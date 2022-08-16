Росіяни обстріляли Краматорськ. Зруйновані будинки у приватному секторі, - мер Гончаренко. ФОТО

Російські війська уночі завдали удару по Краматорську. За попередньою інформацією жертв немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

"Нічний обстріл Краматорська. Знову приватний сектор, зруйновані домівки. За попередньою інформацією без жертв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі у місті працюють рятувальники та поліція.





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