Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт "Південний", - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

Судно Brave Commander залишило порт "Південний".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії.



На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тис. тонн пшениці", - йдеться в повідомленні.

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