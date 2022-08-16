ЗСУ відбивають наступ зі сторони Лисичанського НПЗ. У військах "ЛНР" бунт і відмова воювати за "ДНР", - Гайдай. ФОТО

Росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни використовують будь-яку можливість для створення сприятливих умов для подальшого наступу на окремих ділянках. Атакують по різних напрямках аби витиснути ЗСУ із оборонних укріплень. За учора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстрілює з артилерії населені пункти Луганщини і позиції українських військових . Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари.

"На окупованих територіях посилено мобілізаційні заходи. Це обумовлено не лише значними втратами росіян на фронті, а й відсутністю мотивації воювати. Військові так званої "ЛНР" відмовляються йти виконувати накази на території "братського народу" – "ДНР". Скаржаться, що погрозами, залякуванням, шантажем та оманою їх намагаються загнати в "ДНР", хоча територію "ЛНР" вже, як вони вважають, "звільнено", - додав Гайдай.

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Сергій Гайдай повідомив: "Не виконуються й чергові обіцянки, яки окупаційна влада дає людям. Півтора місяці тому казали, що відновлять газ у нещодавно захоплених містах упродовж тижня. Звісно, це неможливо, зважаючи на обсяг розбитих обстрілами росіян комунікацій. І все, що вони змогли – до середини серпня завершити комплекс ремонтних робіт по відновленню пошкоджених в результаті бойових дій газових мереж в селах. Та справа в тому, що в наведених ними населених пунктах активних бойових дій або не було зовсім, або завершилися вони ще глибоко навесні. Тобто, до села, де 300-400 хат, вони вели газ протягом чотирьох місяців. Із такими темпами міста очікує катастрофа".





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