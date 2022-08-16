Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт "Південний", - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж
Судно Brave Commander залишило порт "Південний".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства інфраструктури України.
"Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії.
На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тис. тонн пшениці", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Olena Lynch
показати весь коментар16.08.2022 07:56 Відповісти Посилання
+2 Анатолий Та Ольга Панасюк
показати весь коментар16.08.2022 07:13 Відповісти Посилання
+2 Юрий Петров #225294
показати весь коментар16.08.2022 08:12 Відповісти Посилання
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Дуже схоже на продаж українських земель клоунами.... Гроші по карманам розсунули та показали це як перемога
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе."