Росіяни завдали ударів із "Градів" та "Ураганів" по Дніпропетровщині, поранено двох жінок, перебито газовід та лінію електропередач, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російських ударів знову зазнали два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч під "Градами" та "Ураганами"... Від російських ударів знову потерпали два райони - Нікопольський та Криворізький.



Криворізький район ворог обстріляв з "Ураганів". Поцілив по Мар’янському та Великій Костромці Зеленодольської громади. Поранені дві жінки - 20 та 84 років. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін.



Нікопольський район російська армія накрила вогнем двічі за ніч. По мирній території 40 прильотів із "Градів" та 10 зі ствольної артилерії.



У Червоногригорівській громаді понівечені 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади із зерном та техніку місцевого агропідприємства. Перебито газовід та лінію електропередач. До двох тисяч людей залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, - Резніченко. ФОТО









