придбане ним ще у 2021 році. Проте після початку повномасштабної війни ним користується саме Василевська-Смаглюк.

У коментарі журналістам Василевська-Смаглюк пояснила, що пересіла на Jaguar, щоб зекономити, адже це авто – електрокар.

Нагадаємо, наразі через військовий стан посадовці, в тому числі і депутати, мають право не подавати декларації. А доступ до реєстру вже поданих декларацій через заходи безпеки закритий.

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