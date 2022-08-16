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Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт "Південний", - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

Судно Brave Commander залишило порт "Південний".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії.

На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тис. тонн пшениці", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СКЦ надав дозвіл на вивезення зерна з портів України ще 6 кораблям

Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт Південний, - Мінінфраструктури 01

Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт Південний, - Мінінфраструктури 02

Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт Південний, - Мінінфраструктури 03

Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт Південний, - Мінінфраструктури 04

Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт Південний, - Мінінфраструктури 05

Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт Південний, - Мінінфраструктури 06

Автор: 

зерно (3137) порт (2058) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+3
Нет границ у украинской "радости" по этому поводу.
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16.08.2022 07:56 Відповісти
+2
Чи не історична подія!
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16.08.2022 07:13 Відповісти
+2
Чому продаж Українського зерна подають як перемогу?! Україні воно це рік не треба буде?
Дуже схоже на продаж українських земель клоунами.... Гроші по карманам розсунули та показали це як перемога
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16.08.2022 08:12 Відповісти
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Чи не історична подія!
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16.08.2022 07:13 Відповісти
Нет границ у украинской "радости" по этому поводу.
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16.08.2022 07:56 Відповісти
Чому продаж Українського зерна подають як перемогу?! Україні воно це рік не треба буде?
Дуже схоже на продаж українських земель клоунами.... Гроші по карманам розсунули та показали це як перемога
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16.08.2022 08:12 Відповісти
Зелені бариги.
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16.08.2022 08:37 Відповісти
Україна споживає десяту частину з того, що вирощується. Навіть якщо в цьому році зберем половину врожаю, то однаково буде багато на продаж. А ще не звільнене місце зберігання від минулорічного урожаю.
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16.08.2022 09:30 Відповісти
Я такий радий за Африку...бл!
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16.08.2022 08:43 Відповісти

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16.08.2022 08:51 Відповісти
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16.08.2022 08:52 Відповісти
"Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе."
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16.08.2022 08:53 Відповісти
урааааааа!!!це - ПЫРЫМОГА!!!!
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16.08.2022 09:29 Відповісти
 
 