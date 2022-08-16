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Новини Фото Війна
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ЗСУ відбивають наступ зі сторони Лисичанського НПЗ. У військах "ЛНР" бунт і відмова воювати за "ДНР", - Гайдай. ФОТО

Росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни використовують будь-яку можливість для створення сприятливих умов для подальшого наступу на окремих ділянках. Атакують по різних напрямках аби витиснути ЗСУ із оборонних укріплень. За учора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстрілює з артилерії населені пункти Луганщини і позиції українських військових . Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари.

ЗСУ відбивають наступ зі сторони Лисичанського НПЗ. У військах ЛНР бунт і відмова воювати за ДНР, - Гайдай 01

"На окупованих територіях посилено мобілізаційні заходи. Це обумовлено не лише значними втратами росіян на фронті, а й відсутністю мотивації воювати. Військові так званої "ЛНР" відмовляються йти виконувати накази на території "братського народу" – "ДНР". Скаржаться, що погрозами, залякуванням, шантажем та оманою їх намагаються загнати в "ДНР", хоча територію "ЛНР" вже, як вони вважають, "звільнено", - додав Гайдай.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізовані з "ЛНР" відмовляються воювати за "ДНР". ВIДЕО

Сергій Гайдай повідомив: "Не виконуються й чергові обіцянки, яки окупаційна влада дає людям. Півтора місяці тому казали, що відновлять газ у нещодавно захоплених містах упродовж тижня. Звісно, це неможливо, зважаючи на обсяг розбитих обстрілами росіян комунікацій. І все, що вони змогли – до середини серпня завершити комплекс ремонтних робіт по відновленню пошкоджених в результаті бойових дій газових мереж в селах. Та справа в тому, що в наведених ними населених пунктах активних бойових дій або не було зовсім, або завершилися вони ще глибоко навесні. Тобто, до села, де 300-400 хат, вони вели газ протягом чотирьох місяців. Із такими темпами міста очікує катастрофа".


ЗСУ відбивають наступ зі сторони Лисичанського НПЗ. У військах ЛНР бунт і відмова воювати за ДНР, - Гайдай 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад сто "вагнерівців" могли загинути внаслідок удару ЗСУ в Попасній, - Гайдай


ЗСУ відбивають наступ зі сторони Лисичанського НПЗ. У військах ЛНР бунт і відмова воювати за ДНР, - Гайдай 03

армія рф (17876) обстріл (29282) ЗСУ (7679) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4894)


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Путин - тварь, но вас кацапов я тоже ненавижу. Это вы создали эту тварь. Я, мои дети и внуки будем проклинать вас за это. А мы украинцы, не должны позволить , тем 73% вырастить такую же тварь у нас, а начало уже заложено.
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16.08.2022 09:24 Відповісти
Невже буде громадянська війна між двома розділеними незрозумілими непорозуміннями народами Домбаса?
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16.08.2022 09:24 Відповісти
Чому б і ні. Для них війна це усьо.
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16.08.2022 10:55 Відповісти
Вони не хочуть (бо бояться) воювати, а причина для прикриття. (Тікайте сволочня поки ви ще живі і при вас ваші ноги)
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16.08.2022 09:36 Відповісти
два великих народа луганда и домбабва с тысячелетней непростой историей вяликим культурным историческим наследием ёпта стоять на гране начала третьей мировой войны ! кто остановит это безумие ? кто создал противоречие и заложил начало конфликта ? все мировое сообщество замерло в ожидании тревожных событий !
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16.08.2022 09:40 Відповісти
тільки й розмов що в кацапів дезертирство, відмова, і т.д. А по факту пруть як таргани. До чого ці балачки - не зрозуміло..Для самозаспокоєння? ну то ми заспокоїмся знаючи що купка лугандонських алкашів не поділили ящик паленої горілки з днрівськими виродками
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16.08.2022 09:48 Відповісти
Пруть не вони,а таргани за допомогою зброї знищують усе живе. Зброя ключове слово, потім решта
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16.08.2022 10:04 Відповісти
кАнєшнА! Такіє сАлідньіє гАгудАрствА! Чьо етА Ані дАлжньі зА другіх вАівАть!
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16.08.2022 10:37 Відповісти
 
 